La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Pato Quiñones emocionó a los peruanos en su aparición como bailarín de Bad Bunny en su show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

Patricio Quiñones, el peruano que ha acompañado a figuras como Daddy Yankee, Farruko, Manuel Turizo y otras estrellas de la música latina en el escenario, emocionó al público internacional el 8 de febrero tras aparecer como uno de los bailarines de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. Desde Los Ángeles, Quiñones conversó con Infobae Perú sobre la experiencia de llegar a uno de los escenarios más importantes del mundo, el esfuerzo detrás de cada logro y los inicios difíciles que marcaron su carrera artística.

¿Cómo te sentiste al ver a tantos peruanos emocionados por tu participación en el Super Bowl?

Me sentí muy feliz, realmente muy feliz por la manera en que se dieron las cosas y por el mensaje que se transmitió. La oportunidad de estar ahí, viniendo de lejos después de tanto esfuerzo, significó un logro muy grande. Cada mensaje fue algo que ha pasado en mi vida y que sigue pasando. Ver cómo la gente en Perú disfrutó mi presencia en el show de Bad Bunny me llenó de orgullo.

Pato Quiñones se ha convirtió en el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música.

¿Te sentiste identificado con el mensaje de Bad Bunny, sobre nunca dejar de creer en uno mismo?

Totalmente. Me sentí identificado porque esa frase refleja mucho de lo que he vivido. Siento que estar en ese escenario es la prueba de que nunca me rendí. Lo que transmitió Bad Bunny fue algo que me tocó directamente y que me hizo recordar cada momento difícil por el que pasé.

¿Cómo fue el proceso de convocatoria y los ensayos para el show?

Fue más o menos un mes de ensayos. Yo fui a la audición en diciembre y no me enteré nada hasta que empezaron los ensayos. Fue una audición cerrada por agencia en Los Ángeles, participaron más de mil bailarines. Cuando recibí la llamada para empezar, sentí felicidad e incredulidad. No lo podía creer. Los ensayos eran de seis a ocho horas al día, incluso tuvimos un día de catorce horas. El cansancio físico y mental era bastante, pero todos sabíamos que debíamos seguir, así duela. dar lo mejor hasta el final.

¿Pudiste interactuar directamente con Bad Bunny?

No tuve la oportunidad de conversar personalmente con él, pero sí se acercó al camerino al final del show para agradecer y compartir su alegría con nosotros. Nos dijo que esperaba que hayamos disfrutado esa experiencia y que esto era para nuestra cultura y nuestras familias. Demostró su humildad, siento que cualquier persona apasionada y disciplinada como él tiene el poder de valorar todo lo que pasa a su alrededor.

Patricio Quiñones, del reality a la NFL: así vivió su participación en el show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura: IG.

¿Cómo viviste la reacción de la gente en Perú tras tu aparición en el Super Bowl?

Demasiado feliz, porque nunca en mi vida había recibido tantos mensajes. Y me sigue pasando. Me mandan sus mensajes de apoyo y cariño, y es chévere porque yo pasé por un momento en mi carrera, de cuando empezaba en la televisión, donde era todo lo contrario. He recibido hasta amenaza de muerte por lo que hacía. En la televisión hablaban mal de mí en el inicio. Yo vi a mi mamá llorando de tristeza e impotencia, y hoy la veo llorando de felicidad y de orgullo.

¿Por qué crees que algunas personas minimizan la carrera de bailarín?

Hay gente despreciando lo que yo hago por formas económicas. Ojalá, les paguen en el año lo que a mí me pagaron por este mes (risas). Nosotros hacemos una vida de esto y es muy desgastante, más cuando no hay baile, porque tienes que lidiar como cualquier artista con el ‘no’. Hay muchos ‘no’, hay mucha inestabilidad. Más que por la estabilidad económica del momento, es la estabilidad de la continuidad de trabajo. Porque tú puedes hacer una gira donde puedes ganar miles de dólares y luego tener tres meses donde no hay nada y tienes que ordenarte. Entonces, siento que la gente que desprestigia esto no tiene ni idea de lo que es apostar por tus sueños. Un emprendedor me podría entender. Nadie me está dando un salario, yo estoy trabajando para mi futuro y yo soy el representante de mi trabajo y dependo de mí.

