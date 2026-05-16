Corte de luz en Lima y Callao este 18 de mayo: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

Cinco distritos de Lima y Callao han sido incluídos en una nueva programación de corte de luz para el lunes 18 de mayo, informó la empresa Pluz a través de sus canales oficiales. De acuerdo al comunicado, la suspensión forma parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de las redes de distribución que ejecuta en la capital.
Las interrupciones temporales del servicio buscan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y prevenir futuras fallas. Los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y afectarán urbanizaciones, pueblos jóvenes, avenidas, jirones y zonas residenciales de San Juan de Lurigancho, Callao, Independencia, Jesús María y Breña.
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Zonas y horarios de los cortes del 18 de mayo
San Juan de Lurigancho — 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En SJL, la suspensión del servicio eléctrico afectará sectores de la urbanización Zárate. Entre las vías comprendidas figuran las avenidas Antisuyo, El Sol, Malecón Checa y Pirámide del Sol, además de calles y jirones como Tahuantinsuyo, Los Amautas, Jipi Japa, Eguiguren y Collasuyo.
El corte tendrá una duración aproximada de seis horas debido a trabajos programados en la infraestructura eléctrica de la zona.
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Callao — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
En la Provincia Constitucional del Callao, la interrupción afectará un sector de la urbanización industrial Bocanegra, específicamente la manzana D lote 4B. El servicio permanecerá suspendido durante siete horas.
Independencia — 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
El distrito de Independencia registrará un corte programado en sectores del pueblo joven El Ermitaño. Las zonas afectadas incluyen diversas manzanas y avenidas como 16 de Marzo y Los Ficus, además de calles como Los Cedros, Los Damascos, Los Nardos y Las Casuarinas.
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La interrupción se prolongará por aproximadamente cuatro horas.
Jesús María — 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
En Jesús María, el corte afectará sectores cercanos a la avenida Brasil y avenidas principales como General Garzón y General Canterac. También se verán comprometidas calles como Castro Virreyna, Pedro Ruiz Gallo y el pasaje Buenaventura.
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Breña — 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Finalmente, en Breña, la suspensión del suministro eléctrico alcanzará sectores colindantes con la avenida Brasil y avenidas cercanas a Jesús María. El corte abarcará calles como Canterac, Castro Virreyna y Pedro Ruiz Gallo, además del pasaje Buenaventura.
¿Por qué se realizan estos cortes de luz?
Pluz informó que estas interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía.
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La empresa recordó que estas acciones permiten reducir el riesgo de averías, sobrecargas y fallas inesperadas en el servicio eléctrico.
Recomendaciones durante el corte de energía
- Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando retorne el servicio.
- Usar linternas: La empresa aconseja evitar velas y utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios.
- Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a conservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.
- Pacientes con equipos médicos: Las personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever alternativas o sistemas de respaldo.
- Kit de emergencia: Es recomendable contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.
- Canales de atención: Para reportar incidencias o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o consultar los canales oficiales de la empresa.
Pluz indicó que cualquier cambio o reprogramación en los horarios establecidos será informado oportunamente a través de sus plataformas oficiales.
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¿Cómo ver el recibo de luz Pluz?
Puedes ver tu recibo de luz Pluz (anteriormente Enel Perú) desde la plataforma por la cual podrás:
- Consultar el monto a pagar
- Descargar el recibo en PDF
- Revisar consumos anteriores
- Ver la fecha de vencimiento
También puedes hacer consultas mediante:
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- Fonocliente: 517-1717
- App móvil de Pluz
- Canales digitales oficiales
El número de suministro aparece en la parte superior de tu recibo físico y es necesario para acceder a la información del servicio.