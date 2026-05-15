Perú

Quienes tengan residuos electrónicos podrán desecharlos en Reciclatón Móvil del Minam este fin de semana: rutas y puntos de acopio en Lima

La iniciativa itinerante desplegará unidades móviles y personal capacitado durante tres días en distintos distritos, facilitando el acopio seguro de aparatos eléctricos desechados y promoviendo la colaboración ciudadana en beneficio de organizaciones sociales y recicladores formales

Guardar
Google icon
Residuos Electrónicos. (Difusión)
Residuos Electrónicos. (Difusión)

¿Tienes residuos electrónicos en casa y no sabes cómo deshacerte de ellos? Del 15 al 17 de mayo, el Ministerio del Ambiente pone en marcha la Reciclatón Móvil, una iniciativa itinerante que recorrerá distritos de Lima para recolectar residuos sólidos aprovechables y aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, conocidos como RAEE. Reciclatón Móvil, Ministerio del Ambiente, residuos electrónicos, Lima, reciclaje. La campaña invita a los ciudadanos a eliminar estos materiales de forma segura, promoviendo la educación ambiental y la valorización de recursos.

Durante tres días, Reciclatón Móvil desplegará promotores ambientales y unidades móviles en puntos estratégicos de la ciudad, facilitando la entrega directa de residuos por parte de familias, estudiantes y vecinos. Según el Ministerio del Ambiente, parte del material valorizable recolectado será destinado a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM), una ONG dedicada a la atención de niños con quemaduras, gracias a la colaboración de empresas especializadas en gestión ambiental y reciclaje como ALMI y AMBIPAR.

PUBLICIDAD

La campaña, enmarcada en el Día Mundial del Reciclaje y parte de la estrategia nacional Recicla Ya, implica la coordinación de autoridades locales y recicladores formalizados. Su objetivo es fomentar la economía circular y la segregación adecuada de residuos, ofreciendo a la ciudadanía puntos temporales de disposición en varios distritos de Lima y garantizando rutas y horarios específicos para una participación segura. Además, parte de los residuos recolectados se destinará a causas sociales a través de organizaciones especializadas, ampliando el impacto positivo de la iniciativa.

Una mujer joven con chaleco azul y guantes blancos se agacha para recoger residuos del césped y colocarlos en una bolsa verde, con un cartel ambiental de fondo
Una promotora ambiental de la Reciclatón Móvil recolecta residuos en un parque de Lima, como parte de la campaña del Ministerio del Ambiente para la gestión de RAEE y residuos aprovechables. (Foto: Minam)

La ruta de la Reciclatón Móvil: fechas, distritos y puntos de acopio

El recorrido de Reciclatón Móvil inicia el viernes 15 de mayo en el colegio William Fulbright, ubicado en Independencia. Ese mismo día, la jornada continuará en el supermercado Metro de la avenida Izaguirre, donde se desarrollarán actividades de sensibilización y acopio de residuos.

PUBLICIDAD

El sábado 16, la iniciativa llegará a la Plaza Municipal de Los Olivos, la Universidad Continental, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Plaza Cívica de Pro. Estos puntos han sido seleccionados para facilitar el acceso de estudiantes y familias, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa y los vecinos.

La jornada culminará el domingo 17 de mayo en el Parque El Carmen de Pueblo Libre. Allí se realizará la entrega simbólica de los residuos recolectados, visibilizando el compromiso conjunto entre ciudadanía, autoridades y empresas recolectoras. Todas las actividades cuentan con el acompañamiento de promotores ambientales capacitados y la logística de las empresas ALMI y AMBIPAR.

Una familia sonriente en un parque, llevando cajas y bolsas con botellas de vidrio, plástico, cartón y teclados para reciclar
Una familia feliz participa en la Reciclatón Móvil, iniciativa del Ministerio del Ambiente, entregando residuos sólidos aprovechables y aparatos electrónicos para promover el reciclaje en Lima. (Foto: Minam)

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, estas acciones refuerzan el trabajo articulado con los gobiernos locales y las organizaciones sociales, impulsando la gestión responsable de residuos y el avance hacia una economía circular en la capital.

