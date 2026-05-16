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Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “Necesita a gritos su liderazgo”

Tras la dura derrota con FC Cajamarca, el comentarista deportivo aseguró que el ‘Pirata’ defenderá la camiseta de los ‘cerveceros’ en el segundo semestre de la Liga 1

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El comentarista deportivo precisó que el 'Pirata' estaría cerca del Rímac la segunda mitad del año. (Movistar Deportes)

La dura derrota que obtuvo Sporting Cristal en su visita a FC Cajamarca profundizó la crisis del cuadro celeste en el Torneo Apertura 2026. Los rimenses no lograron sostener la ventaja inicial y terminó cediendo por 3-1, en un partido que se definió con una remontada local en los minutos finales, generando frustración entre los jugadores y los hinchas.

El equipo de Zé Ricardo se encuentra a tres puntos del descenso, y se le viene una lucha intensa para salvar la temporada. Por ello, los seguidores piden a viva voz refuerzos de peso para el Torneo Clausura.

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En ese contexto, Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos será el sorpresivo fichaje de los ‘cerveceros’ para mitad de año, y precisó e contundente motivo por el que su llegada sería un gran aporte.

“Analizaremos lo que pasó en Cajamarca, le daremos un espacio al monumental gol de Yoshimar Yotún, un gol que merecía otro final, que merecía otro término de partido, pero los compañeros se encargaron de arruinarle la fiesta a Yoshi y le regalaron un tres a uno a Cajamarca. Dicho sea de paso, partidazo de Hernán Barcos, que es muy probable juegue en Cristal el segundo semestre. Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal en el segundo semestre y vaya, que a gritos necesita liderazgos como el de Barcos, Sporting Cristal”, apuntó el comentarista deportivo en ‘Al Ángulo’.

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Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

Futuro incierto de Hernán Barcos en FC Cajamarca

La actuación de Hernán Barcos fue determinante en el triunfo de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal, al marcar un gol y asistir en otro tanto durante un partido clave del Torneo Apertura. Al finalizar el encuentro, el delantero argentino abordó la incertidumbre en torno a su continuidad dentro del plantel.

El ‘Pirata’ explicó que la decisión sobre su futuro se tomará una vez que concluya el primer campeonato de la Liga 1. El propio delantero reveló que la dirigencia analiza efectuar cambios de peso en el plantel, motivados tanto por cuestiones económicas como deportivas.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar por tema económico y futbolístico, que posiblemente van a salir muchos jugadores y que dentro de eso estaba yo”, declaró el atacante en conversación con L1 Max.

En declaraciones post partido, Hernán Barcos se refirió a su futuro y reveló que la directiva del club analizará su continuidad, junto a la de otros jugadores, al finalizar el Torneo Apertura por motivos económicos y futbolísticos.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Barcos afrontó el escenario con serenidad y madurez. El atacante argentino sostuvo que comprende las dinámicas propias del fútbol profesional y que se mantiene preparado para cualquier decisión de la dirigencia.

“No hay problema, uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol. Si me toca salir, así será y si no, a seguir aquí”, expresó al término del encuentro.

Próximo partido de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El próximo desafío de Sporting Cristal será ante Junior en Barranquilla, un partido que podría definir el destino del equipo peruano en la presente edición de la Copa Libertadores. El choque, señalado como crucial para las aspiraciones de los rimenses, representa una oportunidad clave para sumar fuera de casa y mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente etapa del torneo.

En caso de un tropiezo, las opciones de Sporting Cristal se verían seriamente comprometidas, ya que cualquier resultado adverso podría dejarlo sin chances de clasificación antes de la última fecha del Grupo F. Por eso, el cuerpo técnico y el plantel han enfocado su preparación en lograr un rendimiento sólido como visitantes y resistir la presión del estadio rival.

El enfrentamiento ante Junior de Barranquilla se disputará el miércoles 20 de mayo en el estadio Jaime Morón León, habitual sede de los compromisos internacionales del elenco colombiano. El inicio del partido está programado para las 21:00 horas en territorio peruano, en una jornada que podría marcar el rumbo definitivo de ambos equipos en la competición continental.

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