MML inaugura obras de la av. Metropolitana que beneficiarán a más de 1.2 millones de vecinos de Comas y SMP

Reggiardo entrega obra de la av. Metropolitana que mejora conectividad en Lima Norte. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró las obras de mejoramiento integral de la avenida Metropolitana, en Lima Norte, intervención que beneficiará a más de 1.2 millones de vecinos de Comas y San Martín de Porres. Según informó Andina, los trabajos fueron ejecutados por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y comprendieron la rehabilitación de 3.5 kilómetros de esta importante arteria vial.

La obra se desarrolló en el tramo comprendido entre las avenidas Universitaria y Trapiche-Chillón, consolidando a la vía como un corredor estratégico para la conectividad y movilidad urbana en este sector de la capital. La inversión ascendió aproximadamente a S/ 63.6 millones y los trabajos fueron ejecutados en un plazo de 210 días calendario.

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Durante la ceremonia de entrega, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que la gestión municipal busca priorizar la presencia en las calles y el desarrollo de infraestructura para la ciudadanía. “Estamos en una política clara de más territorio y de menos escritorio. Tenemos que estar en el campo, en la calle, dándole a la población los espacios que merece”, afirmó.

Lima Norte: MML culmina obras viales en la av. Metropolitana con inversión millonaria. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Obras incluyeron pavimento, ciclovía y accesibilidad

La intervención contempló la demolición y reconstrucción del pavimento existente. En la vía principal se implementó pavimento rígido de concreto, mientras que en las vías auxiliares se colocó pavimento flexible, con el objetivo de mejorar la transitabilidad vehicular y reforzar la seguridad vial.

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Asimismo, el proyecto incorporó infraestructura orientada a una movilidad moderna e inclusiva. Entre las principales mejoras destacan la construcción de veredas, rampas de accesibilidad universal, una ciclovía y un nuevo sistema de semaforización LED destinado a peatones, ciclistas y conductores.

Los trabajos también incluyeron la instalación de mobiliario urbano, como bancas, paraderos y tachos de basura, además de la recuperación de áreas verdes mediante sembrado de grass y reubicación de árboles. De acuerdo con la comuna limeña, estas acciones buscan generar un entorno más ordenado, sostenible y seguro para los vecinos de Lima Norte.

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Avenida Metropolitana es entregada tras obras de mejoramiento en Comas y San Martín de Porres. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Municipalidad anuncia más proyectos viales

Durante la actividad, Renzo Reggiardo sostuvo que la Municipalidad de Lima impulsa actualmente una de las mayores inversiones en infraestructura vial de los últimos años, con más de 50 kilómetros de vías entregadas en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde mencionó proyectos ejecutados por Invermet, Emape y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, entre ellos Ramiro Prialé, la Vía Expresa Sur, la avenida Antúnez de Mayolo, Túpac Amaru, Metropolitana, Camino Real, Lecaros y Balta.

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Además, anunció que Lima avanzará hacia un sistema de semaforización inteligente con una inversión de 150 millones de dólares. Según indicó, esta iniciativa permitirá optimizar el tránsito vehicular y mejorar la movilidad urbana en distintos distritos de la capital. “Vamos a tener un tránsito digno, a la altura de las capitales del mundo. Es un proyecto que ya es una realidad y Comas será uno de los principales beneficiarios de esta inversión”, sostuvo.

MML inaugura vía renovada en la av. Metropolitana con ciclovía y semaforización LED. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

MML continuará proceso por presunta afectación al derecho al voto

La Municipalidad de Lima ha anunciado que continuará el proceso judicial impulsado por el alcalde Renzo Reggiardo, quien presentó una demanda de amparo por presunta afectación al derecho al voto ocurrida durante las elecciones del 12 de abril de 2026. El 5° Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda y solicitó corregir ciertos aspectos formales, otorgando un plazo de tres días para la subsanación. La municipalidad indicó que atenderá de inmediato las observaciones requeridas por el Poder Judicial a fin de dar continuidad al proceso conforme al Código Procesal Constitucional.

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La acción judicial, presentada en el marco de las atribuciones del alcalde metropolitano según la Ley Orgánica de Municipalidades, busca defender el ejercicio pleno del derecho al sufragio de los ciudadanos. La MML sostiene que la presunta vulneración afecta directamente a los habitantes de la capital y, por ello, ha invocado jurisprudencia del Tribunal Constitucional que respalda la legitimidad de las autoridades municipales para interponer acciones en defensa de los derechos fundamentales de los vecinos. Diversos ciudadanos afectados han expresado públicamente su respaldo a la demanda.

Poder Judicial solicita corregir demanda presentada por Renzo Reggiardo por presunta afectación al sufragio. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Además, la MML ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de los efectos del acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitido el 23 de abril de 2026, el cual declaró inviable adoptar medidas correctivas para quienes no pudieron votar. La municipalidad advierte que esta decisión cierra toda posibilidad de reparación y podría consolidar la exclusión de una parte del electorado si el proceso avanza hacia una segunda vuelta. El pedido busca evitar que se perpetúe la afectación al derecho al voto, sin anular las elecciones ni interferir en las competencias del JNE, sino resguardar derechos fundamentales y las competencias municipales vinculadas al orden y la seguridad urbana.

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