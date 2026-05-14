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Campaña veterinaria gratis para este 17 de mayo: ¿Dónde y qué servicios se encuentran disponibles?

La municipalidad insta a las familias a asistir temprano y llevar a sus animales con transportín y manta con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante la campaña

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campaña veterinaria gratis-Perú-30 de mayo
El objetivo principal es brindar atención preventiva, promover la salud y controlar enfermedades en las mascotas de los vecinos - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lince informó que el próximo domingo 17 de mayo organizará una campaña gratuita gratuita orientada al cuidado integral de mascotas en la avenida César Vallejo, cuadra 11, en la intersección con el jirón Mateo Pumacahua desde las 8:30 hastal las 12:30 horas. El evento busca beneficiar a los animales domésticos de las familias del distrito y ofrecer atención veterinaria preventiva sin costo.

La jornada está dirigida a perros y gatos, quienes deberán acudir en transportín y con manta para garantizar su seguridad y comodidad durante la atención. La iniciativa contempla servicios clínicos con la finalidad de promover la salud y el control de enfermedades en los engreídos de casa.

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La campaña veterinaria comenzará a las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de Lince.
La campaña veterinaria comenzará a las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de Lince.

Entre los principales servicios que se prestarán destacan:

  • Consultas veterinarias: evaluación general del estado físico y conductual del animal, orientación sobre nutrición, vacunación y cuidados.
  • Desparasitación: administración de medicamentos para eliminar parásitos internos y externos, previniendo complicaciones en la salud.
  • Tratamientos antipulgas: aplicación de productos para controlar y erradicar infestaciones de pulgas, contribuyendo a la protección de la piel y el pelaje.
  • Limpieza de oídos: remoción de suciedad y prevención de infecciones en el canal auditivo.
  • Examen directo de oídos: revisión profesional para identificar la presencia de ácaros, hongos o señales de otitis.
  • Corte de uñas: reducción y nivelación de las garras, disminuyendo el riesgo de lesiones y molestias al caminar.
  • Examen cardiológico: evaluación de la función cardíaca, orientada a detectar anomalías o afecciones en el sistema circulatorio.
  • Vacuna antirrábica: inmunización contra la rabia, enfermedad viral mortal para animales y humanos. Las dosis disponibles serán restringidas al stock existente.
  • Vacuna quíntuple: protección frente a cinco patologías virales frecuentes en perros. También es limitado.

Por otro lado, se ofrecerán vacunas a costo social para ampliar el acceso a inmunizaciones adicionales:

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  • Vacuna KC: previene la traqueobronquitis infecciosa en canes.
  • Triple felina: protege a gatos contra panleucopenia, calicivirus y rinotraqueítis.
  • Leptospira: inmuniza frente a la leptospirosis, enfermedad bacteriana de riesgo para animales y personas.
  • Quíntuple: alternativa de refuerzo para perros, disponible a precio reducido.

El evento también incluirá una campaña de recolección de alimentos, destinada a abastecer albergues y apoyar a canes rescatados en situación vulnerable. Los asistentes podrán colaborar aportando víveres balanceados o insumos de primera necesidad para estos refugios.

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Se aplicarán vacunas antirrábicas y quíntuples de manera gratuita, con stock limitado, e inmunizaciones adicionales a bajo costo, como KC, triple felina y leptospira - Créditos: Magnific.

Adicionalmente, se organizará una feria de artículos para mascotas, donde los dueños encontrarán productos especializados, accesorios y recursos para el cuidado diario de sus animales. La jornada ofrecerá, además, un espacio de adopción responsable, facilitando la integración de perros y gatos rescatados en nuevos hogares.

La municipalidad exhortó a las familias interesadas a asistir temprano para asegurar la atención de sus mascotas y contribuir con donaciones para los animales sin hogar.

Beneficios de la campaña veterinaria gratuita

  • Permite que familias con recursos limitados accedan a servicios veterinarios esenciales y mejoren la salud de sus mascotas.
  • Previene enfermedades infecciosas a través de la aplicación de vacunas y tratamientos contra parásitos.
  • Reduce la posibilidad de transmisión de zoonosis y protege tanto a los animales como a la población humana.
  • Promueve la tenencia responsable al ofrecer consultas y controles gratuitos en el distrito.
  • Facilita la identificación oportuna de problemas médicos, lo que aumenta la expectativa y calidad de vida de perros y gatos.
  • Fortalece el vínculo entre la municipalidad y los vecinos mediante la cooperación y la preocupación por el bienestar animal.
  • Impulsa la adopción responsable y apoya a refugios al recolectar donaciones y difundir casos de animales rescatados.

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