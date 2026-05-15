Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,43 soles peruanos, lo que representa un incremento del 0,18% respecto al precio de cierre anterior de 3,42 soles. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,17%, mientras que en el último año su valor ha caído un -5,35%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,15%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,19%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
Más Noticias
San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”
Yudy Balcázar, gerenta deportiva, se refirió a la permanencia de la brasileña en Santa Anita en medio de incertidumbre. También expresó su desazón del rendimiento de la voleibolista en las finales contra Alianza Lima
Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con diagnóstico reservado
La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer
Una grabación muestra cómo la humorista exigió explicaciones en la vía pública, mientras la tensión aumentaba y testigos documentaban el episodio que rápidamente se popularizó en internet
Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura
Arranca la jornada determinante por la lucha del campeonato: Sporting Cristal abre el telón frente FC Cajamarca, Universitario hará lo suyo con Atlético Grau, Alianza Lima visita a Cienciano en Cusco, y mucho más
Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026
El cuadro ‘rimense’ apuntar a dar el golpe y llevarse el triunfo en su visita a un elenco ‘azul y oro’ que marcha penúltimo en la tabla. Sigue las incidencias
MÁS NOTICIAS