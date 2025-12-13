Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), rechazó la acusación formal presentada contra su patrocinado por parte del equipo especial Lava Jato. Sostuvo que la medida responde a una necesidad de defender la vigencia y el trabajo del grupo de fiscales, tras el anuncio del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sobre la disolución de estos equipos especiales.

Durante una entrevista en Willax, recordó que la investigación lleva casi siete años y se basa, principalmente, en el rol de Kuczynski como miembro del consejo directivo de Proinversión por mandato legal, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Detalló que la ley establecía que el ministro de Economía y Finanzas integrara por defecto dicho consejo, y negó que esto respondiera a alguna designación política o discrecional.

“No es coincidencia que la acusación se presente justo después del anuncio de la posible disolución de los equipos especiales, lo que nos lleva a pensar que se trata de mostrar que los fiscales siguen trabajando. Es, sin duda, una reacción al anuncio de la posible disolución del equipo Lava Jato”, subrayó Midolo.

Aunque la medida será sometida a la Junta de Fiscales Supremos, el fiscal interino ha dejado claro que, de no alcanzarse un acuerdo, su despacho ejecutará la reorganización. Video: Canal N

El abogado precisó que, con la presentación de la acusación, el caso pasa a manos de un juez de investigación preparatoria que revisará si el expediente cumple con todos los requisitos formales. Si se detectan errores administrativos, como documentos faltantes o información incompleta, el expediente será devuelto antes de que las partes puedan responder oficialmente.

Insistió que la Fiscalía no ha conseguido hasta el momento un solo elemento directo que vincule al exmandatario con actos de corrupción en la adjudicación de la carretera IIRSA Norte durante 2005. Afirmó que ni Jorge Barata ni Marcelo Odebrecht han acusado a Kuczynski de participar en coordinaciones indebidas. Por el contrario, Barata habría señalado en declaraciones judiciales que Kuczynski actuó de manera opuesta a los pactos de Toledo con Odebrecht y que incluso representó un obstáculo para los intereses de la constructora brasileña dentro del proceso.

Subrayó que, en principio, Pedro Pablo Kuczynski solo mantiene la medida cautelar de comparecencia simple, aunque existe un impedimento de salida del país por dieciocho meses relacionado con otro caso de aportes de campaña.

“Intentan mantener a Kuczynski bajo sospecha permanente”

Consultado sobre las motivaciones de la acusación, el abogado insistió en que la Fiscalía optó por este paso para defender su trabajo y prolongar el estado de sospecha en torno a Kuczynski, quien a sus ochenta y siete años sigue sujeto a procesos por hechos de hace veinte años.

“Al señor se le está incorporando acá por haber pertenecido únicamente al gobierno del expresidente Alejandro Toledo como ministro de Estado y en relación con ello, al haber integrado el consejo directivo de Proinversión. Lo que se quiere es que el señor Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente tengo que decirlo, muera en un constante estado de investigación, porque nunca llegará a establecerse que el señor es responsable de alguno de los hechos que le atribuye la fiscalía, expresó.

Mencionó que era una situación que ya tenían prevista y adelantó que, probablemente, el Ministerio Público “no de su brazo a torcer” e intente presentar acusaciones en todos los casos.