Solo el 2,1 % de residuos sólidos en el Perú se recicla, según el Minam

El Perú enfrenta desafíos estructurales en la gestión de residuos sólidos urbanos. Según el Ministerio del Ambiente, la tasa de reciclaje nacional se sitúa en apenas 2,1 % del total de residuos generados, a pesar de que el potencial de aprovechamiento técnico alcanza el 78 %. Ese porcentaje técnico representa la fracción del total de residuos sólidos que, mediante tecnología y procesos adecuados, podría transformarse en nuevos materiales o insumos, en lugar de ser destinado a rellenos sanitarios o vertederos.

El bajo índice de reciclaje se atribuye, entre otros factores, a la falta de segregación en la fuente, la limitada formalización de recicladores y las barreras logísticas para el acopio diferenciado. Iniciativas como la Reciclatón Móvil buscan revertir esta tendencia, promoviendo la participación ciudadana y el involucramiento de actores clave del sector.

Persona con casco rojo y mascarilla en un centro de reciclaje, observando enormes bloques de botellas plásticas compactadas listas para ser procesadas
Un trabajador de reciclaje inspecciona pilas de botellas plásticas compactadas, evidenciando los esfuerzos de iniciativas como Reciclatón Móvil para la gestión de residuos sólidos aprovechables y la promoción de la economía circular. (Foto: Minam)

Actualmente, el Ministerio del Ambiente trabaja en coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para ampliar la cobertura de servicios de recolección selectiva y fomentar la creación de cadenas de valor para residuos valorizables y RAEE. Además, campañas como Recicla Ya buscan sensibilizar a la población sobre los riesgos ambientales y sanitarios asociados a la disposición inadecuada de residuos electrónicos, que contienen metales pesados y componentes tóxicos.

A nivel nacional, se estima que cada habitante genera cerca de 0,8 kilogramos de residuos sólidos al día, de los cuales una fracción significativa corresponde a materiales reciclables, según datos oficiales. La correcta valorización no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también genera oportunidades económicas para recicladores formalizados y organizaciones sociales.

Temas Relacionados

Reciclatón MóvilLimaresiduos electrónicosreciclajeMinamperu-noticias

Más Noticias

Falleció Manuel Espinoza Vásquez: ¿por qué el profesor de la UNI se volvió viral y qué homenajes le dedican hoy sus alumnos?

Publicaciones de alumnos y comunidades universitarias destacaron el estilo estricto, frontal y exigente que caracterizó al docente durante años

Falleció Manuel Espinoza Vásquez: ¿por qué el profesor de la UNI se volvió viral y qué homenajes le dedican hoy sus alumnos?

Hasta 8 años de prisión por maltrato animal: Congreso aprueba nueva ley que castiga con dureza actos de crueldad en Perú

El dictamen aprobado por el Parlamento también eleva multas e inhabilitaciones, y establece mayor responsabilidad para veterinarios, cuidadores y funcionarios con acceso a animales

Hasta 8 años de prisión por maltrato animal: Congreso aprueba nueva ley que castiga con dureza actos de crueldad en Perú

Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima: “Se metió con el preparador físico, no hay forma”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ descartó por completo el regreso de la central argentina y explicó los motivos de su decisión, recordando el episodio que marcó su salida del club

Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima: “Se metió con el preparador físico, no hay forma”

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

Medida incorpora multas de hasta 100 UIT para las instituciones que incumplan con facilitar sus instalaciones durante los procesos electorales

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo: “Estamos en un proceso”

La veterinaria vinculada al empresario aclaró que su relación no es formal y que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo

María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo: “Estamos en un proceso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

ENTRETENIMIENTO

María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo: “Estamos en un proceso”

María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo: “Estamos en un proceso”

Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Novia de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista

Roly Ortiz enfrenta una nueva batalla tras su amputación: complicaciones en la pierna derecha preocupan a su familia

DEPORTES

Nolberto Solano se posiciona con Adrián Ugarriza para que sea el nuevo delantero de la selección peruana: “Puede ser si Mano Menezes lo decide”

Nolberto Solano se posiciona con Adrián Ugarriza para que sea el nuevo delantero de la selección peruana: “Puede ser si Mano Menezes lo decide”

Cenaida Uribe fue tajante sobre Julieta Lazcano y su regreso a Alianza Lima: “Se metió con el preparador físico, no hay forma”

Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Copa de la Liga peruana 2026: grupos, fixture, formato, canal TV y todo lo que debes saber del novedoso campeonato