¿Stephanie Salas hizo desplante a Laura Huarcayo?: Actriz y novia de Humberto Zurita retiró su brazo durante la despedida en programa en vivo

Stephanie Salas retiró el brazo de Laura Huarcayo y dejó con la mano extendida a Tula Rodríguez.

La emisión más reciente del programa ‘Mande quien mande’ dejó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: el supuesto desplante en vivo de la actriz mexicana Stephanie Salas a la conductora peruana Laura Huarcayo, durante la promoción de la obra teatral ‘El seductor’. El episodio generó incomodidad en el set.

Stephanie Salas y Humberto Zurita, reconocidos artistas mexicanos, llegaron al set de América TV para presentar su nueva propuesta teatral. La visita, que en principio transcurría con normalidad, tomó un giro inesperado al cierre del programa. Mientras Zurita agradecía al público y se despedía de los presentes, Tula Rodríguez intentó estrecharle la mano a Salas. La actriz, sin prestarle atención, la dejó en el aire y desvió la mirada a Laura Huarcayo, quien también intentaba despedirse tomándola del hombro de manera cordial.

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La actriz mexicana protagonizó un momento tenso en el programa ‘Mande quien mande’ tras rechazar a la conductora durante la promoción de su obra junto a Humberto Zurita. Mande quien Mande

La actriz mexicana reaccionó ante la insistencia de la presentadora, girándose con un gesto de incomodidad. El intento de Laura de darle un beso en la mejilla fue rechazado: Salas retiró el brazo de la conductora y optó por una sonrisa, sin corresponder el gesto. Aunque Huarcayo respondió también con una sonrisa, la tensión del momento quedó registrada en cámara y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

La actriz mexicana protagonizó un momento tenso en el programa ‘Mande quien mande’ tras hacer desplante a la conductora en Mande quien Mande.

Las posibles causas del desplante

Tras el episodio, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre las razones detrás del gesto de Stephanie Salas. Una de las teorías apunta a un momento previo ocurrido durante un segmento de actuación en el que los invitados debían interpretar una escena de beso. Humberto Zurita participó de la dinámica junto a Laura Huarcayo. Sin embargo, la conductora peruana rechazó el beso, a pesar de la insistencia de sus compañeros, y la escena terminó con un abrazo. Para algunos, este hecho habría causado molestia o celos en la actriz mexicana, lo que se reflejó en su actitud al momento de la despedida.

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Otra versión señala que, durante la entrevista, la producción del programa exhibió imágenes antiguas de Stephanie Salas tomadas para la revista Playboy en la década de los 90. Según comentarios en redes, la aparición de estas fotografías en pantalla habría incomodado a la actriz, quien prefirió mantener la distancia con las presentadoras tras el incidente.

La escena no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios entre los espectadores. Algunos se preguntaron por qué habría reaccionado así Stephanie Salas, intentando defenderla. Otros, en cambio, criticaron la falta de cordialidad de la actriz en un contexto profesional y televisivo, recordando la importancia de mantener las formas ante el público.

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Por su parte, Stephanie Salas y Humberto Zurita continuaron con su agenda promocional en Lima, centrados en la difusión de la obra ‘El seductor’. Ninguno de los dos se refirió directamente al episodio en entrevistas posteriores.

Presentan obra ‘El Seductor’

La presencia de Humberto Zurita y Stephanie Salas en Perú responde a la gira de promoción de su montaje teatral ‘El seductor’. Ambos actores cuentan con una trayectoria consolidada en el medio artístico latinoamericano y su paso por la televisión peruana había generado expectativas entre sus seguidores.

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‘El Seductor’ es una comedia atrevida y llena de humor sobre los enredos amorosos y las consecuencias de nuestros actos. El montaje, que ya ha recorrido con éxito diversas ciudades de México, Bolivia y Guatemala, tendrá dos funciones diarias el 16 y 17 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín.

Humberto Zurita posa junto a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, elenco de la comedia 'El seductor' que llega a Lima.

El reconocido actor, director y productor regresó a Lima para protagonizar y dirigir la exitosa comedia de enredos, acompañado de un elenco estelar que incluye a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela.

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‘El Seductor’ narra la historia de Carlos, un hombre encantador y maestro del engaño, que ha hecho del flirteo y la mentira su modo de vida. Carlos, casado con Silvia (interpretada porChantal Andere), verá cómo su mundo se desmorona ante la aparición de Valeria (Gina Varela) y Julia (Stephanie Salas), dos mujeres que pondrán en jaque su aparente equilibrio y lo llevarán a enfrentar situaciones tan cómicas como caóticas.