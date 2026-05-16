Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Antes de 2024, el ganador del Oscar pasó 22 días sin electricidad en una comunidad peruana, haciéndose llamar Mateo, en busca de validación personal y lejos de la celebridad que lo marcó. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie

El actor estadounidense Matthew McConaughey experimentó un punto de quiebre en su carrera poco antes de 2024 cuando decidió alejarse de Hollywood y buscar una nueva perspectiva lejos de la industria que lo catapultó a la fama. El protagonista de éxitos internacionales optó por un retiro inusual: pasar 22 días en Perú sin electricidad, haciéndose pasar por otra persona.

El artista relató al podcast ‘No Magic Pill’ que la exposición constante lo llevaron a poner “los pies en la tierra” y replantearse su identidad. McConaughey confesó que el motivo de su exilio voluntario fue la necesidad de distanciarse de los compromisos recurrentes y de un ritmo de vida que, a su juicio, lo había alejado de sí mismo. “Necesitaba poner los pies en la tierra. Así que me fui. Boom. Me fui a Perú”, señaló el actor.

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McConaughey reconoció que su principal objetivo fue comprobar si podía validar su identidad lejos de la fama. “Sabía que lo tenía, solo tenía que volver a demostrarlo”, explicó.

Matthew McConaughey pasó 22 días en Perú sin electricidad ni fama.

El escape de McConaughey de los focos de Hollywood

Durante la primera mitad de su estadía en Perú, McConaughey vivió bajo un nombre distinto. “Necesitaba conocer a gente que me conociera como Mateo”, admitió. En ese entorno, el actor dejó atrás el reconocimiento internacional y buscó integrarse en una comunidad local, lo que le permitió experimentar una convivencia sin prejuicios ni expectativas ligadas a su popularidad. El intérprete detalló que los primeros 12 días fueron “flojos”, pero la experiencia se transformó cuando logró establecer lazos humanos sólidos.

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“Al final de los 22 días, las lágrimas en sus ojos y las lágrimas en los míos, y los abrazos que nos dimos en la tristeza y en la felicidad de despedirnos, estaban basados en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad”, relató en el podcast. “Eso reafirmó mi propia identidad: ‘Ah, todavía lo tengo. Esto está basado en mí’”, concluyó el actor.

La decisión de McConaughey de alejarse de Hollywood se produjo tras años de alternar proyectos de distintas dimensiones y de asumir compromisos que, según reconoció, no siempre respondieron a sus intereses personales. El propio actor admitió que uno de sus mayores errores fue decir “sí” a demasiadas propuestas, lo que lo llevó a cuestionar la autenticidad de su trayectoria y la naturaleza de sus relaciones profesionales. El estadounidense reflexionó sobre la dificultad de distinguir entre lo genuino y lo impuesto por la industria.

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Matthew McConaughey contó la vez que dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie

El testimonio de McConaughey ilustra una tendencia creciente entre figuras de la industria del cine que, tras alcanzar el éxito, buscan distanciarse de los focos para reencontrar su equilibrio personal. El actor reconoció que, en un principio, no estaba seguro del paso que iba a dar: “Pero sí, dudé: ahora que acabo de hacerme famoso, tengo todas estas asociaciones con esto, con aquello y con lo otro, y estoy intentando descifrar qué parte es real y qué parte es una mierda....”

El regreso a una vida auténtica

El viaje a Perú representó para McConaughey una oportunidad de reconstruir su identidad en un contexto desconocido. El actor buscó comprobar si su valor personal subsistía fuera del entorno de la fama. La ausencia de electricidad y la vida bajo un nombre ajeno le permitieron experimentar vínculos sociales auténticos, libres de expectativas mediáticas. Al término de su estancia, McConaughey destacó la intensidad de los lazos forjados y la emoción del adiós, que definió como un momento de validación personal.

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Tras este episodio, McConaughey volvió a evaluar su relación con Hollywood y a considerar proyectos que le permitan mantener el equilibrio entre la vida pública y su bienestar personal. La experiencia en tierras peruanas consolidó la idea de que la autenticidad y la validación personal pueden encontrarse más allá del reconocimiento masivo.

Matthew McConaughey y cómo Perú lo ayudó a reencontrarse. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie