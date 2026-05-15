Perú

Economía peruana marca un marzo peor que el de 2025, con impacto de la crisis del gas

La producción nacional aumentó 3,21% en marzo de 2026, lejos del resultado del 2025 y con su peor resultado este año

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reparación de tubo de Camisea
La ruptura del tubo de Camisea impactó en el PBI de marzo en Perú. - Crédito Andina

Los datos de la economía peruana en marzo fueron publicados. El mes en que los peruanos vieron mayor inflación, que marcó un hito para el aumento de costos en el transporte, y que dejó a centenares de familias ‘apretadas’ con el precio de la gasolina y los balones de gas, ha sido uno de menor crecimiento.

“En marzo de 2026, la producción nacional creció 3,21 %, en comparación con igual mes del año 2025″, señala el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), pero, como se recuerda, marzo del 2025 destacó por tener el mayor resultado del PBI durante el año, al llegar a 4,93 %.

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Además, el resultado de marzo de 2026 es menor al 3,67 % y 3,71 % que venía marcando el país en enero y febrero, respectivamente. Así, el mes no solo tira más abajo la variación del PBI en lo que va del año, sino también en los últimos doce meses.

Gerente de TGP explica qué causó la deflagración de gas natural en Camisea: “Estábamos haciendo un mantenimiento preventivo”. (Video: Panorama/Panamericana)

Así se comportó la producción nacional en marzo

Según el INEI, el resultado del PBI es sustentado en el desenvolvimiento de sectores económicos como Construcción; Otros Servicios; Comercio y Manufactura; que en conjunto representan el 73% del resultado global. “Le siguen en importancia Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Telecomunicaciones y Electricidad, Gas y Agua. Mientras que presentaron resultado desfavorable los sectores Agropecuario; Pesca; Minería e Hidrocarburos; así como Financiero y Seguros”, añaden.

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Al respecto, el Jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán agregó que, durante enero-marzo de 2026, la actividad productiva del país creció 3,53% respecto al mismo trimestre del año anterior y en el periodo anualizado abril 2025-marzo 2026 presentó una variación positiva de 3,40%.

A pesar de esto, cuatro sectores tuvieron variación negativa, algunos impactados por la crisis del gas natural en marzo. Estos fueron:

  • El sector Agropecuario, que disminuyó en 0,48%
  • El sector Pesca, que se redujo en 12,51%
  • El sector Minería e Hidrocarburos, que presentó una reducción de 4,56%
  • Y el sector Financiero y Seguros presentó comportamiento desfavorable de -0,79%.
La gente espera para comprar gas natural para cocinar mientras las autoridades lo racionan debido a una ruptura en un gasoducto principal que afectó el suministro a Lima, Perú, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
La gente espera para comprar gas natural para cocinar mientras las autoridades lo racionan debido a una ruptura en un gasoducto principal que afectó el suministro a Lima, Perú, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Las caídas de producción

En el tercer mes de 2026, la producción del sector Agropecuario retrocedió 0,48%, con relación a similar mes del año anterior, por los menores volúmenes de producción agrícola en -2,06%, entre los que figuran páprika (-68,9%), aceituna (-50,3%), manzana (-36,4%), arroz cáscara (-18,5%), cacao (-18,1%), café (-14,9%) y mango (-10,8%), como resultado de la menor superficie sembrada, aunado a factores climáticos adversos.

De otro lado, el subsector pecuario se incrementó en 1,94%, ante los mayores volúmenes de los principales productos como porcino (3,6%), leche fresca (2,5%), ave (2,1%) y vacuno (1,4%).

Mientras, el sector Pesca disminuyó 12,51%, como resultado de la menor extracción de especies de origen marítimo (-9,09%) para el consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), principalmente de anchoveta; al registrar una captura de 3 097 toneladas que, frente a las 56543 toneladas de marzo 2025, mostró un comportamiento desfavorable de 94,5%. Cabe mencionar que, la pesca de anchoveta tuvo como origen la zona sur (área de menor presencia del recurso).

En cambio, la pesca marítima para consumo humano directo aumentó 2,76%, en los destinos para consumo en estado fresco (8,2%) y para elaboración de enlatado (1,8%). Por su parte, la pesca continental retrocedió en 30,61%, ante el menor desembarque de especies para consumo en estado fresco (-27,7%) y para congelado (-49,0%).

Explotación de hidrocarburos en el Perú
Explotación de hidrocarburos en el Perú

El impacto de la ruptura del tubo de Camisea

En el tercer mes de 2026, el sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 4,56%, con relación a similar mes del año 2025, debido al comportamiento desfavorable del subsector hidrocarburos (-35,41%), resultado que fue parcialmente atenuado por el crecimiento del subsector minero metálico (0,11%).

El comportamiento el subsector hidrocarburos fue determinado por la menor producción de líquidos de gas natural (-44,8%), gas natural (-38,9%) y la menor explotación de petróleo crudo (-18,3%). Este subsector fue afectado por la drástica contracción de la producción de la empresa Pluspetrol Peru Corporation (lotes 56 y 88), ante la rotura del ducto de Camisea que obligó a suspender temporalmente su transporte hacia la Planta de Fraccionamiento de Pisco.

Por el contrario, creció el subsector minero metálico explicado por la mayor producción de cobre (3,8%), plata (4,5%) y hierro (3,0%); en tanto, se vio afectada la producción de molibdeno (-13,1%), zinc (-5,9%), plomo (-6,8%), oro (-0,8%) y estaño (-6,1%).

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