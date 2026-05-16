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Estos son los puestos con mayores pretensiones salariales en 2026

El reporte también revela una brecha salarial de género de 9,21% y muestra que la participación femenina disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico de los puestos laborales

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El informe además identifica los puestos que registran las expectativas salariales más elevadas según el nivel de experiencia laboral.
El informe además identifica los puestos que registran las expectativas salariales más elevadas según el nivel de experiencia laboral. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las expectativas salariales de los trabajadores peruanos continúan mostrando variaciones en lo que va del 2026. De acuerdo con el más reciente Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran, el salario promedio requerido llegó en abril a S/ 3.398 mensuales, cifra que representa un ligero avance de 0,05% frente al mes previo y un incremento interanual de 5,52%. Sin embargo, en el acumulado del año se registra una caída de 1,08%.

El reporte también revela cuáles son las posiciones con mayores aspiraciones salariales dentro de los distintos niveles de experiencia. Los puestos vinculados a Negocios Internacionales, Testing Quality Assurance & Quality Control y Finanzas Internacionales lideran las pretensiones económicas más elevadas del mercado laboral peruano.

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Los puestos que encabezan las pretensiones salariales

El estudio muestra diferencias importantes según el nivel de seniority. En los cargos de jefe o supervisor, la remuneración promedio requerida alcanza los S/ 5.542 mensuales. En tanto, los perfiles semi senior y senior solicitan en promedio S/ 3.444, mientras que los puestos junior registran una expectativa salarial de S/ 2.306.

Entre las posiciones mejor remuneradas, Negocios Internacionales lidera el segmento de jefe o supervisor con una pretensión salarial de S/ 10 mil. En el caso de los perfiles senior y semi senior, el puesto de Testing/QA/QC encabeza la lista con S/ 5.500, mientras que en el nivel junior destaca Finanzas Internacionales con una expectativa de S/ 4.000.

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Dentro de los cargos con mayores expectativas salariales, Negocios Internacionales encabeza el nivel de jefe o supervisor con una remuneración requerida de S/ 10 mil.
Dentro de los cargos con mayores expectativas salariales, Negocios Internacionales encabeza el nivel de jefe o supervisor con una remuneración requerida de S/ 10 mil. Foto: UPB

“Si bien el incremento en las pretensiones salariales de abril fue moderado, observamos una tendencia al alza sostenida en términos interanuales. Los resultados reflejan un mercado donde los talentos ajustan sus expectativas de forma gradual, manteniendo una evolución sostenida”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Diferencias salariales entre hombres y mujeres

El informe de Bumeran también evidencia una brecha salarial de género de 9,21% en abril. Según el reporte, los hombres solicitan en promedio S/ 3.505 mensuales, mientras que las mujeres requieren S/ 3.209.

Durante el último mes, las expectativas salariales masculinas mostraron una reducción de 0,89%. En contraste, las pretensiones salariales femeninas registraron un incremento de 0,23%, lo que contribuyó a una ligera reducción de la diferencia entre ambos grupos.

La participación femenina disminuye en cargos de mayor jerarquía

Las mujeres representan el 41,66% del total de postulaciones registradas en la plataforma laboral, frente al 58,34% correspondiente a hombres. Además, en comparación con el mes anterior, las postulaciones femeninas crecieron 0,33%.

Las postulaciones realizadas por mujeres equivalen al 41,66% del total registrado en la plataforma de empleo.
Las postulaciones realizadas por mujeres equivalen al 41,66% del total registrado en la plataforma de empleo. Foto: Nexo Inmobiliario

No obstante, el reporte advierte que la participación de mujeres disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico de los puestos. En el segmento junior, las mujeres concentran el 45,75% de las postulaciones. En los niveles semi senior y senior, la cifra cae a 33,99%. La menor participación se observa en los cargos de jefe o supervisor, donde solo el 27,66% de las postulaciones corresponde a mujeres, frente al 72,34% de los hombres.

Los puestos con más postulaciones y ofertas laborales

Durante abril, las áreas que recibieron más interés de los postulantes fueron Administración, que concentró el 7,21% de las postulaciones; Comercial, con 5,99%; Minería, Petróleo y Gas, con 4,92%; y Recursos Humanos, con 4,28%.

Por el lado de la demanda laboral, las posiciones con más avisos publicados en el portal fueron Comercial, que reunió el 8,53% de las ofertas; Ventas, con 7,85%; y Administración, con 3,93% del total de anuncios disponibles en la plataforma.

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