Bruno Agostini da más detalles de su amorío con Milett Figueroa: “Ella era una máquina”

El modelo español Bruno Agostini ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática al ofrecer detalles inéditos sobre su romance con Milett Figueroa, la reconocida modelo peruana que celebra sus 33 años mientras pasea su relación con Marcelo Tinelli.

El exchico reality rompió su silencio y contó, en recientes entrevistas, aspectos íntimos y polémicos de la relación que mantuvo con Milett durante un año, despertando la curiosidad de fanáticos y las especulaciones en la farándula local.

Según adelantó el tiktoker Ric La Torre, Bruno Agostini tiene más por revelar en su próxima aparición en ‘La Noche Habla’, el programa conducido por Tilsa Lozano y La Torre, donde prometen transmitir declaraciones que sorprenderán al público.

Bruno Agostini y más confesiones

En medio de la celebración de Milett Figueroa por su cumpleaños y los gestos públicos de cariño que recibe de Marcelo Tinelli, su exsaliente Bruno Agostini eligió el programa ‘La Noche Habla’ para compartir su versión de los hechos.

De acuerdo con avances difundidos por el creador de contenido Ric La Torre, el modelo español tendrás adjetivos poco caballero de Figueroa, calificándola como “una máquina” y deja en suspenso el verdadero significado detrás de esa descripción, alentando a la audiencia a conocer más durante la emisión del martes 10 de junio.

“Dice que en la época que salía con él, ella también salía en paralelo con Pablo Heredia. Ha confesado en ‘La Noche Habla’. Yo ya vi el video de la entrevista”, compartió La Torre en su cuenta de TikTok.

Además, el influencer anticipó la intriga para la audiencia: “¿Quieres saber en dónde Milett es una máquina? Hoy a las 11 pm lo descubres en ‘La Noche Habla’”.

Este adelanto coincide con los románticos detalles que ha tenido Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, como por ejemplo dedicándole la canción ‘Motor y motivo’ del Grupo 5, intensificando la atención pública sobre su vida sentimental.

Milett Figueroa y su ampay con Bruno Agostini

El interés mediático por el pasado de Milett Figueroa resurgió debido a que Pablo Heredia contó en 'El Valor de la Verdad’ que había salido con ella por varios meses, pero luego de un ampay con Bruno Agostini en 2015, terminaron su vínculo.

Ante ello, Bruno Agostini rememoró en una entrevista para 'Magaly TV La Firme’ desde España, emitida el 9 de junio, como en varias ocasiones se quedaba en el domicilio de Milett, y que la madre de la modelo –doña Martha– llegó a sorprenderlo en situaciones comprometedoras.

“La madre me vio una vez en la habitación con la toalla puesta, creo que fue así”, declaró el exchico reality, agregando que tanto la señora Martha como el hermano de la modelo, Helmut Figueroa, estaban al tanto de su presencia frecuente en el hogar familiar.

“Ninguno de los dos quería que saliera a la luz, pero todo pasó en un mal día”, comentó sobre la grabación del ampay difundido en aquel tiempo por la periodista Magaly Medina, hecho que provocó molestias y tensiones tanto a nivel personal como con la familia de su entonces pareja.

El tema que más le afectó fue la postura de Helmut Figueroa, hermano de la modelo, quien en medios de comunicación defendió a Milett de manera pública.

“Cuando ella me negaba, no me molesté, estaba bien que lo hiciera. Pero lo que sí me fastidió fue escuchar a Helmut”, señaló Agostini. El excombatiente se mostró crítico con la actitud del hermano, a quien acusó de actuar como si fuese “el defensor legal” de Milett e insinuó que en vez de proteger la imagen de su hermana, más bien generaba más controversia alrededor del caso.

Expectativa por la revelación en ‘La Noche Habla’

La entrevista de Bruno Agostini para el show de Tilsa Lozano y Ric La Torre genera expectativa por los detalles que todavía guarda sobre su año de relación con Milett Figueroa. La audiencia espera respuestas claras sobre el verdadero sentido de la frase “ella era una máquina” y sobre el rol que jugó la familia en la relación de la pareja.

El programa ‘La Noche Habla’ se emite este martes 10 de junio a las 11 pm, prometiendo mostrar frases contundentes y recuerdos íntimos que podrían reavivar las polémicas del pasado. Mientras tanto, la modelo prefiere concentrarse en sus proyectos actuales y en la relación que presume junto a Tinelli en sus redes sociales.

