Migraciones y PNP superan los 2.700 operativos de control migratorio en todo el país en lo que va del año

Un número importante de extranjeros detectados en situación irregular fue puesto en manos de la Policía Nacional para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), lidera una estrategia sostenida que ya supera los 2.700 procedimientos de verificación y fiscalización migratoria desde enero.

El objetivo principal consiste en asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y reforzar la seguridad en las regiones donde se registra una mayor circulación de ciudadanos extranjeros.

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La región Tumbes, ubicada en el límite con Ecuador, se ha consolidado como uno de los escenarios clave para el despliegue de estos controles. El propio superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, supervisó en persona los operativos desarrollados en este sector, conocido por concentrar un alto flujo de personas provenientes del extranjero.

Durante las intervenciones, las autoridades revisan documentos, verifican la situación migratoria de los ciudadanos y comprueban el cumplimiento de las disposiciones legales para la permanencia en territorio nacional.

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El despliegue de recursos en pasos fronterizos y zonas urbanas busca prevenir delitos vinculados al ingreso irregular y fortalecer la seguridad interna - Créditos: Migraciones.

En este contexto, se identificó a un considerable número de extranjeros que ingresaron de forma irregular al país. Estas personas fueron derivadas a la Policía Nacional para el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), en conformidad con el marco legal peruano. La gestión busca no solo sancionar los ingresos no autorizados, sino también desalentar prácticas que puedan afectar la seguridad interna.

La continuidad de estos operativos forma parte de un esfuerzo más amplio, ya que Migraciones se encuentra desplegando recursos humanos y logísticos en otras regiones del país. El plan contempla mayor presencia en los pasos fronterizos, así como en zonas urbanas con significativa presencia de extranjeros. La supervisión constante en puntos estratégicos responde a la necesidad de controlar los movimientos migratorios y prevenir delitos asociados al ingreso irregular.

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Este despliegue operativo se enmarca, además, dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026, cuyo propósito es fortalecer la protección de la población, mejorar la convivencia social y reducir riesgos derivados de situaciones migratorias irregulares. La coordinación interinstitucional garantiza que las acciones se desarrollen con apego a la ley y con respeto a los derechos fundamentales de las personas intervenidas.

Las intervenciones no se limitan a Lima ni a las grandes ciudades; equipos especializados realizan operativos en todas las áreas donde Migraciones mantiene jefaturas zonales. Estas acciones cuentan con la colaboración del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Sutran, Sucamec, además de autoridades regionales y municipales. La labor coordinada permite una cobertura integral, enfocada en puntos de ingreso y tránsito internacional, así como en zonas fronterizas.

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Operativos migratorios refuerzan la seguridad interna y previenen delitos en el Perú - Créditos: Migraciones.

Más de 1300 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país durante 2025

Durante 2025, las autoridades migratorias del Perú impidieron el ingreso de más de 1.300 ciudadanos extranjeros por diversas razones. Entre los motivos más frecuentes figuran la falta de documentos válidos, antecedentes policiales, inconsistencias en la información presentada o incumplimiento de requisitos legales. Los controles se reforzaron en aeropuertos y fronteras terrestres, permitiendo detectar casos irregulares y proteger la seguridad nacional.

La Superintendencia Nacional de Migracionesdestacó que estas medidas contribuyen a mantener el orden interno y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, actuando siempre en coordinación con otras entidades estatales para garantizar procedimientos confiables y eficientes.

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