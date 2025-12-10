Perú

El sector de hidrocarburos en Perú reduce su aporte fiscal en 2025 y las regalías caen en casi 100 millones de dólares, según la SNMPE

Hasta noviembre, los aportes del sector oil & gas al desarrollo regional del país han mostrado un retroceso que linda con los análisis recientes de la AIE y la presión sobre los combustibles fósiles

Guardar
Las regalías son pagos obligatorios
Las regalías son pagos obligatorios que las empresas realizan al Estado o posesionarios por el derecho a extraer petróleo y gas, funcionando como una compensación económica, generalmente un porcentaje de los ingresos o volumen producido, que financia el desarrollo regional y nacional.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó que las empresas del sector hidrocarburos contribuyeron con regalías equivalentes a 995 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025

Esta cifra representa una disminución de 8,8% en comparación con el mismo período de 2024, cuando el monto ascendió a 1.091 millones de dólares, de acuerdo con el gremio minero-energético.

SNMPE: recaudación por regalías en Perú cae 8,8% hasta noviembre

Según explicó la SNMPE, el aporte generado por regalías en noviembre de 2025 alcanzó los 76,8 millones de dólares, por debajo de los 100 millones reportados en noviembre de 2024, lo que equivale a una baja interanual de 23,2%.

Durante ese mes, la industria hidrocarburífera aportó 40,2 millones de dólares por gas natural, 13 millones por petróleo y 23,5 millones por líquidos de gas natural, de acuerdo con datos oficiales del gremio. Este desempeño confirma la desaceleración que atraviesa el sector, repercutiendo en la recaudación fiscal nacional.

El reporte de la SNMPE destaca además la estructura de las regalías percibidas según el tipo de hidrocarburo. El gas natural encabezó los pagos por derecho de explotación, seguido por los líquidos y, en tercer lugar, el petróleo crudo.

La variación negativa registrada durante el periodo analizado podría estar asociada a factores como la volatilidad internacional de los precios de los hidrocarburos y la dinámica de producción local.

La demanda global de fósiles seguirá creciendo hasta mediados de siglo, según la AIE

En este contexto, el reciente World Energy Outlook (WEO) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala una inflexión en el discurso energético global.

La agencia internacional ha retomado su objetivo fundador de asegurar la disponibilidad de energía accesible y universal, desplazando al centro del debate la seguridad energética por encima de la transición verde.

La demanda mundial de combustibles fósiles se mantendrá en crecimiento hasta mediados de siglo. Entre los principales factores destacan el avance de la inteligencia artificial, la proliferación de centros de datos y la ampliación de la demanda de sistemas de climatización.

El propio WEO estima que el planeta ha excedido el umbral de 1,5℃ de aumento de temperatura y prevé un incremento de 2,5℃ para finales de este siglo, siempre que se mantengan las políticas declaradas por los países signatarios.

¿La seguridad energética recupera protagonismo en el debate internacional?

La AIE, en este panorama, vuelve a incorporar el Current Policies Scenario (CPS), herramienta descartada desde 2019, que permite anticipar un máximo histórico de 113 millones de barriles diarios de petróleo y gas en 2050, desplazando la estimación previa del punto máximo de extracción hacia el futuro.

El gas natural licuado se perfila como el recurso más demandado en ese futuro, mientras que el crecimiento proyectado para la demanda eléctrica alcanzará entre 40% y 50% hacia 2035. En este crecimiento, el informe advierte que tres cuartas partes provienen todavía de fuentes fósiles.

El informe identifica la geopolítica como factor determinante de la seguridad energética. La AIE apunta a las sanciones sobre Rusia, la concentración de minerales críticos en China y la política energética de Estados Unidos como variables que pueden afectar el equilibrio en el suministro horizonte 2050.

Temas Relacionados

petroleogashidrocarburosSNMPEregaliasPerupetroMinisterio de Energia y MinasMINEMperu-economia

Más Noticias

Influencer permanece detenido luego de vandalizar árbol navideño que ocasionó ola de críticas en Chiclayo

La detención ocurrió luego de que el influencer, junto a un grupo de seguidores, transmitiera el momento en el que dañaba el adorno navideño instalado y criticado recientemente por los vecinos

Influencer permanece detenido luego de

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10

UNESCO reconoció al Sarawja del Perú como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El tradicional ritual de los valles moqueguanos refuerza la identidad y la diversidad del país

UNESCO reconoció al Sarawja del

Jackson Mora se defiende de las denuncias de Tilsa Lozano: “También tengo muchas cosas que contar”

El exdeportista declaró sentirse afectado por las críticas de su exesposa en televisión y aseguró que los asuntos económicos pendientes con sus familiares están en vías de solucionarse

Jackson Mora se defiende de

Cabinas cerradas, placas de metal y choferes con chaleco antibalas: las medidas extremas del transporte urbano para sobrevivir al crimen

Frente al aumento de asaltos y extorsiones, empresas de Lima Norte han destinado recursos para reforzar sus unidades y proteger a trabajadores y pasajeros, combinando blindaje estructural y equipos de protección en su lucha diaria contra la inseguridad

Cabinas cerradas, placas de metal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscales supremos deciden hoy si

Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

Tren Lima–Chosica inicia pruebas sin pasajeros y José Jerí estaría presente

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro, hijo de Dina Páucar,

Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma relación con Yarita Lizeth tras meses de rumores

Dina Páucar celebra la relación de su hijo Alejandro con Yarita Lizeth: “Gracias por darme su bendición”, respondió la joven

Jackson Mora se defiende de las denuncias de Tilsa Lozano: “También tengo muchas cosas que contar”

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

Magaly Medina contra Kenyi Fujimori por entrevista a Melissa Paredes: “Está perdido, que se dedique a la política”

DEPORTES

Erick Delgado explotó por comparación

Erick Delgado explotó por comparación entre Paulo Autuori y Miguel Rondelli: “Me voy a mi casa, no seas malo”

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hernán Barcos no está convencido de fichar por Sport Boys y podría llegar a club recién ascendido a la Liga 1: “Se han interesado en él”

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Ricardo Gareca señaló la condición para volver a dirigir en el 2026: “Eso puede hacer que te liquiden en tres meses”