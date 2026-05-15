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Fixture de Universitario en Copa de la Liga 2026 de Perú: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’

Con el experimentado Héctor Cúper en el banco, la ‘U’ buscará ganar el nuevo torneo del fútbol peruano. Conoce todos los detalles de su participación

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Fixture de Universitario en Copa de la Liga Peruana 2026: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’.
Fixture de Universitario en Copa de la Liga Peruana 2026: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’.

El jueves 14 de mayo se realizó el sorteo del fixture de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol peruano que reunirá a equipos de Primera y Segunda División, con el propósito de elevar la competitividad en el país.

La organización del torneo distribuyó a los 34 equipos participantes utilizando un ranking de mérito, en el que Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima lideran como cabezas de serie.

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Para facilitar la logística y fortalecer los clásicos regionales, se consideró la cercanía geográfica al momento de conformar los grupos, lo que permitirá un certamen más ágil y accesible para los aficionados en todo el país.

Fixture completo de la Copa de la Liga 2026.
Fixture completo de la Copa de la Liga 2026.

Fixture de Universitario en Copa de la Liga 2026

- Fecha 1: Pirata FC vs Universitario

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(del 11 al 15 de junio)

- Fecha 2: Descanso

(del 18 al 22 de junio)

- Fecha 3: Universitario vs Atlético Grau

(del 25 al 29 de junio)

Fixture de Universitario en la Copa de la Liga 2026.
Fixture de Universitario en la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver los partidos de Universitario en Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga peruana 2026 estará disponible en todo el país a través de la transmisión por streaming de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permite que los partidos lleguen a una audiencia extensa, con acceso desde dispositivos móviles o computadoras.

La modalidad online posibilita que hinchas de distintas regiones sigan cada encuentro en directo, sin necesidad de recurrir a la televisión convencional. Así, la organización apunta a ampliar la cobertura del torneo y fortalecer el vínculo con los aficionados al fútbol peruano.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026
Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

¿Qué gana el campeón de la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga obtendrá una bonificación económica destinada a fortalecer sus finanzas, además de sumar dos puntos extra en la tabla acumulada de la Liga 1 2027. Este beneficio deportivo representa una ventaja clave para el equipo vencedor en la siguiente temporada.

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