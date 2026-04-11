Rutas de Lima habría depositado USD 3.5 millones a cuentas vinculadas con PPK y Susana Villarán, según Municipalidad de Lima

Nuevas revelaciones en el caso Rutas de Lima. El alcalde Renzo Reggiardo denuncia que la concesionaria depositó millones de dólares a empresas ligadas a importantes figuras políticas peruanas, incluyendo a un expresidente y una exalcaldesa de la capital. (Crédito: Exitosa)

La Municipalidad de Lima informó que ha obtenido nueva información relevante en el marco del caso Rutas de Lima, tras un proceso de discovery realizado en la Corte del Sur de Nueva York. Según lo expuesto en conferencia de prensa, este procedimiento permitió acceder a datos financieros que estarían relacionados con transferencias realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Según informó Exitosa, el anuncio fue encabezado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que la información recabada podría tener impacto en el desarrollo del proceso legal en curso. De acuerdo con lo indicado, los hallazgos permitirían fortalecer la posición del municipio en este caso.

Municipalidad de Lima revela transferencias por USD 3.5 millones en caso Rutas de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Rutas de Lima)

Vinculos con Susana Villarán y PPK

Durante la presentación, se indicó que aproximadamente 3.5 millones de dólares habrían sido transferidos a cuentas vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a empresas relacionadas con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Estas operaciones formarían parte de un conjunto de movimientos financieros identificados en el marco del proceso.

Reggiardo precisó que el dinero habría sido registrado como “honorarios de éxito” en un banco estadounidense, y afirmó: “de tres millones y medio de dólares en un banco norteamericano como honorarios de éxito es como estaba denominado y es lo que hemos venido nosotros tratando de indagar producto del proceso. Bueno, ya tenemos la prueba de que ese dinero fue transferido”.

Nuevas revelaciones en la investigación de 'Rutas de Lima'. La Municipalidad de Lima informa sobre 151 transacciones que coinciden con fechas clave del contrato, fortaleciendo las acusaciones de corrupción contra exfuncionarios. (Crédito: Exitosa)

Detalle de las operaciones financieras

Asimismo, se informó que se han identificado un total de 151 transacciones vinculadas a estos movimientos, aunque hasta el momento no se ha determinado con precisión el origen de los fondos. La Municipalidad señaló que estos datos forman parte de la información obtenida mediante el proceso de discovery.

El alcalde añadió que parte de esta documentación será compartida con la prensa y las autoridades correspondientes. “Aquí tenemos el detalle que me parece vamos a compartir con los señores de la prensa. Lo pueden ver en pantalla. Esta es una cuenta vinculada al expresidente de la República”, sostuvo.

Municipalidad de Lima responde a Rutas de Lima. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Transferencias en puntos clave

Según lo expuesto por la autoridad municipal, las fechas en las que se habrían realizado las transferencias coinciden con momentos clave del desarrollo del proyecto Rutas de Lima, como la firma del contrato y el cierre financiero de la operación.

En esa línea, Reggiardo afirmó que esta coincidencia temporal permite establecer relaciones entre distintos hechos del caso. “Lo que podemos decir con claridad es que las fechas en que se firma el contrato, las fechas en que se concreta el cierre financiero de la operación y las fechas de las transferencias (…) hay fechas relacionadas”, declaró el alcalde de Lima en conferencia de prensa.

Renzo Reggiardo manifestó que la Municipalidad de Lima podría asumir el mantenimiento en caso Rutas de Lima incumpla. (Composición Infobae)

Estrategia legal de la MML

La Municipalidad de Lima indicó que esta nueva información será incorporada en la estrategia legal que mantiene en el proceso vinculado al proyecto Rutas de Lima, y que podría generar cambios en la defensa del caso.

Finalmente, el alcalde señaló que los hallazgos permitirían trazar una línea de conexión entre diversos actores vinculados al caso. “Aquí empieza a establecerse una línea clara”, afirmó, al referirse a la información obtenida a través del proceso judicial en el extranjero.