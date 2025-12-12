Perú

PPK afirma que fue extorsionado por la Fiscalía para delatar a Alejandro Toledo y ve posible su llegada al Senado

El exmandatario señaló que el Ministerio Público intentó presionarlo para que incriminara a Alejandro Toledo a cambio de beneficios judiciales. Pese a sus problemas de salud, defendió su regreso a la política y su postulación al Senado

Kuczynski afirmó que el Ministerio Público lo presionó para incriminar a Alejandro Toledo a cambio de beneficios judiciales, lo que calificó como una suerte de extorsión

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) señaló este jueves que el Ministerio Público lo presionó para que delatara al exmandatario Alejandro Toledo, condenado dos veces por corrupción cometida durante su gobierno, a cambio de beneficios judiciales.

“La fiscalía vino a mi casa y, básicamente, en tres palabras me dijo: ‘Si tú confiesas algo contra Toledo, se acabaron tus problemas’. Lamentablemente, yo no tenía ninguna información sobre lo que había hecho Toledo con Odebrecht”, sostuvo en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, a través de las plataformas digitales del diario El Comercio.

Cuando se le consultó si consideraba esta presión una extorsión, respondió: “Algo más o menos así, exacto”. También consideró que los fiscales del equipo Lava Jato se han comportado con él “como la Inquisición”, debido a diferencias notorias con otros exjefes de Estado procesados. “Yo soy un profesional, no recibí coimas de nadie, no hay un solo testigo que lo diga”, afirmó.

Kuczynski explicó que actualmente pasa por un procedimiento de infiltración en la columna, pero, pese a su estado de salud, justificó su intención de llegar al Senado de cara a las elecciones generales de 2026.

Pese a sus problemas de salud, justificó su decisión de volver a la política y postular al Senado con Fuerza y Libertad

“Yo creo que necesitamos poner en el Congreso, sobre todo en el Senado, un poquito de experiencia de gobierno para que este Congreso que viene sea no solo productivo, pero modernizado y que conozca un poco la historia del Perú”, afirmó al señalar que el desconocimiento propicia la aprobación de leyes innecesarias.

Aseguró que esta nueva postulación por Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú, y cuya candidata presidencial será Fiorella Molinelli, representa para él una oportunidad de aprendizaje. “Para mí estar en un parlamento iba a ser un aprendizaje. Es aprender y dar también. Porque pocas personas en el Perú han trabajado en el área económica tanto como yo”, señaló.

Reconoció que su esposa, la exprimera dama Nancy Lange, no estuvo de acuerdo con su regreso a la política: “Ella decía: ‘siempre sales mordido, dañado. Es bien difícil salir de ahí incólume’”, comentó.

Definió a Molinelli como “una persona profesional, que sabe cómo funciona el gobierno”, y afirmó que, por motivos de salud, no realizará campaña en las calles en su intento por obtener, con el número uno, un escaño en el Senado por Lima.

Acusado

En esta misma jornada, el Ministerio Público pidió ocho años y medio de prisión para el expresidente por presunto delito de colusión en el corredor regional IIRSA Norte (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

Mencionó que su esposa, Nancy Lange, rechazó su retorno a la política y describió a Molinelli como una profesional que conoce el funcionamiento del Estado

En septiembre pasado, la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó que PPK vaya a juicio por presunto lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht encubiertos en forma de consultorías mientras era ministro de Toledo (2001-2006).

El caso se inició al conocerse que el exgobernante pudo haber recibido sobornos bajo la fachada de consultorías realizadas a Odebrecht por la empresa Westfield Capital, que compartía con su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda, en momentos en que PPK era ministro de Toledo, quien ha sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía solicita, en esta última causa, una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y para Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46,7 millones de dólares. En caso de ser condenado, el exmandatario evitaría la cárcel por su avanzada edad.