Es un logro más en tu carrera. ¿Sientes que tu vida ha cambiado después de ello?

No siento que mi vida haya cambiado en mi cabeza todavía, porque a mí nada me pasó de sorpresa. Todo fue como escalón tras escalón, poquito a poquito, sufriendo mucho, lidiando con muchas batallas mentales. Entonces, yo miro atrás y digo ‘wow’, qué increíble que todo esto me haya sucedido. Dentro de mi sueño, tenía dudas, pero pasó. Estar en el Super Bowl es el escenario más grande donde un bailarín puede estar en el mundo, y me pasó.

¿Te arrepientes de algo de lo vivido en tu trayectoria, incluyendo los inicios mediáticos y las críticas?

No me arrepiento de nada de lo que pasó. Me dolió muchísimo y ese dolor creo que me hizo salirme de mi país. Si no me hubiese salido, esto no me hubiese pasado. Una de las razones por las que me fui de Perú era porque yo me peleé con todo ese mundo (mediático), yo no quería saber nada ni estar en eso. Me atacaban.

Pato Quiñones se mostró agradecido con el cariño del público por celebrar sus logros como bailarín.

Se ensañaron...

Sí, mucho. Me han llegado a decir ‘muerto de hambre’, hay un insulto fuerte que mi mamá no olvida porque le dolió muchísimo. Me insultaban por cómo yo me veía, ni siquiera por algo que yo había hecho. Los insultos eran porque yo era bailarín y porque yo era muy chiquillo, por cómo me veía o era del Callao. Ahora esa misma gente que habló de mí, hoy me está felicitando y me está escribiendo para felicitarme. Entonces, realmente no me arrepiento de nada porque yo no hago las cosas para callar la boca de la gente, pero sí me acuerdo y digo: ‘yo nunca más me voy a sentir así’. Ha sido un trabajo de terapias. Nunca voy a permitir que lo que ellos digan me afecte

¿Guardas algún rencor hacia Milett (Figueroa) o su madre?

No, porque a mí lo único que me importa es lo que diga mi mamá. Si mi mamá está feliz, a mí no me importa que esté feliz la mamá de nadie. No guardo ningún rencor, no es algo que pase por mi cabeza. Le deseo lo mejor a Milett, es una buena persona. Entiendo que la gente siga hablando del tema... no, no lo entiendo, pero lo acepto. Nuestra relación fue hace 10 años. Desde que terminamos, no hemos vuelto a hablar. Yo no tengo contacto con ella, no sé qué está pasando con ella ni nada, pero sé que es una buena chica y espero que le vaya bien.

¿Qué mensaje puedes dar a los jóvenes peruanos que quieren seguir una carrera como bailarines?

Les diría que tenemos que desaprender la idea de que no se puede. En el Perú muchas veces nos enseñan a no creer en nosotros mismos, a bajar la cabeza. Pero somos igual de capaces que cualquiera en el mundo. Hay que sacar la mentalidad de que no podemos y confiar en lo que somos capaces de hacer. El que lo intenta y persiste, lo logra.

Patricio Quiñones es un bailarín versátil que ha compartido escenario con grandes figuras de la música latina como Bad Bunny, Daddy Yankee y Paulina Rubio, mostrando su dinamismo en cada actuación (Captura de video)

¿Conocías a los tres peruanos que participaron en el show?

No los conocía antes, pero ahora son compañeros. Me demostraron mucho respeto y yo a ellos. Entiendo lo que significa estar ahí y me alegra mucho que más peruanos hayan compartido este logro. Es una bendición haber tenido esta oportunidad.

Los bailarines peruanos Patricio Quiñones, Lu Arróspide, Eder Ávila y Kandrex Millones posan juntos, destacando su participación con Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (Instagram / @Kandrexx) (Imagen Ilustrativa Infobae)