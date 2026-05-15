Perú

Sube la luz: tarifas eléctricas registrarán su mayor alza hasta ahora

El incremento de las tarifas eléctricas estaría impulsado por la subida del dólar, el encarecimiento del cobre y la incertidumbre política, factores que elevan los costos del sistema eléctrico y del mantenimiento de la red de distribución

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Los cambios en los recibos de electricidad responden a un esquema regulado que toma en cuenta distintos indicadores económicos para determinar la actualización de las tarifas del servicio (Crédito: Panamericana TV).

Las tarifas eléctricas volverán a subir en mayo y, según especialistas en defensa del consumidor, este incremento responde a una combinación de factores locales e internacionales que vienen presionando los costos del sistema eléctrico. Carlos Zuñiga explicó que el reajuste no depende de una decisión arbitraria de las empresas distribuidoras, sino de mecanismos establecidos por norma y aplicados periódicamente por el Estado para adecuar los precios a las condiciones económicas actuales.

Durante una entrevista a Panamericana TV, el especialista sostuvo que el alza de la electricidad está vinculada al comportamiento del dólar, la incertidumbre política y el encarecimiento de insumos utilizados en el mantenimiento de la red eléctrica. Además, advirtió que el contexto internacional también influye directamente en los costos del servicio, especialmente por el incremento histórico del precio del cobre, material indispensable para el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

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Ajustes tarifarios y el impacto del dólar

Zuñiga señaló que las variaciones en los recibos de luz forman parte de un sistema regulado que contempla diversos factores económicos para actualizar los precios del servicio eléctrico. “El ajuste no responde a una suerte de arbitrariedad del prestador del servicio”, indicó, al precisar que estas modificaciones se realizan mensualmente bajo supervisión estatal.

El especialista explicó que uno de los elementos que más está influyendo en el aumento de las tarifas es el comportamiento del tipo de cambio. Según comentó, la incertidumbre política y electoral genera expectativas de un dólar más alto en los próximos meses, situación que termina trasladándose al costo de la electricidad. “La incertidumbre, claro, la falta de predictibilidad, lo que vaya a pasar de julio en adelante, como le queramos decir, el asunto es que va a subir el dólar y el dólar va a impactar el precio”, manifestó.

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Uno de los factores que más viene impactando en el incremento de las tarifas eléctricas es la variación del tipo de cambio.
Uno de los factores que más viene impactando en el incremento de las tarifas eléctricas es la variación del tipo de cambio. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El problema del diésel y las zonas aisladas

Durante la entrevista también se recordó el reciente problema de abastecimiento de diésel y gas natural registrado en el país, especialmente tras las dificultades vinculadas a Camisea. Sin embargo, Zuñiga aclaró que ese episodio afectó principalmente a los sistemas eléctricos aislados, es decir, aquellas zonas donde la energía no llega mediante las redes tradicionales y que dependen en mayor medida de combustibles como el diésel para generar electricidad.

En ese sentido, sostuvo que el impacto más fuerte de ese problema ya habría pasado y que incluso los costos en esos sistemas estarían mostrando una reducción. “El mes pasado habían subido muchísimo. Más bien, están bajando, me parece alrededor de unos cinco puntos porcentuales, regresando un poco a la normalidad”, comentó. De esta manera, descartó que el actual incremento tarifario esté directamente relacionado con la reciente crisis de abastecimiento de combustibles.

El cobre y los conflictos internacionales elevan costos

Otro de los factores mencionados por el especialista fue el fuerte incremento internacional del precio del cobre, insumo esencial para la construcción y mantenimiento de las redes eléctricas. Zuñiga explicó que el sistema eléctrico depende de una cadena conformada por empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, las cuales requieren infraestructura en constante mantenimiento para asegurar que la energía llegue a los hogares.

“Para hacerla llegar necesitas cobre”, afirmó. Según detalló, el aumento de la demanda mundial de este metal responde tanto al crecimiento de la industria tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial, como al contexto de conflictos bélicos internacionales, sectores que también requieren grandes cantidades de cobre. “Estamos en picos históricos de cobre. Entonces, el cable, el mantenimiento del cable en la red de distribución es mucho más caro de lo que era el año pasado”, advirtió.

El especialista también señaló que otro de los factores que presiona las tarifas es el fuerte aumento global del precio del cobre, un material clave para la instalación y conservación de las redes eléctricas.
El especialista también señaló que otro de los factores que presiona las tarifas es el fuerte aumento global del precio del cobre, un material clave para la instalación y conservación de las redes eléctricas. Foto: Minería en Línea

El experto añadió que las distribuidoras no son las encargadas de generar energía, sino de trasladarla hasta los usuarios finales. Por ello, el encarecimiento de los materiales y del mantenimiento de la infraestructura termina reflejándose en las tarifas que pagan los consumidores. Frente a este escenario, alertó que la combinación de factores económicos y externos configura una situación compleja para los próximos meses en el mercado eléctrico peruano.

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