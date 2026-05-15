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Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima: “Se metió con el preparador físico, no hay forma”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ descartó por completo el regreso de la central argentina y explicó los motivos de su decisión, recordando el episodio que marcó su salida del club

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Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima.
Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

El posible regreso de Julieta Lazcano a Alianza Lima quedó totalmente descartado. Luego de que la central argentina revelara hace algunos días que viene preparándose para volver a las canchas y que incluso analiza propuestas para continuar su carrera, la jefa del equipo ‘blanquiazul’, Cenaida Uribe, dejó en claro que la voleibolista no forma parte de los planes del club para la próxima temporada.

En conversación con el programa ‘Se Formaron Las Parejas’ de Movistar Deportes, la dirigente fue contundente al referirse a una eventual vuelta de la argentina al cuadro ‘íntimo’, donde supo ser una de las piezas clave en la obtención del tricampeonato nacional. “Está descartado su regreso, ya tenemos central extranjera”, afirmó, cerrando cualquier especulación sobre una posible reincorporación de la ‘Princesita’.

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Durante la entrevista, Uribe también habló sobre cómo terminó la relación entre la institución y la jugadora, dejando entrever que algunos hechos ocurridos durante su última etapa en el club terminaron marcando definitivamente el vínculo entre ambas partes. Si bien negó que exista un enfrentamiento directo con Lazcano, sí reconoció que la situación no terminó de la mejor manera.

“No es que se acabó bien la relación, pero si tienes a una jugadora que te firma un contrato y después te dice que está embarazada... y se mete con el preparador físico. No hay forma de que digas que va a cambiar, ya está metida en el tema y no. Para mí, eso ya está cerrado. Que le vaya bien”, expresó la dirigente.

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La directiva 'blanquiazul' descartó el regreso de la central. (Video: Movistar Deportes)

La salida de Julieta Lazcano y David Torres

Las declaraciones hacen referencia a la relación sentimental entre Julieta Lazcano y David Torres, quien en ese momento se desempeñaba como preparador físico del plantel de Alianza Lima. El vínculo entre ambos se hizo público mientras todavía formaban parte de la institución ‘blanquiazul’ y, tras una exitosa temporada, se confirmó el embarazo de la voleibolista argentina, situación que derivó en la salida de ambos del club.

En aquel momento, el caso generó gran repercusión dentro del vóley peruano, debido a que Lazcano era una de las principales referentes del equipo y una de las extranjeras más influyentes del campeonato local. Su salida marcó un punto de quiebre en el plantel, que luego continuó su reestructuración de cara a las siguientes temporadas.

A pesar de ello, la central argentina siempre mantuvo un fuerte vínculo emocional con Alianza Lima y con la afición íntima, algo que volvió a reflejar recientemente al recordar con cariño su etapa en el Perú y expresar su intención de regresar a la competencia profesional.

Julieta Lazcano fue campeona con Alianza Lima siendo figura.
Julieta Lazcano fue campeona con Alianza Lima siendo figura. Crédito: Prensa AL

Julieta Lazcano se prepara para volver al vóley

Tras asistir a la última final de la Liga Peruana de Vóley, protagonizada entre Alianza Lima y San Martín, la propia voleibolista argentina contó que ya se encuentra entrenando nuevamente con la intención de regresar al deporte profesional tras convertirse en madre, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.

En diálogo con Latina, reveló que tiene algunas propuestas en evaluación para continuar su carrera, aunque sin mencionar clubes específicos. Además, destacó el crecimiento que ha tenido la Liga Peruana de Vóley en las últimas temporadas y el cariño especial que mantiene por el país.

Sin embargo, pese a las especulaciones sobre un eventual retorno a Alianza Lima, la postura de Cenaida Uribe terminó por cerrar completamente esa posibilidad. Mientras tanto, el club victoriano continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026/27, con el objetivo de mantener el protagonismo alcanzado en los últimos años y seguir peleando por el título nacional.

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