Traslado de ONP a AFP viene con bono de reconocimiento: ¿De qué se trata?

Hay tres bonos de reconocimiento al pasar de ONP a AFP vigentes. Pero no son para todos los aportantes. - Crédito ONP

¿Sabías que cambiarse del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) al Sistema Privado de Pensiones (AFP) no significa empezar de cero? Los aportes que una persona realizó durante años en el sistema público también cuentan. Ese reconocimiento se llama Bono de Reconocimiento y puede marcar una diferencia importante en la pensión del mañana.

“En Prima AFP, este beneficio ya ha cambiado la historia de miles de personas. Más de 93 mil afiliados han visto reconocido su esfuerzo, incorporando a su fondo previsional los aportes realizados en el sistema público, por un valor que supera los S/ 4.000 millones. Un respaldo concreto que se traduce en mayor tranquilidad, protección y mejores oportunidades para el futuro”, explica Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP.

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El Bono de Reconocimiento es un documento emitido por el Estado, a través de la ONP, que reconoce los aportes que hiciste al SNP antes de afiliarte a una AFP. Ese bono no se paga en efectivo, sino que se suma a tu fondo de pensiones al momento de la jubilación.

Los bonos de reconocimietno de la ONP vigentes que se otorgaron en 2024 tuvieron una garantía de más de S/34 millones, aprobado por el Gobierno. - Crédito Andina

¿Bono de reconocimiento?

“En palabras sencillas, si aportaste varios años a la ONP y luego te cambiaste a una AFP, el bono es como “trasladar” el valor de esos aportes a tu nuevo fondo previsional de modo que no tengas que empezar de cero”, agregó Boza.

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Sin embargo, este bono no lo paga la AFP, sino la ONP, porque es la entidad que administra los aportes realizados al sistema nacional de pensiones. Aquí la AFP actúa como intermediaria para enviar y tramitar tu solicitud. Con ello, la ONP verifica tus aportes, revisa los documentos y define si calificas al bono y por qué monto.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

Para eso, “existen tres tipos de Bono de Reconocimiento, y solo puedes acceder a ellos si cumples con mínimo 48 meses de aportes al SNP dentro de los períodos definidos por ley” explica Boza:

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Bono de Reconocimiento 1992: si aportaste al SNP entre el 6 de diciembre de 1982 y el 5 de diciembre de 1992, y te afiliaste a una AFP en cualquier momento.

Bono de Reconocimiento 1996: si aportaste entre enero de 1987 y diciembre de 1996, y te afiliaste a una AFP entre el 6 de noviembre de 1996 y el 31 de diciembre de 1997.

Bono de Reconocimiento 2001: si aportaste entre enero de 1992 y diciembre de 2001, y te afiliaste a una AFP en cualquier momento posterior a ese periodo.

“Nosotros recomendamos a nuestros afiliados que en el caso de que califiquen a más de un tipo de bono, elijan el que más les favorezca, considerando no solo el valor nominal, sino también su valor actualizado” detalla Boza.

Se aprobó el bono de reconocimiento a los afiliados de la ONP que migran a la AFP desde 2002, pero está pendiente de reglamentarse y implementarse. - Crédito Composición Infobae/Andina/ONP

Se deben sustentar los aportes

Puede que algunos aportes no aparezcan porque no fueron correctamente declarados por el empleador o porque no existen registros completos. Es clave que el afiliado sustente sus aportes con documentos como:

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Boletas de pago

Certificados o constancias de trabajo

Liquidación por tiempo de servicios

Declaraciones juradas del empleador

Historial de pagos a la ONP

Así, una vez ingresada la solicitud, la ONP evalúa y verifica la información hasta en un plazo máximo de tres años.