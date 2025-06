Pablo Heredia revela por qué aceptó tener un amor clandestino con Milett Figueroa: “Sentí cosas muy fuertes”

Pablo Heredia cuenta por qué aceptó tener un romance clandestino con Milett Figueroa. Panamericana TV

El pasado 8 de junio, el actor argentino Pablo Heredia se sentó en el temido sillón rojo de El valor de la verdad y se sometió al polígrafo en una de las emisiones más comentadas del programa conducido por Beto Ortiz. Aunque reveló varios detalles de su vida sentimental, fue una confesión en particular la que acaparó la atención de los televidentes, su romance clandestino con la modelo y actriz peruana Milett Figueroa.

Durante la entrevista, Beto Ortiz le preguntó directamente si había perdido la cabeza por Milett Figueroa. Lejos de esquivar el tema, el actor no solo respondió con una afirmación, sino que también reconoció que su vínculo con la también modelo fue especial y profundo, aunque nunca llegaron a oficializarlo.

“Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas”, dijo tajante Pablo, para luego dar detalles de cómo inició el romance secreto con la actriz. “Nos conocimos en el canal, después nos encontramos en una discoteca. Me acerqué a ella, bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación. Me dio la oportunidad de conocernos, siempre a escondidas porque ella es muy famosa, me parece bien que cuide su imagen, pero de alguna manera nos teníamos que conocer”, contó Pablo Heredia.

El actor señaló que el tiempo que estuvieron juntos fue muy especial. “De alguna forma tiene que empezar el romance, empezó, y fue muy hermoso”, agregó el argentino.

¿Por qué aceptó la clandestinidad?

La relación entre ambos, según relató Pablo Heredia, fue discreta desde el inicio. Beto Ortiz hizo un alto para preguntarle por qué aceptó la clandestinidad y no se mostró públicamente con Milett Figueroa. “Porque ninguno de los dos se quería exponer a estar dando explicaciones, queríamos vivirlo y ver qué pasaba, ir probando de a pocos, de repente no funcionaba”, confesó Heredia.

“Funcionó durante un tiempo como amigos con beneficios”, acotó el artista, quien pese a que en un principio no quiso decirlo, el argentino terminó revelando que el vínculo terminó a causa de un ampay con Bruno Agostini.

Pablo Heredia confiesa que llegó a enamorarse de Milett Figueroa.

Fuera del ampay, el actor admitió que el miedo al compromiso jugó un papel importante, es por ello que decidió dar un paso al costado.

“El ampay no me molestaba, no me importa”, dijo Pablo Heredia, destacando que Milett Figueroa era libre de hacer lo que quería, pues no tenían una relación oficial.

A pesar de todo, Heredia asegura que guarda buenos recuerdos de esa etapa y no hay resentimientos. De hecho, contó que le escribió a Milett en algún momento, aunque nunca obtuvo respuesta. Sin embargo, hoy prefiere enfocarse en los buenos deseos hacia ella. “Estoy muy feliz por ella. Le deseo todo lo mejor. Me alegra que haya encontrado lo que soñaba: el amor y el éxito en su carrera”, dijo, refiriéndose a la actual relación de Milett con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

¿Se enamoró de Milett Figueroa?

Ante la consulta de si llegó a enamorarse de Milett Figueroa, Pablo Heredia confesó que llegó a tener un sentimiento muy fuerte hacia ella. “Sentí cosas muy fuertes, creo que sí (me enamoré). En su momento fue una gran compañera. En ese momento estaba necesitando algo así. Duró poco. Después nos vimos un par de veces más, siempre buena onda, siempre con amor. Nunca nos peleamos”, remarcó.

Tras abrir su corazón, el argentino terminó confesando que saber del ampay de Milett Figueroa fue una alerta para él. “Me agarró miedo de que tal vez no estoy siendo valorado como yo quisiera o no soy suficiente para ella. No fue celos”, indicó.

Pablo Heredia habría tenido un romance con Milett Figueroa. El Valor de la Verdad