Municipalidad de Arequipa cancela contratos de dos empresas del SIT: ¿qué pasará con el transporte público?

Dos buses, uno plateado y otro rosado, transitan por una calle céntrica de Arequipa con edificios coloniales y el volcán Misti al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 100 mil usuarios del transporte urbano en Arequipa podrían verse afectados tras la decisión de la Municipalidad Provincial de resolver los contratos de concesión de dos empresas que operan rutas del Sistema Integrado de Transporte (SIT). La medida involucra al Consorcio Empresarial Cono Norte S.A.C. y a la Empresa de Transportes Megabus AQP S.A.C., compañías que cubren recorridos en distintos distritos de la ciudad.

Las concesionarias brindan servicio en zonas como Cercado, Cerro Colorado, Paucarpata, Hunter, Yura, Tiabaya, Uchumayo y Sachaca, movilizando diariamente a miles de pasajeros. Según información difundida por RPP, ambas empresas concentran más de 500 unidades de transporte entre buses y vehículos tipo M3.

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El anuncio municipal generó preocupación debido a que las compañías forman parte de las diez unidades de negocio del SIT y cumplen un rol clave dentro del sistema de transporte urbano de Arequipa Metropolitana.

Arequipa inicia resolución de contratos a dos concesionarias del SIT por falta de carta fianza. (Foto: Agencia Andina)

¿Por qué la municipalidad resolvió los contratos?

La Municipalidad Provincial de Arequipa notificó a las empresas mediante cartas notariales enviadas el pasado 24 de abril. En los documentos se precisa que ambas concesionarias no cuentan con una carta fianza vigente, requisito contractual obligatorio para asegurar el cumplimiento de sus operaciones.

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La primera comunicación fue remitida al gerente general del Consorcio Empresarial Cono Norte, David Villanueva Vargas. La segunda estuvo dirigida a Jaime César Rodríguez Viscarra, representante de Megabus AQP. Según la comuna provincial, las empresas ya habían sido advertidas anteriormente sobre la falta de actualización de esta garantía.

De acuerdo con RPP, la municipalidad otorgó un plazo de 10 días calendario para regularizar la situación; sin embargo, las concesionarias no acreditaron la renovación de la carta fianza, por lo que se inició el procedimiento de resolución contractual.

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Una pasajera sube a un bus urbano rosa en una calle adoquinada de Arequipa, Perú, flanqueada por edificios coloniales de sillar y bajo la imponente vista del volcán Misti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exregidor cuestiona demora de la comuna

El exregidor provincial Henry Hurtado sostuvo que la resolución de los contratos debió ejecutarse hace varios meses, debido a que la ausencia de carta fianza imposibilita legalmente la continuidad de la concesión.

“No hay ningún tipo de cláusula que permita renovarla si haces gestiones. No tienes carta fianza, automáticamente se anula el contrato”, declaró en diálogo con RPP. Para el exfuncionario, la municipalidad debió actuar de manera inmediata apenas se detectó el incumplimiento contractual.

Asimismo, advirtió que el escenario podría generar problemas en la fiscalización del servicio. Según indicó, las empresas quedarían fuera de las obligaciones formales establecidas en el contrato de concesión, pese a continuar operando mientras se convoca un nuevo proceso de licitación.

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Un pasajero sube a un autobús de transporte público en una calle adoquinada de Arequipa, con los edificios coloniales de sillar y el volcán Misti dominando el horizonte bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temor por tarifas y control del servicio

Hurtado alertó que la situación podría provocar un retroceso en la calidad del transporte urbano. “Estarían como unos transportistas consentidos de la municipalidad, pero sin autorización para trabajar”, manifestó.

El exregidor agregó que, sin contrato vigente, las empresas podrían dejar de cumplir exigencias relacionadas con:

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Revisiones técnicas

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Cobertura a terceros

Condiciones operativas establecidas en el SIT

También señaló que existiría el riesgo de una falta de control tarifario. “Tendrían libertad para cobrar el pasaje urbano al costo que ellos estimen, porque no tendrían ninguna obligación dentro del contrato”, afirmó.

Decenas de pasajeros con rostros preocupados esperan por sus buses en Arequipa Metropolitana, los cuales no han llegado, afectando su transporte diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas seguirían operando temporalmente

Pese a la resolución contractual, el servicio de transporte no sería suspendido inmediatamente. Según explicó Hurtado, las empresas continuarían circulando hasta que la comuna provincial convoque una nueva licitación para cubrir las rutas actualmente concesionadas.

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Megabus AQP opera alrededor de 380 unidades, mientras que el Consorcio Cono Norte cuenta con aproximadamente 150 buses. Entre ambas empresas movilizan diariamente cerca de 220 mil pasajeros en Arequipa Metropolitana.

Hasta el momento, la Municipalidad Provincial de Arequipa no emitió un nuevo pronunciamiento oficial sobre las medidas que adoptará para garantizar la continuidad del servicio ni sobre el futuro de las rutas operadas por ambas concesionarias.

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