Fusiles de largo alcance y cuatro vehículos: el impactante video de un asalto frustrado en el Callao

Imágenes impactantes de un violento atraco en el Callao. Ocho delincuentes encapuchados y con armas de largo alcance, a bordo de cuatro vehículos, intentaron asaltar dos camionetas. La valiente reacción de uno de los conductores, quien repelió el ataque a balazos, frustró el crimen. Panamericana TV.

Momentos de terror se vivieron la tarde del jueves 14 de mayo en el Callao, luego de que ocho delincuentes encapuchados y armados interceptaran a balazos una camioneta blanca en plena avenida Conde de Lemos, en un ataque que, por su nivel de planificación y violencia, fue comparado con escenas de película.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 p.m., cerca del cruce de las avenidas Argentina y Elmer Faucett, cuando cuatro vehículos cerraron el paso a dos camionetas —una blanca y otra gris— aprovechando que disminuyeran la velocidad al pasar por un rompemuelle.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo los atacantes descendieron rápidamente de los autos y rodearon ambos vehículos. Uno de los delincuentes incluso portaba un fusil de largo alcance, mientras otros apuntaban directamente a las puertas del conductor y copiloto.

Según el reporte de medios de comunicación como Latina, los sujetos intentaron abrir las puertas de la camioneta blanca mientras realizaban múltiples disparos. Sin embargo, el conductor habría respondido al ataque con un arma de fuego, lo que obligó a los delincuentes a retroceder.

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Durante el intercambio de disparos, uno de los atacantes terminó herido. En las imágenes se observa cómo el sujeto armado con el fusil escapa rengueando tras recibir aparentemente un impacto de bala. Esto permitió que la camioneta blanca lograra huir con dirección hacia el aeropuerto por la avenida Faucett.

Múltiples individuos perpetran un asalto a vehículos en una concurrida calle de Callao, evidenciando la inseguridad ciudadana. (Panamericana)

Testigos de la zona aseguraron que todo parecía estar cuidadosamente planificado. Un vecino relató que los delincuentes aprovecharon un momento con poco tránsito para ejecutar la emboscada y detalló que los disparos se realizaron desde ambos lados de los vehículos.

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“Parecía una película, todo estaba calculado. Bajaron armados de varios carros y disparaban por ambos lados”, comentó uno de los residentes que presenció el ataque.

Las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas entre los transeúntes ni daños colaterales en vivienda.

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Sin denuncia

Pese a la magnitud de la balacera, hasta varias horas después del hecho no existía una denuncia formal en la comisaría de Carmen de la Legua, jurisdicción a cargo del caso. Debido a ello, la Policía todavía no ha confirmado si el objetivo era un secuestro, un robo de alto valor o un ajuste de cuentas.

La ausencia de una denuncia también impide conocer oficialmente quiénes viajaban en la camioneta atacada y si hubo otras personas heridas durante el enfrentamiento.

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Medios locales señalaron que la dependencia policial se encuentra a apenas unos seis minutos caminando de la avenida Conde de Lemos, lugar donde ocurrió el ataque armado. Además, recordaron que situaciones similares ya se han registrado en otros asaltos de alto perfil en Lima, donde tampoco se formalizaron denuncias pese a la violencia de los hechos.

Vecinos de la zona expresaron su temor tras el ataque y señalaron que los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes. Muchos aseguraron sentirse inseguros incluso durante el día, ya que los ataques armados ya no ocurren únicamente en horas de la noche.

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