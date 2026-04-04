Precios de metales impulsaron exportaciones minerales peruanas en 2025: Este lideró

El oro subió de valor en 2025 más que el cobre. ¿Cuál de los dos 'para la olla' de la canasta minera? - Crédito Andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó la publicación de su Boletín Estadístico Minero de diciembre 2025, donde se revela que las exportaciones minero metálicas ascendieron a US$ 62.848 millones durante el año pasado, lo que representó un crecimiento de 27,2% respecto al mismo mes de 2024 (US$ 49.417 millones).

“Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el significativo aumento en las exportaciones de oro, cuyo valor se incrementó 62,4% interanual, así como por el notable crecimiento de plomo (+66,8%), hierro (+67,7%), cobre (+39,3%) y zinc (+22,4%), así como de expansiones importantes en plata refinada (+162,2%) y estaño (+5,0%)”, reveló el Minem.

Si bien el oro ha tenido gran crecimiento, es el cobre el cual se sigue manteniendo con el mayor monto logrado por exportaciones, llegando a US$ 28.130 millones durante el 2025.

Exportaciones peruanas crecieron 31,6% en enero por metales, pero 8 sectores con valor agregado cayeron.

Exportaciones metálicas peruanas

El Minem resalta que estos resultados reflejan “el dinamismo del subsector metálico tanto en diciembre como a lo largo de todo el 2025, donde el cobre y oro, concentraron la mayor participación dentro de la canasta minera, en un contexto internacional que mantuvo condiciones relativamente favorables para la demanda de minerales estratégicos”.

Por un lado, en el caso del oro, entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones sumaron US$ 23.244 millones, lo que evidenció un incremento de 48,8% frente al 2024. Esto lo consolida como uno de los principales productos mineros de exportación del país, al concentrar el 25% del valor total de las exportaciones peruanas.

Pero el cobre no se quedó atrás. “El balance anual de las exportaciones de cobre en el 2025, registró US$ 28.130 millones, lo que representó un crecimiento de 19.3% en comparación al 2024″, aclara el Minem. Así, este metal se mantiene como el principal producto minero exportado del país, y concentra el 30,2% del valor total de las exportaciones nacionales.

Precio del cobre fue el que más cayó en febrero. - Crédito Cámara de Comercio de Lima

Asimismo, la evolución de la cotización de este metal estuvo asociada, entre otros factores, a la creciente demanda estructural vinculada a los procesos de electrificación global y transición energética, infraestructura energética, la industria tecnológica y los centros de datos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Otras exportaciones

Pero el crecimiento anual de las exportaciones también se reflejó en otros metales. En el caso de las exportaciones de zinc, estas sumaron US$ 2.770 millones en 2025, mientras que el plomo alcanzó US$ 3.262 millones. Esto se da en un contexto de demanda sostenida, principalmente vinculada a su uso en la industria de baterías y almacenamiento energético.

Para el Minem estos resultados “evidencian la solidez del sector minero peruano y su papel clave en la generación de divisas para el país. La demanda de minerales estratégicos, refuerza las perspectivas positivas del sector en favor del crecimiento económico y de la inserción del Perú en los mercados globales”.

El BCRP reportó los precios internacionales de los activos más importantes este febrero. - Crédito Andina/Andrés Valle

Sin embargo, como se sabe, este 2026 el precio de metales como el oro y el cobre cayeron luego de alcanzar máximos históricos.

La caída de los metales

Según reportó el Banco Central de Reserva (BCRP) en su informe semanal, entre el 11 y el 18 de marzo, el precio del oro se redujo 6,9 por ciento a USD/oz.tr. 4 818,5 por apreciación del dólar y las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Mientras, el cobre bajó 2,7 por ciento a USD/lb. 5,67 por los temores asociados al conflicto en Medio Oriente. “Asimismo, se registra un aumento de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres a medida que la demanda física por cobre disminuye en China”, resaltó el banco en su reporte semanal.