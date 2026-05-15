Perú

Estos son los errores en tu alimentación que debilitan tus defensas con el cambio de clima

Hay hábitos alimenticios que terminan debilitando las defensas del organismo en el momento más inoportuno. Con los casos de infecciones respiratorias en alza, identificar esos errores a tiempo puede marcar la diferencia entre una temporada sana y semanas de enfermedad

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Imagen dividida: a la izquierda, una mujer enferma con termómetro y pañuelos; a la derecha, la misma mujer sonriente con una mesa llena de frutas y verduras frescas
Los especialistas subrayan la importancia de una dieta rica en frutas, verduras y nutrientes específicos para mejorar la capacidad de defensa del cuerpo durante los meses de mayor variación térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño de 2026 llegó al Perú con temperaturas por encima de sus valores históricos, pero eso no significa que el cuerpo descanse. Los cambios bruscos entre el calor del mediodía y el frío de la madrugada, sumados a la proximidad del invierno, generan un estrés fisiológico real que puede debilitar el sistema inmunológico si la alimentación no acompaña.

El Senamhi confirmó que esta temporada se caracteriza por un calor atípico en gran parte de la costa: en Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral registran valores entre 17 °C (62,6 °F) y 25 °C (77 °F), mientras que los más alejados del mar oscilan entre 16 °C (60,8 °F) y 27 °C (80,6 °F). Pese a ese calor relativo, las oscilaciones térmicas entre el día y la noche seguirán siendo un factor de estrés para el organismo en los meses que vienen.

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Mujer con suéter gris y bufanda oscura se toca el cuello con gesto de dolor en una calle costera de la ciudad, con edificios y el mar de fondo
El otoño de 2026 en Perú presenta temperaturas superiores a los registros históricos, causando estrés fisiológico por los cambios térmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El cambio de clima genera un estrés fisiológico en el organismo, ya que el cuerpo debe adaptarse a variaciones de temperatura y humedad. Además, en épocas de frío hay menor exposición al sol, lo que puede afectar los niveles de vitamina D, clave para la función inmunológica", explica Aitor Bengoa Domínguez, coordinador académico de la carrera de Nutrición y Dietética del Instituto Carrión.

Las enfermedades respiratorias aumentan con el cambio de temperatura

Los datos del Ministerio de Salud (Minsa) ilustran la magnitud del riesgo. Hasta la Semana Epidemiológica 36 del 2025, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) notificó 1.333.018 episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) a nivel nacional.

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Los departamentos con mayor incidencia fueron Pasco, Huancavelica, Apurímac y Ucayali, todos con tasas superiores a 9.000 casos por cada 10.000 habitantes. El CDC Perú advirtió, además, que los episodios de IRA mostraron un incremento sostenido desde la Semana Epidemiológica 10, coincidiendo con el inicio de la temporada de bajas temperaturas.

Hombre adulto con cabello oscuro y camisa gris tosiendo, cubriéndose la boca con una mano y tocándose el pecho con la otra, sentado en un sofá
Una mala alimentación y la menor actividad física en épocas de frío contribuyen a debilitar las defensas frente a las enfermedades respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que agrava ese escenario es la alimentación. Con el frío —aunque sea moderado— muchas personas reducen el consumo de frutas y verduras frescas y aumentan la ingesta de productos ultraprocesados o bebidas calientes con alto contenido de azúcar.

A eso se suma la reducción de la actividad física y la menor exposición solar, factores que afectan directamente los niveles de vitamina D. "Esa combinación debilita las defensas en el momento en que el organismo enfrenta mayor presión para adaptarse“, advierte Bengoa Domínguez.

Infografía detallando el otoño atípico en Perú, con ilustraciones de cambios de temperatura, número de IRA y alimentos recomendados para fortalecer defensas.
El otoño atípico en Perú, con cambios bruscos de temperatura, debilita las defensas inmunológicas, incrementando las Infecciones Respiratorias Agudas; una alimentación adecuada es clave para proteger la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué comer para fortalecer las defensas

La gastronomía peruana ofrece recursos concretos para contrarrestar ese efecto. Frutas como el camu camu, la naranja, la mandarina y el aguaymanto son fuentes de vitamina C, que fortalece la respuesta inmunitaria frente a los virus estacionales. El zinc, presente en frutos secos y semillas, contribuye a una respuesta adecuada del organismo, mientras que la vitamina A protege las mucosas frente a infecciones. Las grasas saludables —como las de la palta o los frutos secos— y los alimentos fermentados como el yogur natural completan una dieta orientada a reforzar las defensas.

Persona comiendo sopa de pollo con choclo, rodeada de naranjas, aguacate, aguaymanto, frutos secos, jengibre, cebolla y ajo en una mesa de madera
Alimentos ricos en vitamina C, A y zinc, como camu camu, mandarina y frutos secos, fortalecen el sistema inmunitario ante los virus estacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones calientes también tienen lugar en esta estrategia. Sopas, caldos y bebidas como el emoliente —elaborado con linaza, cebada y hierbas— ayudan a mantener la hidratación y aportan nutrientes en los días más fríos. El kion (jengibre), el ajo y la cebolla, ingredientes de base en la cocina peruana, suman propiedades antiinflamatorias que pueden incorporarse en guisos e infusiones.

“Pequeños cambios en la dieta pueden marcar una gran diferencia en la respuesta del organismo frente a las enfermedades estacionales”, señala el especialista del Instituto Carrión. El Minsa realiza campañas anuales gratuitas de vacunación contra la influenza y el neumococo en centros de salud de todo el país, con énfasis en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, los grupos más expuestos ante los cambios de temperatura.

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