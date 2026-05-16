Piero Quispe heroico: lleva a Sydney FC a la final de la A-League 2025/26 con un gol determinante ante Newcastle Jets

Piero Quispe, levantado en hombros tras heroica anotación contra Newcastle Jets. - Crédito: Sydney FC

En un partido dramático, que concitó la atención de toda la capital de Australia, Piero Quispe marcó las diferencias al convertirse en el héroe indiscutible del Sydney FC, tras anotar un gol determinante en la revancha de las semifinales contra Newcastle Jets. Una acción inteligente por parte del peruano bien ha valido el acceso a la final de la A-League 2025/26.

Pasada la hora de juego, Akol Akon recuperó una pelota en salida y se asoció inmediatamente con Tiago Quintal, quien en primera alargó la acción con la finalidad de que Apostolos Stamatelopoulos atacase la franja derecha del campo, superando a sus más cercanos perseguidores.

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Piero Quispe en un momento íntimo de celebración. - Crédito: Sydney FC

No bien el delantero se asomó a la línea de fondo, dejando descolocados a dos centrales, que terminaron yéndose de largo, metió un enganche hacia adentro y habilitó al australiano Akon, que se acomodó hacia su pierna hábil y sacó un remate raso con destino a portería.

La respuesta del portero James Delianov fue inconclusa, dejando un rebote que fue capitalizado por Piero Quispe, quien en todo momento acompañó la gestación de la jugada. Con un tiro efectivo, sacudió las redes del Newcastle Jets y llevó a los suyos a la ventaja parcial tanto del duelo como de la llave general.

El peruano marcó un gol determinante contra Newcastle Jets y aseguró el pase por la disputa por el título en Australia. | VIDEO: Paramount

Embargado por la enorme emoción, el ‘7’ salió corriendo como un loco hacia las graderías locales, en cuyos asientos se hallaban unos desenfrenados simpatizantes ‘sky blues’ que no salían del asombro. Uno de ellos, conviene mencionar, captó la atención por agitar una bandera peruana.

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Minutos después, cerca de la conclusión del choque, llegó la igualada de Eli Adams y se abrió el capítulo del tiempo reglamentario, donde ninguno de los protagonistas se hizo daño. Así las cosas, todo se definió en la tanda de penales, en las que Sydney FC ganó 4-2 a Newcastle Jets y amarró su boleto a la final.

Los 'sky blue' llegan a la final de la A-League 2025/26. - Crédito: Sydney FC

De dulce

Quispe optó por una mudanza temporal a Sydney FC al no entrar en los planes del nuevo comando técnico de Pumas UNAM. Aunque la aventura parecía inadecuada, acabó demostrando que fue la mejor decisión que tomó junto a su entorno empresarial.

Porque, desde el primer momento, se ganó la confianza del primer entrenador Talay Ufuk y posteriormente de su sucesor Kisnorbo Patrick. También se comprendió perfectamente con cada uno de sus compañeros, en especial con el español Víctor Campuzano.

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El '7' narra sus experiencias en Sydney FC y cómo se viene acostumbrando a una sociedad distinta. | VIDEO: SBS

La regularidad que ha ganado Piero Quispe también ha sido gravitante para su progresión en Australia. El peruano ha sido empleado en 29 encuentros, siendo en la mayoría de ellos titular, contabilizando dos anotaciones y cinco asistencias.

Ahora tendrá una oportunidad especial para dejar huella en Sydney FC cuando se enfrente a Auckland FC por el título de la A-League 2025/26. Consignar que la última coronación de los ‘sky blue’ fue en el ejercicio 2019-20.

Piero Quispe se ha establecido en la oncena de Sydney FC. - Crédito: Difusión

Así pues, Quispe tiene por delante un desafío estimulante que, a su vez, podría ser clave para que su ficha de cedido pase a una compra absoluta por parte de la institución australiana, aunque eso se verá no bien se cierre el curso.

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Piero Quispe, en la actualidad, es uno de los jóvenes valores nacionales que se hace un camino en el extranjero. Su continuidad en la A-League 2025/26 viene siendo evaluada por el DT Mano Menezes para un próximo llamamiento a la selección peruana.