Corte de luz en Lima y Callao este 18 de mayo: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

luz - interruptor

Cinco distritos de Lima y Callao han sido incluídos en una nueva programación de corte de luz para el lunes 18 de mayo, informó la empresa Pluz a través de sus canales oficiales. De acuerdo al comunicado, la suspensión forma parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de las redes de distribución que ejecuta en la capital.

Las interrupciones temporales del servicio buscan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y prevenir futuras fallas. Los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y afectarán urbanizaciones, pueblos jóvenes, avenidas, jirones y zonas residenciales de San Juan de Lurigancho, Callao, Independencia, Jesús María y Breña.

PUBLICIDAD

Zonas y horarios de los cortes del 18 de mayo

San Juan de Lurigancho — 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En SJL, la suspensión del servicio eléctrico afectará sectores de la urbanización Zárate. Entre las vías comprendidas figuran las avenidas Antisuyo, El Sol, Malecón Checa y Pirámide del Sol, además de calles y jirones como Tahuantinsuyo, Los Amautas, Jipi Japa, Eguiguren y Collasuyo.

El corte tendrá una duración aproximada de seis horas debido a trabajos programados en la infraestructura eléctrica de la zona.

PUBLICIDAD

Callao — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

En la Provincia Constitucional del Callao, la interrupción afectará un sector de la urbanización industrial Bocanegra, específicamente la manzana D lote 4B. El servicio permanecerá suspendido durante siete horas.

Independencia — 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

El distrito de Independencia registrará un corte programado en sectores del pueblo joven El Ermitaño. Las zonas afectadas incluyen diversas manzanas y avenidas como 16 de Marzo y Los Ficus, además de calles como Los Cedros, Los Damascos, Los Nardos y Las Casuarinas.

PUBLICIDAD

La interrupción se prolongará por aproximadamente cuatro horas.

Jesús María — 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

En Jesús María, el corte afectará sectores cercanos a la avenida Brasil y avenidas principales como General Garzón y General Canterac. También se verán comprometidas calles como Castro Virreyna, Pedro Ruiz Gallo y el pasaje Buenaventura.

PUBLICIDAD

Breña — 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Finalmente, en Breña, la suspensión del suministro eléctrico alcanzará sectores colindantes con la avenida Brasil y avenidas cercanas a Jesús María. El corte abarcará calles como Canterac, Castro Virreyna y Pedro Ruiz Gallo, además del pasaje Buenaventura.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz informó que estas interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía.

PUBLICIDAD

La empresa recordó que estas acciones permiten reducir el riesgo de averías, sobrecargas y fallas inesperadas en el servicio eléctrico.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando retorne el servicio.

Usar linternas: La empresa aconseja evitar velas y utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios.

Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a conservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.

Pacientes con equipos médicos: Las personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever alternativas o sistemas de respaldo.

Kit de emergencia: Es recomendable contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para reportar incidencias o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o consultar los canales oficiales de la empresa.

Pluz indicó que cualquier cambio o reprogramación en los horarios establecidos será informado oportunamente a través de sus plataformas oficiales.

PUBLICIDAD

¿Cómo ver el recibo de luz Pluz?

Puedes ver tu recibo de luz Pluz (anteriormente Enel Perú) desde la plataforma por la cual podrás:

Consultar el monto a pagar

Descargar el recibo en PDF

Revisar consumos anteriores

Ver la fecha de vencimiento

También puedes hacer consultas mediante:

PUBLICIDAD

Fonocliente: 517-1717

App móvil de Pluz

Canales digitales oficiales

El número de suministro aparece en la parte superior de tu recibo físico y es necesario para acceder a la información del servicio.