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Matthew McConaughey y las razones por las que decidió refugiarse en Perú por 22 días

El actor estadounidense contó que vivió casi tres semanas bajo el nombre de “Mateo”, sin fama ni electricidad

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Agotado por la vida de celebridad, Matthew McConaughey se embarcó en una aventura espiritual a Perú para descubrir quién era realmente. Convivió con personas que no sabían de su fama y comprendió que su valor iba más allá del reconocimiento de Hollywood.

El actor estadounidense Matthew McConaughey, conocido por su versatilidad interpretativa y ganador de un premio Oscar, sorprendió al revelar que vivió 22 días en Perú bajo el nombre de “Mateo”. Esta experiencia, ocurrida tras el estreno de “A Time to Kill” en 1996, marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, motivado por la necesidad de desconectarse de la fama y reencontrarse consigo mismo.

La confesión fue realizada durante una extensa conversación en el pódcast “No Magic Pill”, conducido por Blake Mycoskie, donde el protagonista de “Interstellar” y “Dallas Buyers Club” explicó que eligió Perú como refugio porque sentía que había perdido el equilibrio tras su repentino ascenso en Hollywood. La fama, según relató, lo empujó a cuestionarse a sí mismo y a su entorno.

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"Necesitaba poner los pies en la tierra, así que me desconecté. ¡Listo! Me fui a Perú. Necesitaba encontrar mi vocación, comprobarla. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo... Pero sí me lo cuestioné, ahora que me había hecho famoso, con todas estas conexiones con esto y aquello, y estoy tratando de descifrar qué parte es real y qué parte es pura mentira”, contó.

El actor eligió presentarse como “Mateo” durante su estadía para no ser identificado como celebridad. Su objetivo era simple pero profundo: convivir con personas que no tuvieran ninguna referencia previa de su trabajo en el cine. Buscaba experimentar las relaciones humanas desde la autenticidad, sin la influencia de la industria del espectáculo ni las expectativas ajenas. “Quería encontrar gente que me conociera como Mateo. Así, al final de los 22 días, las lágrimas en sus ojos y las lágrimas en los míos, y los abrazos que nos dimos en la tristeza y en la felicidad de despedirnos, estaban basados en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad”, relató.

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Matthew McConaughey y cómo Perú lo ayudó a reencontrarse. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie
Matthew McConaughey y cómo Perú lo ayudó a reencontrarse. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie

Un viaje motivado por la presión de la fama

McConaughey confesó que los primeros 12 días resultaron extraños y le costó adaptarse a la ausencia de tecnología y electricidad, pero fue durante este periodo de aislamiento cuando comenzó a hallar paz. En su relato, reconoció que llegó a imaginarse viviendo permanentemente con ese estilo de vida, lejos de los reflectores y las presiones profesionales. La convivencia diaria, las tareas sencillas y la conexión con la naturaleza peruana le permitieron descubrir un equilibrio que sentía perdido tras el éxito y el reconocimiento mediático.

El viaje a Perú se convirtió en un ejercicio de introspección y validación personal. El actor necesitaba comprobar que su identidad y valor no dependían de la fama ni del aplauso del público. “Sabía que lo tenía, solo tenía que volver a demostrarlo”, explicó, haciendo referencia a la búsqueda de autenticidad y sentido en su vida. La despedida, cargada de emociones genuinas, fue el cierre simbólico de un proceso de reconexión consigo mismo.

Matthew McConaughey contó la vez que dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie
Matthew McConaughey contó la vez que dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie

Salud mental, autenticidad y el regreso a Hollywood

Tras esa experiencia, McConaughey ha continuado reflexionando sobre los desafíos de la salud mental, la gestión de la fama y el autoconocimiento. En diversas entrevistas, ha compartido cómo estos retiros voluntarios lo ayudaron a enfrentar sus propios miedos y a mantener la claridad en su carrera artística. El actor también relató que, años después, realizó otro retiro en el desierto mientras escribía su libro “Poems & Prayers”, enfrentando sus emociones internas en soledad.

El caso de McConaughey no es aislado en la industria. Muchos artistas han optado por distanciarse temporalmente del mundo del espectáculo para lidiar con la presión mediática y las exigencias profesionales. El testimonio del actor estadounidense aporta una mirada honesta sobre la importancia de la salud mental y la búsqueda de autenticidad en un entorno donde la imagen pública suele imponerse sobre la vida privada.

Hoy, Matthew McConaughey sigue activo en el cine y la televisión, pero también dedica tiempo a promover el bienestar emocional y la reflexión sobre la identidad personal.

Matthew McConaughey
(Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

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