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Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El capitán ‘celeste’ sorprendió al arquero cajarmaquino y abrió el marcador en el estadio Héroes de San Ramón

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El viernes 15 de mayo, Sporting Cristal visitó a FC Cajamarca en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘celestes’ se pusieron adelante en el marcador con un golazo de Yoshimar Yotún desde mitad de la cancha del estadio Héroes de San Ramón.

A los 23 minutos, ambos equipos ya habían generado ocasiones de gol, aunque la más clara fue para el conjunto dirigido por Zé Ricardo. Maxloren Castro tuvo un mano a mano frente al arquero Samuel Aspajo, pero su remate fue directo al cuerpo del guardameta.

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El marcador se abrió cuando Yotún, capitán de Cristal, recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, avanzó algunos metros y observó que el arquero rival estaba adelantado. Sin dudarlo, ejecutó un potente disparo de zurda desde larga distancia.

Yoshimar Yotún pateó desde la mitad de la cancha y anotó el primero para Sporting Cristal.
Yoshimar Yotún pateó desde la mitad de la cancha y anotó el primero para Sporting Cristal.

El remate tomó altura y descendió rápidamente, superando a Aspajo, quien intentó retroceder para desviar la pelota. El esfuerzo no fue suficiente y el balón terminó dentro del arco, estableciendo la ventaja para el equipo ‘bajopontino’.

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La celebración fue inmediata en el banco de suplentes y entre los hinchas presentes en la tribuna del estadio Héroes de San Ramón. En contraste, la reacción en el cuerpo técnico de FC Cajamarca, encabezado por Celso Ayala, fue de asombro ante la acción de Yotún, que sorprendió a todos con su remate. Integrantes del equipo local mostraron incredulidad por la jugada que cambió el rumbo del partido.

Los comentaristas de L1 Max celebraron el gol desde la cabina, donde se encontraban Diego Rebagliati, reconocido seguidor de Sporting Cristal, y el exarquero Erick Delgado. Durante la transmisión, el narrador comparó la jugada con un recordado gol de Carlos Lobatón en Chiclayo. Tanto el equipo periodístico como los analistas coincidieron en destacar la anotación de ‘Yoshi’ como la mejor de la fecha.

Golazo de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026.
Golazo de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026.

¿Cómo van en la tabla de posiciones?

Con este resultado parcial, Sporting Cristal alcanza los 19 puntos y se ubica en la octava posición, a la espera de que se completen los demás encuentros de la fecha 15. El equipo todavía se mantiene a 14 unidades del líder, Alianza Lima.

En tanto, FC Cajamarca queda con 12 puntos en la penúltima posición de la tabla, con riesgo de caer al último lugar si Atlético Grau logra una victoria ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante el triunfo 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante el triunfo 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal interrumpirá su participación en la Liga 1 para afrontar un compromiso clave en la Copa Libertadores 2026, donde busca avanzar a los octavos de final.

El equipo de Zé Ricardo enfrentará a Junior en Barranquilla el miércoles 20 de mayo a las 21:00 en el estadio Romelio Martínez. Los ‘celestes’ necesitan una victoria para mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente ronda.

Luego de este encuentro internacional, Cristal reanudará su camino en el Torneo Apertura y recibirá a ADT el domingo 24 de mayo en el estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 11:00 horas.

Próximo partido de FC Cajamarca

Por su parte, FC Cajamarca jugará como visitante frente a Alianza Atlético en la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Campeones del 36, en la ciudad de Sullana.

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