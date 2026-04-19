Perú

Candidata Fiorella Molinelli no apoyará a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “Yo he sido una de sus víctimas”

La aspirante de Fuerza y Libertad descartó respaldar a la lideresa de Fuerza Popular en un eventual balotaje y afirmó que tampoco daría su voto a Roberto Sánchez

Guardar
En una entrevista, la excandidata presidencial Fiorella Molinelli narra su experiencia con el fujimorismo, asegurando que fue víctima de ataques directos por orden de Keiko Fujimori durante el gobierno de PPK. Además, analiza un posible escenario electoral entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. - Canal N

La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, declaró este domingo que no respaldará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se perfila sólida en una eventual segunda vuelta electoral, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En diálogo con Canal N, la exministra indicó que “otra vez” el país se encuentra en “la misma situación del 2021”, la cual consideró “dramática”, debido a que el aspirante de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, disputa voto a voto el pase al balotaje con Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

“Yo en el 2021 no voté por ninguno de los dos y esta vez volvería a hacer lo mismo”, señaló al afirmar que no cargaría “con la mochila del fujimorismo”, ya que ella misma fue “víctima” de esa agrupación política durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra.

“Vivimos con esa cruz hace diez años y todo comenzó por la obsesión del fujimorismo (..) para tumbar el gobierno de PPK. Yo no creo en la señora Fujimori”, señaló.

Molinelli señaló que el Perú enfrenta un escenario comparable al de 2021, con una definición polarizada y dramática
Molinelli señaló que el Perú enfrenta un escenario comparable al de 2021, con una definición polarizada y dramática

“Cuando entré en política con ganas de servir a mi país, di el paso desde el área técnica hacia el ámbito político. Nunca entendí por qué la política era tan dura y agresiva cuando uno intentaba defender la seguridad jurídica. Y a mí me tocó enfrentarla”, añadió.

Molinelli aseguró que personas cercanas al fujimorismo confirmaron que, detrás de lo que denominó un complot en contra de esa administración, estuvo la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

“Cuando yo preguntaba a gente cercana al fujimorismo por qué actuaban de esa manera, si ustedes saben mi comportamiento, saben que mi familia sufre, mis hijos ven todo esto, me decían: ‘Es pedido de la señora Keiko Fujimori. Nos conocemos del sector público, valoramos mucho tu trayectoria, pero esto es un pedido’”, dijo.

“Eso qué me quedó de lección, que ella siempre va a poner sus intereses particulares, personales, sus ambiciones, por encima de lo que es la seguridad jurídica, lo que es vulnerar los derechos de las personas, de sus familias, de su honor y su buena reputación. En ese momento tenía 73 congresistas, uno dialogaba por gusto, porque al final todo lo decidía ella y si había bajado el dedo y se tenía que tumbar al gobierno, lo hacía, como lo hizo en ese momento”, avanzó.

Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú
La candidata relató que, según personas cercanas al fujimorismo, Keiko Fujimori prioriza sus intereses personales por encima de la seguridad jurídica y los derechos de las personas

Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes (Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar), así como una disolución del Congreso ordenada por Vizcarra y un segundo intento inconstitucional de clausurar el Legislativo dictado por Castillo que no acabó de cristalizar.

El resultado definitivo de las elecciones se conocerá a mediados de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que terminará de revisar las miles de actas observadas, algunas de las cuales demandarán el recuento de votos, para confirmar al candidato que disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori.

La definición del postulante que a esa contienda el próximo 7 de junio con la lideresa de Fuerza Popular se debate voto a voto, dado que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de alrededor de 13.000 votos en estos momentos.

Temas Relacionados

Fiorella Molinelliperu-politicaKeiko FujimoriElecciones 2026Elecciones Perú 2026Roberto Sánchez

Más Noticias

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

El líder de Renovación Popular denunció presuntas irregularidades y anunció acciones ante la Fiscalía y la Policía Nacional

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura

Alianza Lima aplastó a Cusco FC y Sporting Cristal volvió al triunfo frente a UTC. Los Chankas sigue imparable y Universitario no pudo con Melgar. Conoce cómo va la lucha por el título

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura

Piero Quispe amplió su invicto con Sydney FC en la Liga de Australia mientras piensa en su futuro: ¿Volverá a Universitario?

El mediocampista peruano fue titular en el empate frente a Perth Glory y amplió a tres encuentros su racha invicta en la máxima categoría del fútbol australiano

Piero Quispe amplió su invicto con Sydney FC en la Liga de Australia mientras piensa en su futuro: ¿Volverá a Universitario?

Universitario vs Melgar 1-2: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con goles de Matías Zegarra y Jhonny Vidales, en los primeros cinco minutos de juego, los arequipeños dieron el golpe en la mesa ante su gente. Los ‘merengues’, por su lado, se alejaron de los líderes

Universitario vs Melgar 1-2: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golpe al narcotráfico en el Vraem: Ejército incauta 360 kilos de cocaína y destruye laboratorio en Ayacucho

La intervención se realizó en Samugari, Ayacucho, donde las fuerzas del orden hallaron más de 3.4 toneladas de hoja de coca en maceración y una infraestructura clandestina en plena actividad

Golpe al narcotráfico en el Vraem: Ejército incauta 360 kilos de cocaína y destruye laboratorio en Ayacucho
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

Roberto Sánchez enfrenta denuncia constitucional por delitos de corrupción cuando lideró el Mincetur: Fiscalía presentó acusación

Álvaro Paz de la Barra asegura saber secretos de políticos rivales en elecciones: “Los de derecha hasta swinger hacían”

Resultados en regiones ONPE al 94.147 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.504 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. descarta volver a ‘La Granja VIP’ y revela polémicos cambios en las reglas

Renato Rossini Jr. descarta volver a ‘La Granja VIP’ y revela polémicos cambios en las reglas

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez dan la bienvenida a su primer hijo con mucho humor y ternura

Melanie Martínez revela su sueño de liderar una orquesta internacional y va por todo en su regreso musical: "Hay que pensar en grande"

Pietro Sibille reaparece con impactante cambio: bajó más de 10 kilos y ya tiene nuevo amor

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura

Piero Quispe amplió su invicto con Sydney FC en la Liga de Australia mientras piensa en su futuro: ¿Volverá a Universitario?

Universitario vs Melgar 1-2: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín vuelta: día, hora y canal TV de la revancha por final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026