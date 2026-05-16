André Carrillo reaparece en redes luego de que su pareja Suhaila Jad difundiera foto y chats sobre posible infidelidad

André Carrillo sigue activo en redes pese a la acusación de infidelidad de su esposa.

La reciente controversia entre André Carrillo y Suhaila Jad ha capturado la atención de seguidores y medios, luego de que la modelo española expusiera mensajes y objetos que sugieren una posible infidelidad del futbolista peruano. La situación escaló cuando Jad compartió en sus redes sociales capturas de un chat privado y la imagen de un arete hallado en el carro de Carrillo, generando un intenso debate en el entorno digital.

Ante la oleada de comentarios y especulaciones, André Carrillo ha optado por no pronunciarse de manera directa sobre las acusaciones. En vez de responder a los señalamientos, el deportista compartió en sus redes sociales varias publicaciones enfocadas exclusivamente en su faceta profesional. Entre ellas se encuentran imágenes de entrenamientos, partidos y eventos oficiales, en las que se le observa concentrado en su desempeño deportivo y alejado de la polémica personal.

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Pareja de André Carrillo expone presunta infidelidad del futbolista tras hallar arete en su auto. IG

La decisión de mantener un perfil bajo ha sorprendido a sus seguidores, quienes esperaban un pronunciamiento o al menos una referencia indirecta a la situación. Sin embargo, Carrillo no ha eliminado publicaciones ni ha publicado los acostumbrados mensajes de reflexión que dejan entrever la situación sentimental que uno está atravesando.

Mientras la modelo continúa publicando mensajes que refuerzan la sospecha de una ruptura y recibe muestras de apoyo en redes, Carrillo apuesta por centrarse en el fútbol y evitar el escándalo mediático. Esta estrategia de silencio y enfoque profesional parece buscar proteger su imagen pública y mantener la estabilidad en su entorno laboral, en medio de la presión que implica la exposición de su vida privada.

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Hasta el momento, el futbolista no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la controversia con Suhaila Jad.

André Carrillo está enfocado en su faceta deportiva. IG.

La grave acusación de la pareja de Carrillo a su suegra

En medio de la controversia, la modelo española Suhaila Jad hizo una grave acusación contra su suegra, Ana María Díaz. A través de una serie de publicaciones en Instagram, la pareja de Carrillo relató que la madre del deportista habría ingresado a escondidas a su habitación y revisado los cajones de su hogar, en medio de una crisis por presunta infidelidad del padre de sus hijos.

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El incidente fue detallado por Jad el viernes 15 de mayo, causando repercusión inmediata entre sus seguidores. En su mensaje, la modelo consultó abiertamente a su audiencia peruana: “Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y que abra todos los cajones de la casa?”. La reacción de los usuarios no se hizo esperar, con comentarios que iban desde la indignación hasta el consejo de recurrir a instancias legales ante lo que consideran una invasión de privacidad.

La modelo española preguntó a sus seguidores peruanos sobre las costumbres familiares y desató debate en redes.IG

Entre las respuestas, varias seguidoras calificaron el comportamiento de Ana María Díaz como “metiche” e inapropiado, mientras otras sugirieron a Suhaila “grabar todo y denunciarlo”, o incluso “sácale todo, reina. Déjalo sin nada a él y a su mamá”. El caso se viralizó en plataformas sociales, visibilizando una dinámica familiar marcada por la desconfianza y la tensión.

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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, compartió un mensaje en Instagram cuestionando la actitud de su suegra. IG

Conflicto familiar bajo la lupa pública

La controversia no se limita al ámbito familiar, sino que se inscribe en un contexto de rumores sobre una supuesta infidelidad de André Carrillo. Días antes de denunciar la intrusión de su suegra, Suhaila Jad compartió en sus redes sociales capturas de un chat de Instagram en el que el futbolista habría recibido mensajes comprometedores de otra mujer. En el intercambio se leía: “Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii” (“Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?”), lo que desató especulaciones sobre la fidelidad del jugador.

A estos indicios se sumó la publicación de una fotografía de un arete encontrado en el vehículo de Carrillo. Jad pidió ayuda a sus seguidoras para identificar la prenda y aclarar su procedencia, aumentando la tensión y el escrutinio sobre la relación de la pareja. Paralelamente, la modelo afirmó que fue tildada de “loca” por cuestionar a la ‘Culebra’, apodo con el que se conoce al futbolista, lo que incrementó el respaldo de usuarias que se solidarizaron con su situación.

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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos