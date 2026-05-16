Tuneladora ‘Micaela’ del Metro de Lima: ¿cuánto demora excavando y en llegar de una estación a otra?

La tuneladora ‘Micaela’ perforó con éxito el muro de pantalla de la Estación Quilca, completando 873 metros de túnel desde El Olivar y consolidando un avance estratégico en la construcción subterránea de Lima y Callao (Créditos: MTC)

La construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao avanza con uno de los procesos de ingeniería más sofisticados desarrollados en el país. La tuneladora ‘Micaela’, pieza central del proyecto, mantiene un ritmo sostenido en la excavación del túnel subterráneo que conectará ocho estaciones clave bajo la avenida Faucett, en la provincia constitucional del Callao. El avance de esta maquinaria representa una transformación para la movilidad urbana y la infraestructura del transporte público.

En el último año, logró perforar el muro de pantalla de la estación Quilca tras recorrer 873 metros desde El Olivar, consolidando un trayecto esencial para el corredor subterráneo.

PUBLICIDAD

Durante este segmento, el equipo técnico reportó un promedio de avance de 16 metros diarios, cifra que se ha mantenido constante en los distintos tramos excavados. Por ejemplo, al cubrir la distancia entre Canta Callao y Bocanegra, la máquina completó 862 metros en menos de dos meses, según datos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El avance global del túnel alcanza el 65 %, con la tuneladora desplazándose hacia Morales Duárez y luego Carmen de la Legua, y un estimado de más de 100 días para los 1,7 kilómetros restantes - Créditos: Andina.

Actualmente, la tuneladora se dirige hacia la estación Morales Duárez para luego alcanzar Carmen de la Legua, con un avance global del 65 % en la excavación del túnel.

PUBLICIDAD

La eficiencia de ‘Micaela’ depende de múltiples factores: tipo de suelo, presencia de agua subterránea y el ensamblaje de anillos de concreto, que aportan estabilidad y seguridad a la estructura.

Por cada tramo, la máquina instala anillos estructurales que pesan cerca de 40 toneladas cada uno. En el trayecto El Olivar–Quilca, la tuneladora ensambló 3.598 dovelas en 514 anillos. El proceso se repite en cada segmento, asegurando la integridad del túnel y la continuidad del avance.

PUBLICIDAD

Tomando como referencia los tramos ya completados, el desplazamiento de la tuneladora entre una estación y otra, en distancias cercanas a los 850 metros, requiere aproximadamente entre 50 y 55 días de trabajo continuo.

En tramos más largos, como los 1,7 kilómetros restantes hasta Carmen de la Legua, el cálculo estimado proyecta una duración de poco más de 100 días bajo condiciones óptimas. Estos plazos pueden variar por mantenimiento, ajustes técnicos o paradas programadas para inspección del equipo.

PUBLICIDAD

El proyecto integral, que incluye la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4, beneficiará a más de 2,5 millones de usuarios y transformará la movilidad urbana en Lima y Callao - Créditos: Andina.

El proyecto integral, que incluye la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4, busca mejorar la conectividad urbana con un sistema subterráneo de 35 kilómetros y 35 estaciones. Al finalizar la obra, se estima que el Metro de Lima y Callao beneficiará a más de 2,5 millones de personas, con una demanda diaria superior al millón de usuarios. El MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prevén la culminación de la infraestructura en los próximos cuatro años.

La experiencia de los últimos tramos excavados por ‘Micaela’ permite afirmar que, bajo condiciones técnicas estables, la máquina mantiene un promedio confiable de 15 a 16 metros diarios, lo que facilita una estimación precisa del tiempo requerido entre estaciones. Esta regularidad garantiza el cumplimiento de los plazos y la continuidad del desarrollo subterráneo que transformará el transporte en la capital peruana.

PUBLICIDAD

Cabe precisar que el Ramal de la Línea 4 contempla la habilitación de ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Todas se ubican en un trayecto subterráneo de ocho kilómetros.