Pesca peruana apuesta por datos e inteligencia artificial para ganar competitividad

Especialmente, la trazabilidad y el aprovechamiento de datos comienzan a ser determinantes para que la industria mejore su capacidad de adaptación y consolide su presencia en los mercados internacionales. Foto: Perú Info

La pesca artesanal peruana atraviesa una etapa de expansión impulsada por el repunte de las exportaciones y una mayor recuperación del sector tras los efectos climáticos registrados en años anteriores. En ese escenario, la incorporación de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial empieza a posicionarse como un factor clave para sostener el crecimiento y elevar la competitividad de la industria.

El avance tecnológico aparece como una respuesta frente a un contexto cada vez más exigente, marcado por la variabilidad climática, mayores estándares de sostenibilidad y una presión regulatoria creciente. En particular, la trazabilidad y el análisis de información cobran relevancia para mejorar la capacidad de respuesta del sector y fortalecer su acceso a los mercados internacionales.

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Un sector que busca consolidar su recuperación

Luego del impacto generado por las anomalías climáticas de 2023, la pesca peruana logró recuperar dinamismo durante 2024 y mantuvo esa tendencia a lo largo de 2025. Con miras a 2026, el sector apunta a consolidar ese desempeño apoyándose en herramientas tecnológicas que permitan optimizar operaciones y anticipar riesgos.

La actividad artesanal concentra una parte importante de este proceso. Al cierre de 2025, las estimaciones situaban en 95.900 el número de pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, principalmente en las zonas costeras del norte y centro del país. A ello se suma que, en enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal alcanzó 119 mil toneladas métricas, mientras las exportaciones crecieron 527,1% y sumaron USD 98 millones FOB.

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Tras los efectos provocados por las alteraciones climáticas de 2023, el sector pesquero peruano retomó el crecimiento en 2024 y logró sostener ese impulso durante 2025. Foto: El Montonero

Inteligencia artificial y datos en la operación diaria

El uso de inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos podría generar cambios concretos en la operación cotidiana de la pesca artesanal. Entre las aplicaciones previstas figuran el monitoreo de faenas, la planificación de salidas y la optimización del consumo de combustible, además de mejoras en seguridad y trazabilidad.

Estas tecnologías también permitirían reducir tiempos improductivos y facilitar el registro de información vinculada a la actividad. De igual manera, podrían contribuir a los procesos de formalización y a una toma de decisiones más precisa tanto en el plano operativo como comercial.

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La trazabilidad gana protagonismo

Para Jaime Mourão, country manager para Colombia y Perú de Bluetab, el futuro competitivo de la pesca peruana dependerá cada vez más de la capacidad del sector para tomar decisiones sustentadas en información de calidad. Según explicó, factores como la variabilidad climática y las nuevas exigencias regulatorias obligan a mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación.

En ese contexto, la trazabilidad adquiere una importancia estratégica dentro de toda la cadena productiva. “Los mercados internacionales valoran cada vez más la capacidad de verificar origen, legalidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena. Por eso, los datos adquieren un valor estratégico: dejan de cumplir solo una función operativa y se convierten en una herramienta de confianza, acceso comercial y competitividad”, señala Mourão.

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La incorporación de inteligencia artificial y sistemas de análisis de información tiene el potencial de transformar distintas tareas vinculadas a la actividad diaria de la pesca artesanal. Foto: Mongabay Latam

Desafíos pendientes para la transformación digital

Pese a su relevancia global y capacidad exportadora, la pesca peruana todavía enfrenta retos asociados a la formalización, la heterogeneidad operativa y las brechas tecnológicas, especialmente dentro del segmento artesanal. La incorporación de soluciones digitales busca justamente reducir esas diferencias y elevar los estándares de productividad.

La transformación digital también podría fortalecer el aporte de la pesca artesanal en generación de empleo, ingreso de divisas y seguridad alimentaria. En la práctica, ello implicaría avanzar hacia una actividad con mayor acceso a información, mejores capacidades de gestión y una integración más sólida con las exigencias de los mercados internacionales.

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