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Falleció Manuel Espinoza Vásquez: ¿por qué el profesor de la UNI se volvió viral y qué homenajes le dedican hoy sus alumnos?

Publicaciones de alumnos y comunidades universitarias destacaron el estilo estricto, frontal y exigente que caracterizó al docente durante años

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Revive los momentos más icónicos del legendario profesor de la UNI, Manuel Espinoza. Sus frases, sus retos y su exigencia que marcaron a generaciones de ingenieros. | TikTok

La muerte de Manuel Espinoza Vásquez generó una ola de mensajes entre estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Durante las últimas horas, publicaciones en TikTok y otras plataformas digitales difundieron nuevamente fragmentos de sus clases, especialmente escenas vinculadas con exposiciones de Estadística que circularon con fuerza entre alumnos de distintas facultades.

La notoriedad del docente en redes sociales creció a partir de videos grabados dentro de aulas de la UNI. En esas grabaciones aparecía con un estilo directo y frases que muchos estudiantes comenzaron a replicar en publicaciones, memes y compilaciones audiovisuales. Entre las expresiones más compartidas destacó: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera ingeniero UNI”.

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La Universidad Nacional de Ingeniería confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial difundido en sus plataformas institucionales. El mensaje identificó a Manuel Advers Espinoza Vásquez como docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

La viralización de sus frases en TikTok

El Ingeniero Manuel Espinoza Vásquez, profesor de la UNI, se hizo famoso por un video donde se muestra molesto con sus alumnos.

El nombre de Manuel Espinoza Vásquez comenzó a multiplicarse en redes sociales gracias a videos publicados por estudiantes de la UNI. Las grabaciones mostraban intervenciones durante clases y evaluaciones, momentos donde el docente utilizaba frases que luego se convirtieron en referencias frecuentes entre alumnos de ingeniería.

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La expresión “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera ingeniero UNI” terminó asociada directamente con su figura. Usuarios compartieron el contenido en TikTok, Facebook y otras plataformas acompañándolo con comentarios sobre la exigencia académica dentro de la universidad.

Otros fragmentos también alcanzaron amplia difusión. Entre ellos aparecieron expresiones como “Esto es la Uni carajo”, “Ese es un marciano” y “Estoy profundamente molesto, molesto, molesto carajo”. Varias de esas frases fueron recopiladas por páginas administradas por estudiantes y comunidades universitarias.

Los videos mostraban además exposiciones donde el docente mantenía un tono frontal frente a los alumnos. Parte de los usuarios consideró que esa forma de dirigirse a los estudiantes reflejaba el nivel de exigencia característico de la UNI. Otros comentarios cuestionaron el uso de palabras ofensivas dentro del aula.

El comunicado difundido por la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería informó oficialmente el fallecimiento mediante una publicación en redes sociales. El mensaje señaló: “La Universidad Nacional de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del Mag. Manuel Advers Espinoza Vásquez, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica”.

La institución también comunicó detalles sobre el velatorio. Según la publicación oficial, la ceremonia se realiza en el jirón Otuzco N.° 200, cerca de las cuadras 4 y 5 de la avenida San Felipe, en el distrito de Comas, desde las 2:00 de la tarde del jueves 14 de mayo.

Tras el anuncio, diversas páginas vinculadas con estudiantes y egresados difundieron mensajes de despedida y recordaron algunas de las frases más conocidas del docente.

Comunicado de la UNI
Comunicado de la UNI

Los homenajes difundidos por alumnos y egresados

Las publicaciones realizadas por estudiantes y comunidades relacionadas con la UNI destacaron el carácter del profesor y su estilo de enseñanza. Uno de los mensajes difundidos señaló: “La UNI está de luto. Las célebres frases y factos quedarán”.

La publicación recordó frases conocidas del docente, entre ellas: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera puede ser INGENIERO UNI”, “Esto es la Uni carajo”, “Ese es un marciano” y “Estoy profundamente molesto, molesto, molesto crj”.

Otro mensaje compartido por alumnos indicó: “Hoy la Universidad Nacional de Ingeniería no solo pierde a un docente. Pierde a una de esas personas que dejan huella en generaciones enteras”. El texto también describió al ingeniero como “mentor, guía, ejemplo y orgullo” de la casa de estudios.

Otro homenaje difundido por estudiantes sostuvo: “Hoy despedimos con profundo respeto al Ing. Manuel Espinoza Vásquez, un docente que dejó huella por su carácter firme, su exigencia y su pasión por la enseñanza”.

La UNI confirmó oficialmente el fallecimiento de Manuel Advers Espinoza Vásquez mediante un comunicado institucional. Composición: Infobae
La UNI confirmó oficialmente el fallecimiento de Manuel Advers Espinoza Vásquez mediante un comunicado institucional. Composición: Infobae

El texto agregó: “Sus palabras, su estilo directo y su forma de formar profesionales quedarán en la memoria de muchas generaciones”. Además, incluyó la frase: “La exigencia también forma ingenieros”.

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