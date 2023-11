Historial amoroso de Milett Figueroa: Sus exparejas y los famosos con los que se le involucró antes de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa, sus exparejas y los hombres con los que se le involucró en el pasado. | Composición Infobae

Milett Figueroa, modelo de 31 años de edad, es la ‘bomba sexy’ que irrumpió en el programa ‘Bailando 2023′ y se robó el corazón del presentador Marcelo Tinelli. Al menos así lo dejó entrever el pasado 13 de noviembre, cuando el argentino

le estampó un beso frente todos en pleno programa en vivo, confirmando así el inicio de un romance.

Y aunque algunos consideran que este idilio es armado y solo sirve para subir el rating, la actriz peruana aseguró que el beso fue “real”. “Si esto no fuera real tal vez no me hubiera gustado, pero es algo que me está pasando, que nos está pasando. Nada es actuado. Lo que vieron, el beso, es real. Y yo lo disfruto porque es alguien que estoy conociendo y me gusta, me gusta mucho”, declaró al espacio ‘Intrusos’ de Argentina.

Recordemos que tanto Tinelli como Milett confirmaron que tienen una relación de “exclusividad”, es decir, que mientras ellos estén saliendo, ninguno de los dos tendrá un interés amoroso por una tercera persona. Ante este nuevo amorío, es preciso hacer un repaso por las parejas sentimentales que tuvo la modelo en el pasado y las figuras con las que se le vinculó.

Milett Figueroa, sus exparejas y los hombres con los que se le involucró en el pasado.

Alexander Geks

Alexander Geks y Milett Figueroa protagonizaron una relación sentimental durante más de cuatro años. Esta etapa de sus vidas se desarrolló cuando ambos eran jóvenes, previo a que Figueroa escalara posiciones en el mundo de la fama y el modelaje. Con el transcurso del tiempo, la relación se disolvió, y actualmente, Geks mantiene un perfil bajo y distante de los medios.

Los mensajes en Twitter de ambos del año 2012 dan cuenta del profundo afecto que compartían en aquellos momentos.

Sin embargo, esta relación salió a relucir en el 2015, cuando se difundió un video de la actriz protagonizando una escena íntima. Ella culpó a su expareja de filtrar dichas imágenes en redes sociales.

Milett Figueroa fue víctima de la violación a su intimidad en el 2015, cuando se difundió un video junto a su expareja.

Guty Carrera

En el 2014, Guty Carrera protagonizó un escándalo de infidelidad cuando tenía una relación sentimental con Melissa Loza. El modelo fue vinculado a Milett Figueroa cuando participaban en el reality ‘Esto Es Guerra’. “La señorita Milett Figueroa cruzó la línea del respeto en una relación, me envió mensajes que nunca debió enviarme y yo, por cobarde, lo oculté”, comentó aquella vez.

Aunque en ese momento negó que haya sacado los pies del plato, en el 2019 lo admitió en el programa ‘El Valor de La Verdad’. “¿Le fuiste infiel a Melissa Loza con Milett?”, le preguntó Beto Ortiz, a lo que él señaló que “Sí”. “En una relación siempre existe altos y bajos. En uno de esos alejamientos decidimos dar por finalizada la relación”, comentó.

“Pasó un tiempo corto, una semana, y salí con Milett. Luego de esa salida, yo retomo mi relación con Melissa, pero no le dije que había pasado eso en esa semana que no estuvimos. Yo sentía que no había sido infiel porque estaba soltero, pero estaba ligado emocionalmente y eso me hace ser infiel”, fue su justificación.

Guty Carrera y la vez que habló de infidelidad con Milett. | El Valor de la Verdad

Jean Paul Santa María

En el 2014, el recordado programa ‘Amor, Amor, Amor’ entrevistó a Angie Jibaja, quien acusó a Milett Figueroa de ser la tercera en discordia en su matrimonio con el cantante Jean Paul Santa María. La supuesta infidelidad ocurrió en el 2012 y fue una de las razones de la separación de la ‘chica de los tatuajes’.

“A mi me llegó una información de que lo habían grabado en una camioneta con ella lanzándose un... (fumando marihuana) y chapando, y un cercano mio compró ese video”, comentó aquella vez.

Según los medios periodísticos de la época, Jean Paul aceptó haber tenido un encuentro con ella, aunque la popular ‘Milechi’ lo negó. “A Jean Paul (Santa María) no lo conozco muy bien, pese a que me vincularon con él”, sostuvo.

Angie Jibaja acusó a Milett Figueroa de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Jean Paul Santa María.

Antonio Pavón

En mayo de 2013, Antonio Pavón fue captado bailando de manera sugerente con Milett Figueroa en una discoteca, pese a ser entonces la pareja oficial de Sheyla Rojas.

“Era un secreto a voces, esto dio mucha que hablar. Viajé a animar un evento en barranca y ahí estaba Milett (...) Yo la conozco desde que llegué al Perú. Nos quedamos divirtiéndonos y bailando, nunca pasó algo más”, expresó Pavón en el programa ‘El valor de la verdad’ en el 2016. Por su parte, ‘Milechi’ sostuvo que se trató únicamente de un baile.

En aquel entonces, el Zorro Zupe afirmó haber presenciado encuentros previos entre Figueroa y Pavón, antes de que este último estableciera una relación con Sheyla Rojas. Estas declaraciones y el vídeo del baile generaron una considerable tensión en la relación entre Pavón y Rojas, culminando en un distanciamiento.

Milett Figueroa fue ampayada bailando de manera sugerente con Antonio Pavón en el 2014, cuando él estaba con Sheyla Rojas.

