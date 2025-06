El historial amoroso de Milett Figueroa: romances confirmados, secretos y negados de la hoy novia de Marcelo Tinelli

Bruno Agostini revela detalles inéditos sobre su romance con Milett Figueroa tras confesiones de Pablo Heredia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Milett Figueroa, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, viene dando que hablar no solo por su talento y sensualidad, sino también por su agitado historial amoroso. A sus 33 años, la actriz y modelo ha estado vinculada sentimentalmente con conocidos personajes del espectáculo nacional e internacional.

Aunque hoy parece estar enfocada en su romance con Marcelo Tinelli, su pasado amoroso está plagado de secretos, confesiones y controversias, las cuales se han destapado nuevamente con las recientes declaraciones de Pablo Heredia y Bruno Agostini.

Pablo Heredia, un romance secreto

Uno de los nombres que recientemente ha salido a la luz es el del actor argentino Pablo Heredia, quien fue compañero de Milett en la telenovela 'Ven, baila, quinceañera’. Durante años, nadie imaginó que había existido entre ellos un vínculo romántico. Sin embargo, en una entrevista reciente, el actor argentino confesó que sí hubo una relación con Figueroa, aunque breve y lejos del ojo mediático.

“Nos conocimos en el canal, después nos encontramos en una discoteca. Me acerqué a ella, bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación. Me dio la oportunidad de conocernos, siempre a escondidas. (...) Sentí cosas muy fuertes, creo que sí (me enamoré). En su momento fue una gran compañera”, reveló el actor, quien además contó que todo terminó cuando salió a la luz el ampay de Millet con Bruno Agostini.

Pablo Heredia cuenta por qué aceptó tener un romance clandestino con Milett Figueroa. Panamericana TV

Esta confesión ha reavivado la curiosidad sobre la cantidad de romances que Milett Figueroa pudo haber vivido sin que salieran a la luz, alimentando así su fama de musa irresistible para muchos artistas y celebridades.

Bruno Agostini, otra historia que Milett nunca confirmó

Otro nombre que se suma a esta lista es el del exchico reality Bruno Agostini, conocido por su participación en Combate y Esto es Guerra. En declaraciones recientes, el español sorprendió al revelar que mantuvo una relación fugaz, pero intensa con la actriz.

“Cuando ella me negaba, no me molesté, estaba bien que lo hiciera. Pero lo que sí me fastidió fue escuchar a Helmut (hermano de la modelo)”, dijo Agostini con un tono molesto. Según el excombatiente, Helmut Figueroa actuaba como si fuera el defensor legal de Milett, dejando entrever que él se aprovechaba de su imagen.

Bruno Agostini confiesa que mamá de Milett Figueroa supo de su romance: “Me vio en toalla”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una entrevista con Magaly TV La Firme, el español rompió su silencio el 9 de junio de 2025, y se refirió al ampay que los captó juntos en 2015. Además, sorprendió al contar que la mamá de Milett fue testigo de una situación incómoda que vivió la pareja. Según él, doña Martha vio en toalla al español.

Una lista extensa de amores y romances

Hoy en día, Milett Figueroa tiene una relación con Marcelo Tinelli. Previo a ello, la modelo protagonizó una serie de romances públicos y otros no tanto, con personajes del espectáculo como Christian Meier, Guty Carrera, Antonio Pavón, Jean Paul Santa María, Gino Pesaressi, Nicola Porcella, Maluma, Pato Quiñones y más. Muchos de estos vínculos estuvieron rodeados de escándalos, acusaciones de infidelidad y negaciones posteriores.

Rumores, amores confirmados y negados de Milett Figueroa.

Guty Carrera

El caso más sonado fue el de Guty Carrera, quien en 2014 fue acusado de haberle sido infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa. Aunque el modelo lo negó inicialmente, en 2019 lo confesó en el programa El Valor de la Verdad.

“En una relación siempre existe altos y bajos. En uno de esos alejamientos decidimos dar por finalizada la relación”, comentó. “Pasó un tiempo corto, una semana, y salí con Milett. Luego de esa salida, yo retomo mi relación con Melissa, pero no le dije que había pasado eso en esa semana que no estuvimos. Yo sentía que no había sido infiel porque estaba soltero, pero estaba ligado emocionalmente y eso me hace ser infiel”, dijo en aquel momento.

Guty Carrera afirma que mandó fotos íntimas a Milett Figueroa. (Captura: @gutycarrera)

Jean Paul Santa María

También fue vinculada a Jean Paul Santa María mientras este aún mantenía una relación con Angie Jibaja. En el 2014, la ‘chica de los tatuajes’ acusó a Milett Figueroa de ser la tercera en discordia en su relación.

“A mi me llegó una información de que lo habían grabado en una camioneta con ella lanzándose un... (fumando marihuana) y chapando, y un cercano mio compró ese video”, comentó aquella vez el cantante Jean Paul Santa María.

La supuesta infidelidad ocurrió en el 2012 y fue una de las razones de la separación, según indicó la propia Angie Jibaja.

Foto composición: Infobae Perú.

