María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo: “Estamos en un proceso”

María Pía Vallejos, la veterinaria vinculada sentimentalmente a Gustavo Salcedo, aclaró que su relación no es formal y que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo. Tiktok Amor y Fuego.

María Pía Vallejos rompió el silencio sobre su vínculo sentimental con Gustavo Salcedo, asegurando ante las cámaras de 'Amor y Fuego’ que no mantiene una relación formal con el empresario.

La veterinaria indicó que ambos atraviesan un proceso de conocimiento mutuo y que, por el momento, prefieren no apresurarse y avanzar paso a paso.

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La polémica en torno a Salcedo y Vallejos se desató tras la separación mediática del empresario con la exMiss Mundo Maju Mantilla, quien aún sostiene un vínculo de padres con él. El triángulo amoroso ha generado titulares y especulación, acentuada por el hermetismo de los involucrados y las declaraciones recientes de las partes.

“Estamos en un proceso”: la versión de María Pía Vallejos

En un encuentro con la prensa, María Pía Vallejos fue abordada sobre la naturaleza de su relación con Gustavo Salcedo. Lejos de confirmar un noviazgo formal, la veterinaria fue clara:

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“No, no, no, no. No es formal. Ya nos conocemos, pero estamos en un proceso, como todos inician”.

La periodista de Willax TV insistió en si ambos habían resuelto los conflictos con la otra parte, en referencia a Maju Mantilla, pero Vallejos se mantuvo firme en no ofrecer detalles adicionales. “Todo está bien”, respondió de manera escueta.

La declaración de Vallejos fue interpretada como una señal de cautela en medio de la exposición mediática, un intento de proteger tanto su privacidad como la del empresario ante el escrutinio público.

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María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo. IG

Maju Mantilla: silencio absoluto y visitas a la oficina de Salcedo

Mientras la relación entre Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos sigue en el centro de la atención, Maju Mantilla fue captada por cámaras ingresando a la oficina de su todavía esposo. El registro televisivo de Amor y Fuego mostró a la exreina evitando responder preguntas sobre la polémica y las recientes declaraciones de Vallejos.

Ante la presión de la prensa, Maju Mantilla optó por el silencio absoluto. Ni siquiera abordó los comentarios de la veterinaria, quien la acusó de emitir mensajes públicos que la hicieron sentir desvalorizada y desplazada en medio de la controversia sentimental.

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La visita de Mantilla a la oficina de Salcedo se extendió por treinta minutos y fue seguida de cerca por reporteros, reflejando el interés mediático por cada movimiento de los protagonistas de esta historia.

Las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron a Maju Mantilla en una larga caminata por las inmediaciones del centro de trabajo de su esposo, Gustavo Salcedo. ¿Qué hacía la ex Miss Mundo por la zona? ¿Hay desconfianza en la pareja tras el escándalo con María Pía Vallejos? Willax/ Amor y Fuego.

María Pía Vallejos pide respeto y defiende su vínculo

María Pía Vallejos no solo confirmó que está saliendo con Gustavo Salcedo, sino que también pidió respeto hacia su persona.

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“No tiene por qué dar ese tipo de mensajes a nivel nacional, a mi parecer, invalidándome. Gustavo ya fue claro en lo que dijo y nada más”, expresó Vallejos, en clara alusión a los comentarios de Maju Mantilla.

La veterinaria enfatizó que su vínculo con Salcedo es genuino y que no permitirá ser desplazada mediáticamente. “Ella puede decir lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Yo sé cómo son las cosas, confío en Gustavo. Sí estoy saliendo con Gustavo”, señaló, dejando en claro su postura ante la situación.

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Estas declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa a los seguidores de Mantilla, quienes han cuestionado la presencia de Vallejos en la vida del empresario y han alimentado el debate en redes sociales sobre la legitimidad y el tiempo de la nueva relación.

María Pía, la joven vinculada a Gustavo Salcedo, se pronuncia tras las declaraciones de Maju Mantilla. En esta entrevista, aclara que su relación es exclusivamente con Gustavo y le pide a la exreina de belleza que cualquier reclamo se lo haga directamente a él.

Un triángulo mediático bajo la lupa

El triángulo amoroso entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos se ha transformado en un tema recurrente en programas de espectáculos, alimentado por la falta de declaraciones oficiales y la constante presencia de los tres en la agenda de la prensa rosa.

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Mientras Vallejos insiste en que su relación con Salcedo no es formal y que todo avanza a su ritmo, Mantilla opta por la reserva y el silencio, evitando confrontaciones públicas y priorizando su rol de madre.

La estrategia de María Pía Vallejos parece apuntar a proteger su relación y su propia imagen, marcando distancia de la polémica y defendiendo su derecho a vivir el romance en sus propios términos, sin presiones externas ni comparaciones con el pasado de su pareja.

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El triángulo amoroso entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos sigue generando atención mediática y declaraciones públicas. (Instagram Maju Mantilla / María Pía Vallejos / Gustavo Salcedo)