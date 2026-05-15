Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,43 soles peruanos, lo que representa un incremento del 0,18% respecto al precio de cierre anterior de 3,42 soles. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,17%, mientras que en el último año su valor ha caído un -5,35%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,15%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,19%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.