Antonio Pavón

Otra de las noticias más sonadas en su tiempo fue la vez que Antonio Pavón fue captado bailando con Milett Figuera, cuando éste tenía una relación con Sheyla Rojas.

“Era un secreto a voces, esto dio mucha que hablar. Viajé a animar un evento en barranca y ahí estaba Milett (...) Yo la conozco desde que llegué al Perú. Nos quedamos divirtiéndonos y bailando, nunca pasó algo más”, expresó Pavón en el programa ‘El Valor de la Verdad’ en el 2016. Milett, por su parte, remarcó que solo se trató de un baile.

Antonio Pavón halagó al novio de Sheyla Rojas a su llegada a Jalisco. (Foto: Instagram)

¿Affaire con Gino Pesaressi y Nicola Porcella?

En 2014, Leslie Castillo acusó a Gino Pesaressi de haber tenido un affaire con Milett Figueroa, cuando éste tenía una relación con la madre de su hija, Mariana Vértiz, hermana de Natalie.

En el programa ‘Hola a Todos’, la mediática figura contó que la pareja se fue junta después del cumpleaños de Mario Hart. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues también se le involucró a la modelo con Nicola Porcella, en el tiempo que tenía una relación con Angie Arizaga.

“Al principio me dio risa, pero luego me preocupé porque uno siempre suele pensar si el río suena es porque piedras trae. A Milett yo la conozco desde hace muchos años cuando era anfitrión y trabajaba con ella también”, respondió en su momento Gino Pesaressi, al programa ‘Enemigos Públicos’.

Nicola Porcella y Gino Pesaressi.

Alexander Geks

Alexander Geks y Milett Figueroa tuvieron una relación que duró 4 años, cuando la actriz no era mediática. Esta relación salió a la luz en el 2015, cuando se difundió un video de la actriz protagonizando una escena íntima con su expareja.

En ese momento, la modelo culpó a Alexander Geks de haber filtrado el video, pero él negó lo sucedido.

Milett Figueroa fue víctima de la violación a su intimidad en el 2014, cuando se difundió un video junto a su expareja.

Patricio Quiñones

Su romance más destacado fue con el bailarín Pato Quiñones, con quien Milett Figueroa tuvo una relación estable entre 2016 y 2018. La ruptura fue sorpresiva, especialmente para Quiñones, quien confesó que ella tomó la decisión de terminar.

“Me quedó solo aceptar las razones, más no entenderlas”, dijo Quiñones, entre lágrimas.

Milett Figueroa terminó su relación sentimental con Patricio Quiñones en el 2018.

Maluma

También fue vinculada al cantante colombiano Maluma, aunque ella misma aclaró que, si bien existió una atracción, nunca llegaron a concretar un romance.

Todo ocurrió en 2013, cuando Maluma llegó a Perú para ser parte del programa Combate. “Obviamente que en ese momento sí había un gusto, pero luego cada uno con su camino. Sí nos vincularon. Nos gustábamos, pero que haya sido mi pareja, no”, dijo Milett a la TV argentina.

Maluma. @maluma/IG

Christian Meier

La propia Milett Figueroa fue quien reveló en 2014 que tuvo una relación con Christian Meier, la cual no pudo concretarse por la distancia.

“Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami, y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos”, dijo a Magaly Medina, en su programa de Latina Televisión.

Christian Meier

“¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad”, agregó.

Rodrigo Cuba y César Acuña Jr, rumores no confirmados

En esta lista están el futbolista Rodrigo Cuba y el empresario César Acuña Jr., los cuales Figueroa ha negado rotundamente. En ambos casos, aseguró que no existió una relación sentimental y que muchas veces fue víctima de especulaciones sin sustento.

La polémica nace cuando Ángel de Brito, presentador de ‘LAM’, afirmó que tenía información de que Cuba y Figueroa compartieron un pasado amoroso. “Para nada”, fue la respuesta del futbolista.

Rodrigo Cuba negó vínculo con Milett Figueroa. (Instagram)

Triángulo amoroso. Respecto a César Acuña Jr, hijo del político César Acuña Peralta, el rumor inició cuando Claudia Cruzalegui acusó a Figueroa de haber mantenido una relación secreta con César Acuña Núñez en el año 2014. Incluso, la actual pareja de Acuña Jr., afirmó contar con evidencias de que la pareja viajó a Miami y México en varias ocasiones.

Milett Figueroa expresó su malestar, indicando que no era cierto, que solo consideraba a Acuña Jr. como un amigo. Después de acusar al hijo de César Acuña, Claudia Cruzalegui retomó su relación con el padre de sus hijas.

Milett Figueroa aclaró qué tipo de relación tuvo con César Acuña. (Foto: Instagram Milett Figueroa y César Acuña)

Marcelo Tinelli, su actual pareja

El romance con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli comenzó a consolidarse en el programa Bailando 2023, donde Milett Figueroa participaba como concursante.

En noviembre de ese año, el argentino sorprendió al público al besarla en vivo, confirmando así una relación que muchos creían era solo un rumor de pasillo. Desde entonces, ambos han asegurado mantener una relación de “exclusividad”, pese a los constantes rumores de distanciamiento.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tiene una relación actualmente.