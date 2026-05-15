Quienes tengan residuos electrónicos podrán desecharlos en Reciclatón Móvil del Minam este fin de semana: rutas y puntos de acopio en Lima

Residuos Electrónicos. (Difusión)

¿Tienes residuos electrónicos en casa y no sabes cómo deshacerte de ellos? Del 15 al 17 de mayo, el Ministerio del Ambiente pone en marcha la Reciclatón Móvil, una iniciativa itinerante que recorrerá distritos de Lima para recolectar residuos sólidos aprovechables y aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, conocidos como RAEE. Reciclatón Móvil, Ministerio del Ambiente, residuos electrónicos, Lima, reciclaje. La campaña invita a los ciudadanos a eliminar estos materiales de forma segura, promoviendo la educación ambiental y la valorización de recursos.

Durante tres días, Reciclatón Móvil desplegará promotores ambientales y unidades móviles en puntos estratégicos de la ciudad, facilitando la entrega directa de residuos por parte de familias, estudiantes y vecinos. Según el Ministerio del Ambiente, parte del material valorizable recolectado será destinado a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM), una ONG dedicada a la atención de niños con quemaduras, gracias a la colaboración de empresas especializadas en gestión ambiental y reciclaje como ALMI y AMBIPAR.

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La campaña, enmarcada en el Día Mundial del Reciclaje y parte de la estrategia nacional Recicla Ya, implica la coordinación de autoridades locales y recicladores formalizados. Su objetivo es fomentar la economía circular y la segregación adecuada de residuos, ofreciendo a la ciudadanía puntos temporales de disposición en varios distritos de Lima y garantizando rutas y horarios específicos para una participación segura. Además, parte de los residuos recolectados se destinará a causas sociales a través de organizaciones especializadas, ampliando el impacto positivo de la iniciativa.

Una promotora ambiental de la Reciclatón Móvil recolecta residuos en un parque de Lima, como parte de la campaña del Ministerio del Ambiente para la gestión de RAEE y residuos aprovechables. (Foto: Minam)

La ruta de la Reciclatón Móvil: fechas, distritos y puntos de acopio

El recorrido de Reciclatón Móvil inicia el viernes 15 de mayo en el colegio William Fulbright, ubicado en Independencia. Ese mismo día, la jornada continuará en el supermercado Metro de la avenida Izaguirre, donde se desarrollarán actividades de sensibilización y acopio de residuos.

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El sábado 16, la iniciativa llegará a la Plaza Municipal de Los Olivos, la Universidad Continental, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Plaza Cívica de Pro. Estos puntos han sido seleccionados para facilitar el acceso de estudiantes y familias, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa y los vecinos.

La jornada culminará el domingo 17 de mayo en el Parque El Carmen de Pueblo Libre. Allí se realizará la entrega simbólica de los residuos recolectados, visibilizando el compromiso conjunto entre ciudadanía, autoridades y empresas recolectoras. Todas las actividades cuentan con el acompañamiento de promotores ambientales capacitados y la logística de las empresas ALMI y AMBIPAR.

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Una familia feliz participa en la Reciclatón Móvil, iniciativa del Ministerio del Ambiente, entregando residuos sólidos aprovechables y aparatos electrónicos para promover el reciclaje en Lima. (Foto: Minam)

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, estas acciones refuerzan el trabajo articulado con los gobiernos locales y las organizaciones sociales, impulsando la gestión responsable de residuos y el avance hacia una economía circular en la capital.

Solo el 2,1 % de residuos sólidos en el Perú se recicla, según el Minam

El Perú enfrenta desafíos estructurales en la gestión de residuos sólidos urbanos. Según el Ministerio del Ambiente, la tasa de reciclaje nacional se sitúa en apenas 2,1 % del total de residuos generados, a pesar de que el potencial de aprovechamiento técnico alcanza el 78 %. Ese porcentaje técnico representa la fracción del total de residuos sólidos que, mediante tecnología y procesos adecuados, podría transformarse en nuevos materiales o insumos, en lugar de ser destinado a rellenos sanitarios o vertederos.

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El bajo índice de reciclaje se atribuye, entre otros factores, a la falta de segregación en la fuente, la limitada formalización de recicladores y las barreras logísticas para el acopio diferenciado. Iniciativas como la Reciclatón Móvil buscan revertir esta tendencia, promoviendo la participación ciudadana y el involucramiento de actores clave del sector.

Un trabajador de reciclaje inspecciona pilas de botellas plásticas compactadas, evidenciando los esfuerzos de iniciativas como Reciclatón Móvil para la gestión de residuos sólidos aprovechables y la promoción de la economía circular. (Foto: Minam)

Actualmente, el Ministerio del Ambiente trabaja en coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para ampliar la cobertura de servicios de recolección selectiva y fomentar la creación de cadenas de valor para residuos valorizables y RAEE. Además, campañas como Recicla Ya buscan sensibilizar a la población sobre los riesgos ambientales y sanitarios asociados a la disposición inadecuada de residuos electrónicos, que contienen metales pesados y componentes tóxicos.

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A nivel nacional, se estima que cada habitante genera cerca de 0,8 kilogramos de residuos sólidos al día, de los cuales una fracción significativa corresponde a materiales reciclables, según datos oficiales. La correcta valorización no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también genera oportunidades económicas para recicladores formalizados y organizaciones sociales.