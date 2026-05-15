Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

ONPE tendrá prioridad para usar colegios y universidades en procesos electorales. (Foto: Agencia Andina)

El Congreso de la República del Perú aprobó un dictamen que establece de manera expresa el uso prioritario de colegios y universidades públicas y privadas como locales de votación durante los procesos electorales en el país. La medida modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones y busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de los comicios, según informó Andina Noticias.

La propuesta fue aprobada por el pleno con 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, el Parlamento decidió exonerar el dictamen de segunda votación, permitiendo que el cambio normativo continúe su trámite correspondiente. La iniciativa tiene como objetivo otorgar mayor respaldo legal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la designación de espacios de sufragio adecuados.

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Pleno del Congreso inició con baja presencia parlamentaria. | Congreso

Nuevas obligaciones para instituciones educativas

De acuerdo con el texto aprobado, los titulares de colegios y universidades deberán brindar facilidades para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio desde dos días antes de la jornada electoral, a partir de las 16:00 horas, hasta las 18:00 horas del día siguiente de las elecciones.

La norma también incorpora un régimen sancionador para los casos de incumplimiento. Según detalló Andina Noticias, las multas podrán oscilar entre 50 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de criterios de gradualidad y proporcionalidad que posteriormente serán definidos mediante reglamento.

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El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Arturo Alegría, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo tras las labores de supervisión realizadas durante las Elecciones Generales 2026.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Problemas en locales de votación

Según indicó el legislador, la Defensoría identificó que diversos locales de votación no reunían condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad e infraestructura para recibir a los electores. Debido a ello, en algunos casos fue necesario recurrir a espacios alternativos como parques, estacionamientos y otros ambientes considerados inadecuados para el desarrollo de una jornada electoral.

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Arturo Alegría sostuvo que la redacción anterior del artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones resultaba insuficiente para garantizar el uso efectivo de infraestructura educativa, debido a que no existían mecanismos claros de exigibilidad frente a la negativa o resistencia de algunas instituciones.

El congresista también recordó que las funciones de las universidades y centros educativos no se limitan únicamente a la enseñanza académica, sino que también incluyen la promoción y fortalecimiento del sistema democrático del país. En ese contexto, señaló que la participación de estas instituciones como locales de votación constituye un aporte importante para asegurar procesos electorales organizados y accesibles para la ciudadanía.

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Congreso oficializa uso prioritario de infraestructura educativa para jornadas electorales. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo será la segunda vuelta 2026?

El balotaje presidencial en Perú se realizará el 7 de junio de 2026, según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta segunda vuelta se produce tras una primera ronda caracterizada por una competencia reñida y una diferencia mínima de votos entre los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quienes disputan el pase para enfrentar a Keiko Fujimori. La fecha fue definida en medio de un proceso de revisión exhaustivo de actas electorales y bajo el compromiso de garantizar transparencia en el conteo de votos.

La ONPE anunció que en esta jornada se prescindirá del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE), utilizado en la primera vuelta, y se retornará al conteo manual con actas en papel. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló que para la segunda vuelta el proceso de escrutinio será más sencillo, práctico e intuitivo. Esta decisión responde a los inconvenientes técnicos registrados en la primera ronda, como fallas en la impresión de actas y retrasos logísticos, lo que llevó a la reorganización de la logística electoral y a la supervisión estricta del proceso por parte de autoridades y personal policial.

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Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que los resultados definitivos de la primera vuelta estarán listos a mediados de mayo, momento en el que se oficializarán los contendientes. Además, el debate presidencial se prevé para la tercera semana de ese mes, con transmisión estatal y cuatro ejes temáticos: seguridad, integridad pública, empleo y educación. El Ejecutivo ya asignó los fondos necesarios para la organización de la segunda vuelta, y los miembros de mesa deberán cumplir nuevamente con su función el 7 de junio, recibiendo una compensación de S/ 165.