El sector de hidrocarburos en Perú reduce su aporte fiscal en 2025 y las regalías caen en casi 100 millones de dólares, según la SNMPE

Las regalías son pagos obligatorios que las empresas realizan al Estado o posesionarios por el derecho a extraer petróleo y gas, funcionando como una compensación económica, generalmente un porcentaje de los ingresos o volumen producido, que financia el desarrollo regional y nacional.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó que las empresas del sector hidrocarburos contribuyeron con regalías equivalentes a 995 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025

Esta cifra representa una disminución de 8,8% en comparación con el mismo período de 2024, cuando el monto ascendió a 1.091 millones de dólares, de acuerdo con el gremio minero-energético.

SNMPE: recaudación por regalías en Perú cae 8,8% hasta noviembre

Según explicó la SNMPE, el aporte generado por regalías en noviembre de 2025 alcanzó los 76,8 millones de dólares, por debajo de los 100 millones reportados en noviembre de 2024, lo que equivale a una baja interanual de 23,2%.

Durante ese mes, la industria hidrocarburífera aportó 40,2 millones de dólares por gas natural, 13 millones por petróleo y 23,5 millones por líquidos de gas natural, de acuerdo con datos oficiales del gremio. Este desempeño confirma la desaceleración que atraviesa el sector, repercutiendo en la recaudación fiscal nacional.

El reporte de la SNMPE destaca además la estructura de las regalías percibidas según el tipo de hidrocarburo. El gas natural encabezó los pagos por derecho de explotación, seguido por los líquidos y, en tercer lugar, el petróleo crudo.

La variación negativa registrada durante el periodo analizado podría estar asociada a factores como la volatilidad internacional de los precios de los hidrocarburos y la dinámica de producción local.

La demanda global de fósiles seguirá creciendo hasta mediados de siglo, según la AIE

En este contexto, el reciente World Energy Outlook (WEO) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala una inflexión en el discurso energético global.

La agencia internacional ha retomado su objetivo fundador de asegurar la disponibilidad de energía accesible y universal, desplazando al centro del debate la seguridad energética por encima de la transición verde.

La demanda mundial de combustibles fósiles se mantendrá en crecimiento hasta mediados de siglo. Entre los principales factores destacan el avance de la inteligencia artificial, la proliferación de centros de datos y la ampliación de la demanda de sistemas de climatización.

El propio WEO estima que el planeta ha excedido el umbral de 1,5℃ de aumento de temperatura y prevé un incremento de 2,5℃ para finales de este siglo, siempre que se mantengan las políticas declaradas por los países signatarios.

¿La seguridad energética recupera protagonismo en el debate internacional?

La AIE, en este panorama, vuelve a incorporar el Current Policies Scenario (CPS), herramienta descartada desde 2019, que permite anticipar un máximo histórico de 113 millones de barriles diarios de petróleo y gas en 2050, desplazando la estimación previa del punto máximo de extracción hacia el futuro.

El gas natural licuado se perfila como el recurso más demandado en ese futuro, mientras que el crecimiento proyectado para la demanda eléctrica alcanzará entre 40% y 50% hacia 2035. En este crecimiento, el informe advierte que tres cuartas partes provienen todavía de fuentes fósiles.

El informe identifica la geopolítica como factor determinante de la seguridad energética. La AIE apunta a las sanciones sobre Rusia, la concentración de minerales críticos en China y la política energética de Estados Unidos como variables que pueden afectar el equilibrio en el suministro horizonte 2050.