Nasca y su legado milenario: estos son los principales atractivos que se promueven en su Semana Turística

Líneas de Nazca, en Perú (Adobe Stock).

La provincia de Nasca, ubicada en la región Ica, celebra la XLIII Semana Turística, actividad que busca promover el patrimonio arqueológico, histórico y cultural que caracteriza a uno de los destinos más emblemáticos del país. La fecha central de esta festividad se conmemora el 15 de mayo y reúne actividades orientadas a impulsar el turismo y difundir el legado de la antigua cultura Nasca.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, la celebración representa una oportunidad para que visitantes nacionales y extranjeros conozcan algunos de los principales tesoros arqueológicos que alberga esta provincia del sur peruano, reconocida mundialmente por sus enigmáticos geoglifos y complejos ceremoniales.

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Entre los atractivos más representativos destacan las famosas Líneas y geoglifos de Nasca, considerados el principal símbolo turístico de la provincia. Estas figuras trazadas sobre las pampas desérticas fueron reconocidas el 17 de diciembre de 1994 como Patrimonio Mundial por la Unesco debido a su relevancia histórica y cultural.

Las Líneas de Nazca, ubicadas en Ica - Créditos: Talía Barreda / PromPerú

Líneas de Nasca y sistemas hidráulicos ancestrales

Las Líneas de Nasca abarcan un área aproximada de 1.000 kilómetros cuadrados y constituyen uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial. Los geoglifos presentan figuras biomorfas y geométricas, entre ellas representaciones del colibrí, el mono, la araña, el lagarto y el denominado “Pájaro gigante”.

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La Unesco destacó que las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa representan un logro artístico único de la cultura andina prehispánica por su magnitud, diversidad y permanencia a lo largo de más de 2.000 años. Estas figuras continúan atrayendo a miles de turistas interesados en conocer su origen y significado.

Otro de los espacios destacados durante la Semana Turística son los Acueductos de Cantalloc, ubicados a unos cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Nasca. Se trata de 46 sistemas de captación de agua subterránea construidos por la cultura Nasca, cuyo diseño hidráulico permitió abastecer de agua a poblaciones y zonas agrícolas en una de las regiones más áridas del mundo.

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Nuevos geoglifos hallados por investigadores de la Universidad de Yamagata. (Foto: Andina)

Sitios arqueológicos y museos de Ica

La oferta turística de Nasca también incluye importantes complejos arqueológicos como Los Paredones, cuya construcción es atribuida al inca Pachacútec y que, según investigaciones, habría funcionado como centro administrativo o fortaleza.

Asimismo, figura la necrópolis de Chauchilla, un cementerio prehispánico donde se conservan restos óseos y momias de aproximadamente 1,000 años de antigüedad. El lugar es uno de los espacios arqueológicos más visitados por turistas interesados en la historia funeraria de las antiguas culturas peruanas.

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Otro de los principales centros históricos es Cahuachi, considerado un antiguo centro ceremonial y de peregrinación construido con adobe. En este sitio se han identificado más de 30 estructuras, entre ellas pirámides escalonadas, templos y montículos asociados a rituales religiosos de la cultura Nasca.

Semana Turística de Nasca: conoce los principales tesoros arqueológicos y culturales de la provincia. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo llegar a Nasca desde Lima?

La provincia también cuenta con recintos culturales dedicados a preservar y difundir el legado arqueológico local. Entre ellos destacan el Museo Municipal Adolfo Bermúdez Jenkins y el Museo Antonini, donde se exhiben piezas de las culturas Nasca, Paracas, Wari, Chincha e Inca, además de textiles, cerámicas y restos orgánicos recuperados en excavaciones.

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El Museo Antonini, inaugurado en 1999, funciona en las instalaciones del Centro Italiano de Estudios e Investigación Arqueológica Precolombina y presenta una museografía renovada basada en hallazgos del Proyecto Nasca. El recinto también alberga maquetas y reconstrucciones arquitectónicas relacionadas con el complejo ceremonial de Cahuachi.

Líneas de Nasca, Cahuachi y más: los atractivos que destacan durante la Semana Turística en Ica. (Foto: Agencia Andina)

Según detalló Andina, Nasca se encuentra a 445 kilómetros al sur de Lima y el acceso principal es a través de la carretera Panamericana Sur. El viaje desde la capital peruana puede tomar entre siete y ocho horas en automóvil particular o transporte interprovincial.

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