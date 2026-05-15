Nolberto Solano se posiciona con Adrián Ugarriza para que sea el nuevo delantero de la selección peruana: “Puede ser si Mano Menezes lo decide”

La selección peruana lleva un buen tiempo sin tener entre sus filas a un goleador efectivo y connotado. La etapa gloriosa de Paolo Guerrero acabó, aunque no fue con el cierre ideal. Con la escasez manifiesta, es momento para que el entrenador Mano Menezes explore a su próxima carta ofensiva de peso.
En ese contexto, Nolberto Solano le ha ofrecido su voto de confianza a un atacante de moda que recién está conviviendo con los reflectores a partir de una escalada goleadora meteórica en Israel. “¿Qué ‘9’ aparece? Adrián Ugarriza puede ser si el ‘profe’ decide”, dijo en diálogo con Full Deporte.
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En línea con eso, ‘Nobby’ ha reiterado que Luis Ramos y Alex Valera también cuentan con la experiencia necesaria para atender un llamado de Perú, pero van a tener que demostrar sus máximas credenciales. Además, ha indicado que nadie debe establecer comparaciones con astros del pasado.
“Valera y Ramos van a tener que poner el pecho, defenderse, y por favor no los comparemos. Hay que prenderles una velita y que estén enchufados para las Eliminatorias 2030, pero no hay que compararlos con Guerrero, Navarro, Cubillas ni nadie. Hay que tenerles fe, son los dos jugadores que nos van a representar”, explicó.
Finalmente, Nolberto Solano puso sobre la mesa una fuerte crítica relacionada a la expansión del material extranjero en el fútbol peruano por encima de los futbolistas locales; una situación que repercutirá en la lectura del seleccionador de la ‘bicolor’ al momento de confeccionar las nóminas.
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“Miras el campeonato peruano y todos los protagonistas son extranjeros. Tenemos muchos equipos, pero jugadores seleccionables, ¿cuántos? El ‘profe’ Mano [Menezes] va a tener una labor muy dura”, sentenció el ‘Maestrito’.
Ugarriza demoledor
Para hallar un delantero potente, goleador y dinámico, la Ligat ha’Al se ha convertido en un escenario relevante gracias al rendimiento de Adrián Ugarriza, quien ha captado la atención con una campaña destacada, imponiéndose como una de las principales figuras ofensivas del campeonato israelí.
La llegada de Adrián Ugarriza al Ironi Kiryat Shmona, un club catalogado como menor dentro del circuito local, no generó grandes expectativas. Nadie anticipó que, en su primera experiencia en el fútbol de Israel, el delantero pudiera alcanzar una notoriedad semejante. Contra todo pronóstico, se transformó en el máximo goleador del certamen, superando a artilleros de equipos más consolidados.
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Los números de Ugarriza confirman su impacto en la competencia. A falta de pocas semanas para la conclusión de la temporada, el peruano suma 17 goles y 3 asistencias en 30 presentaciones con el Kiryat Shmona.
El contexto en el que se desarrolla la campaña de Adrián no ha sido sencillo. La guerra en Israel obligó a numerosos futbolistas extranjeros a abandonar temporalmente el país en busca de refugio. A pesar de estas dificultades, el ‘killer’ mantuvo su ritmo y voracidad goleadora, consolidándose como pieza fundamental para su equipo en medio de la crisis.
El rendimiento de Adrián Ugarriza no ha pasado inadvertido para otros equipos. Diversas instituciones, tanto de la Ligat ha’Al como de ligas internacionales, han mostrado interés en fichar al atacante. Entre las ofertas recibidas, destaca la propuesta del Shanghái Shenhua de la Superliga China, considerada actualmente la más importante para el entorno del jugador y su club.
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En cuanto a una posible transferencia, el Ironi Kiryat Shmona ha establecido condiciones claras. La directiva del club ha fijado un precio de salida de 1.5 millones de euros para iniciar cualquier tipo de negociación por Ugarriza.