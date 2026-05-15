PJ archiva investigación contra PPK por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011

Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estará pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó archivar la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por un aporte de 300 mil dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011.

Concepción Carhuancho declaró fundada la excepción de improcedencia de acción del exmandatario al determinar que no se configuraría el delito de lavado de activos tal como estaba redactado al momento de los hechos (2011).

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Cabe precisar que el juez se ve forzado a fallar a favor del exmandatario debido a que, en diciembre pasado, la Corte Suprema ya había ordenado archivar el caso contra la coprocesada de PPK en esta investigación, Susana de la Puente Wiese.

Y es que el magistrado Richard Concepción Carhuancho fue quien rechazó inicialmente el recurso de De la Puente que finalmente fue acogido por la Corte Suprema. Incluso, en la nueva resolución donde le da la razón al expresidente, reconoce que cambia de criterio para alinearse a la posición de los jueces supremos.

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PJ archiva proceso contra PPK por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011

Los hechos

Según la Fiscalía, PPK, en su calidad de líder de una supuesta organización criminal junto a Susana de la Puente, habría recibido aproximadamente 300 mil dólares en efectivo —entregados por Jorge Barata en maletas en las oficinas de Odebrecht en San Isidro— para financiar la campaña presidencial de Alianza por el Gran Cambio en 2011.

Ese dinero, de procedencia ilícita (Caja 2 de Operaciones Estructuradas de Odebrecht), habría sido canalizado a través de cuentas personales. Primero a la cuenta de De la Puente en el JP Morgan (en el extranjero) y luego transferido a las cuentas en el Scotiabank de Perú. Además, se le atribuyó una transferencia adicional de 50 mil dólares realizada por su empresa Westfield Capital Ltd. Todo ello habría sido reportado ante la ONPE como aportes de falsos contribuyentes para ocultar el origen del dinero.

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Sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho, cambiando de criterio, sostiene que para que se pueda hablar de lavado de activos, tal como estaba previsto en 2011, no basta con recibir o transferir dinero de origen ilícito, sino que se requiere que los actos realmente dificulten, aunque sea momentáneamente, la identificación de su origen.

Pedro Pablo Kuczynski aún debe enfrentar un juicio oral por el caso Westfield Capital. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Y, por el contrario, la Fiscalía narra que el dinero fue canalizado a través del sistema financiero formal (cuentas en JP Morgan y Scotiabank), lo que precisamente permite rastrear su origen. “El hecho que el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados y no de la organización política no implica que se haya dificultado el descubrimiento de dicho dinero”, señaló el magistrado.

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El mismo razonamiento se aplica a la asociación ilícita para delinquir: como el delito base (lavado de activos) no se presenta, la asociación tampoco.

En la resolución, el magistrado reconoce expresamente que en un incidente anterior (contra Susana de la Puente) había declarado infundada la excepción de improcedencia de acción, pero varía de criterio para alinearse con el fallo de la Corte Suprema.

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Así, el caso de los aportes irregulares de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011 queda cerrado para PPK. No obstante, el expresidente continúa enfrentando otros dos procesos Westfield Capital e IIRSA Norte, también vinculados a Odedrecht, que siguen en curso. El primero de esto ya en etapa de juicio oral.