Gino Pesaressi y Nicola Porcella

Gino Pesaressi y Milett Figueroa fueron acusados de tener un presunto affaire en el año 2014. La controversia inició con declaraciones de Leslie Castillo en el programa ‘Hola a Todos’, donde insinuó que ambos habrían mantenido una relación mientras Pesaressi estaba casado con Natalie Vértiz y esperaba a su hija.

Castillo mencionó que durante el cumpleaños de Mario Hart, Pesaressi partió con Figueroa, a pesar de no contar con evidencias concretas para confirmar tal afirmación. Incluso comentaron que Yaco Eskenazi tuvo un enfrentamiento con Pesaressi debido a una supuesta infidelidad a la hermana de Natalie Vértiz.

Incluso los presentadores del magazine señalaron que Nicola Porcella también tuvo encuentros con Figueroa, pese a su conocida relación con Angie Arizaga.

Pesaressi negó los rumores: “Al principio me dio risa, pero luego me preocupé porque uno siempre suele pensar si el río suena es porque piedras trae. A Milett yo la conozco desde hace muchos años cuando era anfitrión y trabajaba con ella también”, comentó en una entrevista al fenecido programa ‘Enemigos Públicos’.

Gino Pesaressi y Milett Figueroa fueron acusados de tener un presunto affaire en el año 2014. (Foto: Instagram/@ginopesaressi)

Christian Meier

En el 2014, Milett Figueroa se presentó en el programa que Magaly Medina tuvo en Latina Televisión. Allí, ella dio detalles de su relación con el actor Christian Meier.

“Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami, y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos. ¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad”, expresó.

Sin embargo, el popular ‘Zorro’ la negó en setiembre de ese año: “No he tenido una relación formal, pero sí, de vez en cuando, he estado como de ‘freelance’”, contó en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, de la cadena Univisión.

En el 2014, Milett Figueroa afirmó que tuvo un romance con Christian Meier.

Maluma

La modelo Milett Figueroa reveló detalles sobre su pasado con el cantante Maluma. Según contó, ambos se conocieron en el año 2013 durante una participación del artista en el reality show peruano ‘Combate’. Afirmó que, aunque existió una mutua atracción, nunca mantuvieron una relación sentimental. Estas declaraciones las realizó este 13 de noviembre en el programa de televisión ‘Bailando 2023′

En aquella ocasión, Figueroa trabajaba en ‘Combate’, reality en el que Maluma acudió para promocionar su música. Teniendo ella 20 años y él 19, compartieron momentos juntos que desataron rumores sobre un posible noviazgo. “Obviamente que en ese momento sí había un gusto, pero luego cada uno con su camino. Sí nos vincularon. Nos gustábamos, pero que haya sido mi pareja no”, mencionó sobre su relación con el intérprete colombiano, descartando haber tenido un romance más allá de un simple interés juvenil.

Milett Figueroa le aclara a Marcelo Tinelli su pasado con Maluma |

Pato Quiñones

Patricio ‘Pato’ Quiñones inició una relación con Milett Figueroa en el 2016, en el reality ‘Reyes del show’ que conducía Gisela Valcárcel. “Milett es una mujer increíble. No puedo decir una sola cosa (que me gusta de ella). Estamos supercontentos. Creo que eso nos va a ayudar a trabajar mucho”, señaló aquella vez.

Sin embargo, en el 2017 ambos terminaron de forma abrupta, en medio de titulares sobre un supuesto vínculo entre la modelo con el futbolista Diego Geminez. Al poco tiempo se reconciliaron, hasta que - finalmente - en el 2018 ‘Pato’ sorprendió a todos al anunciar que la relación había llegado a su fin poco antes de que cumplan 2 años de enamorados.

“(El rompimiento) se dio de un solo lado. Ella (Milett) me pidió conversar y me quedó solo aceptar las razones más no entenderlas”, dijo Quiñones, entre lágrimas.

Milett Figueroa terminó su relación sentimental con Patricio Quiñones en el 2018.

Rodrigo Cuba

Rodrigo Cuba niega relación con Milett Figueroa y asegura no conocerla El futbolista Rodrigo Cuba, en una entrevista para el programa ‘América Hoy’, desmintió haber mantenido un romance con la modelo Milett Figueroa. “Para nada”, afirmó rotundamente el jugador del Sport Boys, negando así los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Figueroa. Además, aseguró no tener ningún tipo de relación con la también actriz.

La polémica surge tras las declaraciones de Ángel de Brito, presentador de ‘LAM’ y jurado del concurso ‘Bailando 2023′, quien afirmó que Cuba y Figueroa compartieron un pasado amoroso.

Rodrigo Cuba niega romance con Milett Figueroa | América HOY / América TV

César Acuña Jr.

Milett Figueroa fue acusada de haber tenido un romance con César Acuña Jr., hijo del político César Acuña Peralta, en el año 2021. La actriz aseguró en el programa ‘Amor y Fuego’ que conocía al político y que incluso lo consideró su amigo, pero subrayó que nunca hubo nada más entre ellos y que ha optado por no mantener comunicación para evitar escándalos. Además, expresó su malestar por los rumores constantes de romances ficticios con personas comprometidas, declaró en ‘Amor y Fuego’ en el mes de agosto.

En relación al supuesto vínculo sentimental, Claudia Cruzalegui había acusado a Figueroa de mantener una relación secreta con César Acuña Núñez en el año 2014. Cruzalegui, actual pareja de Acuña Jr., afirmó contar con evidencia irrefutable de que su pareja viajó a Miami y México con Figueroa en varias ocasiones. Pese a estas alegaciones, Cruzalegui retomó su relación con Acuña Núñez.