29/08/2023 Una carretera en Perú. ECONOMIA MEF PERÚ

La economía peruana habría registrado un crecimiento de entre 2.5% y 3% interanual en febrero de este año, de acuerdo con estimaciones de analistas económicos, en un contexto de continuidad del ritmo expansivo observado en el inicio de 2026. Este desempeño se daría tras el avance de 3.5% registrado en enero, lo que reflejaría una tendencia de crecimiento moderado pero sostenido.

Según el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor, la evolución reciente del Producto Bruto Interno (PBI) sugiere que la actividad económica del país mantiene una senda de recuperación gradual. “La evolución reciente de la actividad económica sugiere que el crecimiento del PBI peruano se mantiene en una senda moderada pero sostenida al inicio de 2026”, señaló a la Agencia Andina.

Perú mantiene ritmo de crecimiento en febrero con apoyo de exportaciones y sectores productivos. (Foto: Agencia Andina)

Exportaciones y actividad productiva

Uno de los principales factores que habría impulsado el crecimiento económico en febrero es el desempeño del sector externo. De acuerdo con las estimaciones, el volumen de exportaciones habría crecido alrededor de 2.8%, impulsado tanto por productos tradicionales como no tradicionales, lo que contribuye directamente al dinamismo del PBI.

Este incremento responde a una mayor demanda externa que ha favorecido la producción nacional en distintos sectores. En este contexto, las exportaciones continúan siendo un componente clave para sostener la actividad económica, especialmente en un entorno de recuperación progresiva del comercio internacional.

Plataformas como Temu envían sus productos por mar. Pero por el conflicto del Medio Oriente, esto podría afectar los precios y tiempos de espero de envíos. ¿Cómo?

Indicadores y recuperación de la manufactura

Otro elemento relevante en el desempeño económico es la evolución positiva de los indicadores adelantados de actividad. Entre ellos destaca la generación eléctrica, que mostró un crecimiento en fuentes hidroeléctricas y energías renovables, lo que suele interpretarse como una señal de mayor dinamismo productivo en la economía.

Asimismo, el sector manufacturero habría contribuido significativamente a este resultado. Se estima que la manufactura creció cerca de 2.7% en febrero, con un desempeño destacado de la manufactura no primaria. Este comportamiento estaría vinculado a una recuperación de la demanda interna y a la reactivación de encadenamientos productivos locales.

Perú recibe el primer resultado del PBI del año y las cifras son positivas. Pero un sector resalta con el único balance negativo. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Proyecciones económicas y consolidación

Las cifras observadas en el inicio del año se alinean con las proyecciones macroeconómicas de distintas instituciones. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como entidades financieras privadas, proyectan un crecimiento del PBI cercano al 3% para el año 2026.

Este escenario se sustenta en la continuidad de condiciones relativamente estables en el entorno económico, así como en la ejecución de inversión pública y privada. De mantenerse estas condiciones, la economía peruana podría consolidar su recuperación en el mediano plazo, aunque aún sin una aceleración significativa del crecimiento.

¿Qué pasará con la economía peruana en 2023 y 2023? Cepal muestra sus cifras del crecimiento que difiera de las del MEF. | Andina/Shutterstock

Riesgos externos y desempeño

No obstante, especialistas advierten que estas proyecciones dependen de ciertos factores externos e internos que podrían afectar el desempeño económico. Entre ellos se incluyen la estabilidad política, el comportamiento de la economía global y la continuidad de inversiones estratégicas en el país.

En paralelo, algunos sectores han mostrado un comportamiento positivo que refuerza la tendencia de crecimiento. Actividades como la compra de vehículos livianos y pesados, el consumo de cemento, las importaciones de bienes de capital y el desempeño del sistema financiero habrían registrado incrementos en febrero.

PBI - San Isidro - crecimiento económico

Perspectivas de expansión sostenida

De acuerdo con estimaciones técnicas, con el resultado previsto para febrero, la economía peruana acumularía 23 meses consecutivos de expansión, lo que reflejaría una fase prolongada de crecimiento sostenido. Este comportamiento estaría respaldado por la recuperación de diversos sectores productivos y la estabilidad relativa de indicadores clave.

Sin embargo, especialistas también advierten que posibles choques externos podrían afectar el desempeño en los próximos meses, como el incremento del precio del petróleo, conflictos internacionales o eventos climáticos. A pesar de ello, hasta febrero los indicadores sugieren un escenario de crecimiento estable y continuidad en la recuperación económica del país.