Perú

Los peruanos también generarán USD 232 millones durante el Mundial... pero desde el sillón

Delivery, apps y WhatsApp: un informe de Worldpanel by Numerator revela si en Perú será mejor ver el Mundial 2026 entre amigos o en familia. ¿Quién se encarga de la comida?

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El Mundial 2026 impulsará un auge sin precedentes en el comercio digital de Perú, con ventas estimadas en 800 millones de soles. REUTERS/Shannon Stapleton
El Mundial 2026 impulsará un auge sin precedentes en el comercio digital de Perú, con ventas estimadas en 800 millones de soles. REUTERS/Shannon Stapleton

El contexto del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, marcará un hito para el comercio digital en Perú.

Según un informe de Worldpanel by Numerator, el evento deportivo favorecerá un aumento inédito del consumo online en el país, con un impacto económico estimado en más de 800 millones de soles (unos USD 232 millones) durante el torneo.

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TV encendida y celular en mano: así se vive el Mundial en Perú

El estudio “Rumbo al Mundial” indica que el 47% de hogares peruanos se define como “apasionado” por el fútbol. Este segmento, mayoritariamente conformado por familias numerosas de niveles socioeconómicos A, B y C, ubicadas en Lima y la región norte, tiene un alto potencial de gasto durante las fechas del torneo.

El informe señala que un 32% de los hogares se ubica en la categoría de “eventuales” y solo un 21% se considera desinteresado en el torneo.

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Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
La fiebre futbolística moviliza a los hogares peruanos: el 47% se declara seguidor fervoroso del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 86% de los encuestados en América Latina planea ver los partidos en casa, lo que refuerza la tendencia hacia soluciones de consumo que ahorren tiempo y se adapten a la comodidad del hogar, como el e-commerce y las plataformas digitales.

En Perú, esta preferencia asciende a un 83%, y dentro del grupo de “apasionados”, al 94%. Además, el 77% afirma que presenciará el Mundial en familia, mientras que un 11% lo hará con amigos y apenas un 4% con colegas de trabajo.

El Mundial no solo se juega en la cancha, también en las apps

La elección del hogar como espacio principal para seguir los partidos abre oportunidades para las marcas. El canal digital se posiciona como facilitador de la experiencia de consumo, impulsando la demanda de productos a través de soluciones como el delivery, las aplicaciones de mensajería y el comercio electrónico tradicional.

Un 14% de los consumidores declara que pedirá alimentos a domicilio durante los partidos, porcentaje que sube a 18% en el segmento más afín al fútbol.

Un tazón de madera lleno de papitas crujientes y sazonadas se encuentra sobre una superficie oscura, junto a rodajas de lima y chile en hojuelas.
El 83% de los peruanos planea ver los partidos del Mundial 2026 en casa, intensificando el uso de plataformas digitales y delivery. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La penetración de los canales digitales no se limita a la compra de alimentos. El 32% de los aficionados más entusiastas planea seguir parte de la transmisión o consultar contenido del Mundial a través de Internet. Aun así, la televisión mantiene su predominio, con un 80% de preferencia.

El estudio, basado en más de 5.000 entrevistas en Latinoamérica (985 correspondieron a Perú), revela que el 70% de los hogares peruanos planea preparar comidas en casa durante el torneo. Las categorías de mayor oportunidad en el carrito de compras son snacks, bebidas, carnes, dulces, panificados y acompañamientos.

Comer, comprar y alentar: el combo de Perú en el Mundial 2026

Patricia Buchhammer, Advanced Analytics Manager de Worldpanel by Numerator, subraya la relevancia de la integración entre conveniencia, velocidad y presencia digital para las marcas y minoristas.

Lionel Messi habló de los candidatos al Mundial 2026

“En un contexto donde cada minuto del partido importa, el e-commerce deja de ser solo un canal de compra para convertirse en un habilitador clave de la experiencia de consumo durante el Mundial”, afirmó la ejecutiva.

Worldpanel by Numerator, organización con presencia en más de 65 mercados y 3.300 empleados en todo el mundo, monitorea el comportamiento de compra de casi 6 mil millones de consumidores.

La consultora considera que los próximos meses serán determinantes para que marcas y retailers ajusten su estrategia digital, apostando por la omnicanalidad y la personalización de la oferta para capitalizar el fervor futbolístico y la tendencia creciente del consumo online en el país.

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