Milett Figueroa confirma el fin de su historia con Marcelo Tinelli: “Decidí terminar la relación y estoy feliz”

Tras semanas de intensos rumores, Milett Figueroa finalmente lo confirma. En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', la modelo peruana revela que su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli ha terminado. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó, en exclusiva para el programa ‘Amor y Fuego’, el final de su relación con Marcelo Tinelli, conductor y figura de la televisión argentina. La modelo y actriz peruana, que volvió a residir en Lima tras una intensa etapa mediática en Buenos Aires, aclaró que la ruptura se produjo a finales de marzo y resaltó que fue ella quien tomó la decisión.

El anuncio pone punto final a una de las historias sentimentales más seguidas de la farándula internacional en los últimos años, caracterizada por rumores, especulaciones y constantes idas y vueltas. En declaraciones ante cámaras, Milett fue contundente: “He tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera”.

La artista pidió respeto ante la ola de especulaciones y versiones difundidas, sobre todo en la prensa argentina, y aseguró estar tranquila y feliz con el camino elegido. “Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con la decisión. No me gusta que estén hablando cosas que no son y la verdad es la verdad”, afirmó.

Un vínculo mediático marcado por rumores y desmentidos

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fue noticia desde sus inicios por el contraste de sus trayectorias y el impacto mediático en la región. Desde que se conocieron en el entorno del programa ‘Bailando’ y oficializaron su vínculo, la pareja acaparó portadas y titulares tanto en Perú como en Argentina.

¡Bomba en la farándula! Milett Figueroa pone fin a los rumores y habla por primera vez de su separación con Marcelo Tinelli. 'Estoy soltera', declara firmemente la modelo, pidiendo respeto y que se dejen de especulaciones sobre su vida privada. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sin embargo, el romance estuvo permanentemente bajo escrutinio, con rumores de separación que surgían y se desmentían en varias oportunidades. Durante casi tres años, las especulaciones sobre crisis, acuerdos contractuales y distanciamientos circularon en los medios de espectáculos.

Uno de los momentos más comentados fue la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 de Tinelli, en abril, lo que reactivó los comentarios sobre un posible quiebre. La prensa argentina incluso llegó a sugerir que la continuidad pública de la pareja respondía a exigencias del reality ‘Los Tinelli’, que se estrenará en julio en Prime Video.

Según la periodista Yanina Latorre y otros referentes mediáticos, la relación habría tenido una extensión “por contrato” para favorecer el lanzamiento del proyecto audiovisual, versión que Milett descartó categóricamente: “Es mentira. Jamás estaría con un contrato con alguien”.

En la entrevista con ‘Amor y Fuego’, Figueroa fue tajante al rechazar cualquier especulación sobre intereses económicos, acuerdos comerciales o presiones externas. “Las especulaciones hablan más de quien las crea que de quien realmente están hablando. Yo jamás estaría con alguien por contrato”, señaló la artista.

Los conductores de 'Amor y Fuego' analizan las declaraciones de Milett Figueroa sobre su ruptura con Marcelo Tinelli y especulan sobre la reacción del argentino. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La confirmación y la reacción tras la ruptura

La confirmación de la ruptura fue recibida con sorpresa en el ambiente artístico, aunque algunos gestos recientes ya anticipaban el desenlace. Milett Figueroa no solo estuvo ausente en las celebraciones familiares de Tinelli sino que, en contraste con años anteriores, no le dedicó mensajes públicos en redes sociales ni referencias en entrevistas, lo que alimentó los rumores de distanciamiento.

Marcelo Tinelli, por su parte, evitó hacer declaraciones directas sobre la situación sentimental, limitándose a comentarios ambiguos en su pódcast y en apariciones públicas. La familia del conductor argentino tampoco hizo mención expresa a la modelo peruana, lo que fue interpretado como una señal de que la relación ya no formaba parte del círculo íntimo del presentador.

En la conversación con ‘Amor y Fuego’, Milett insistió en que la decisión fue personal y que no atraviesa un momento de tristeza, sino de tranquilidad y satisfacción: “Estoy super feliz, estoy tranquila con la decisión que he tomado y punto. Quiero que lo respeten, que respeten sobre todo a las personas que confían en mí”.

La modelo también pidió que no se sigan difundiendo versiones no verificadas: “Espero que no sigan especulando cosas que no son porque la verdad estoy cansada”.

Milett Figueroa confirma el fin de su relación con Marcelo Tinelli y anuncia una nueva etapa en su vida personal y profesional. (Instagram Milett Figueroa / Captura de video)

Aunque Milett Figueroa y Marcelo Tinelli oficializaron su romance hace casi tres años, el vínculo entre ambos estuvo precedido por una larga historia de encuentros, rumores y desmentidos. Durante ese periodo, la pareja enfrentó numerosas versiones sobre rupturas y reconciliaciones, muchas veces alimentadas por la ausencia de comunicados oficiales y la tendencia a mantener el hermetismo sobre su vida privada.

En varias oportunidades, ambos desmintieron versiones de separación, defendiendo la solidez de su relación. Sin embargo, el desgaste mediático y las diferencias en sus agendas personales y laborales parecen haber incidido en el desenlace definitivo. La falta de integración con el entorno familiar de Tinelli y las constantes exigencias de la vida pública también habrían sido factores determinantes.

Según algunas fuentes argentinas, la relación nunca logró consolidarse plenamente en el ámbito privado, ya que Milett no llegó a integrarse con los hijos de Tinelli y el conductor mantuvo una postura distante ante los medios tras los primeros meses de exposición mediática.

Un nuevo comienzo para Milett: cine, televisión y proyectos en Perú

Tras el cierre de esta etapa, Milett Figueroa ha retomado su actividad profesional en Perú. La modelo y actriz anunció recientemente su incorporación al elenco de la película ‘La Gran Sangre’, una de las producciones de acción más esperadas del cine nacional para 2026.

La modelo y actriz Milett Figueroa posa en un primer plano junto a la portada del guion de "La Gran Sangre: Ojo por ojo", confirmando su participación en el filme.

En la cinta, Figueroa interpretará a la “enfermera María”, compartiendo pantalla con figuras como Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille. El proyecto, dirigido por Jorge Carmona, representa un regreso a la cartelera local y ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.

El regreso de Milett a Lima marca también una nueva etapa personal, en la que la artista busca priorizar su bienestar y el desarrollo de su carrera en el país.