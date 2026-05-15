Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

Triple presencia peruana en Roland Garros 2026. Crédito: Difusión.

En el marco del segundo Grand Slam de la temporada, la bandera peruana flameará con orgullo gracias a tres representantes que buscarán dejar huella en las históricas pistas de polvo de ladrillo de Roland Garros.

La travesía nacional comenzará con Gonzalo Bueno. El actual número 184 del ranking ATP será el encargado de abrir el camino del 18 al 22 de mayo en la fase de clasificación. Para Bueno, el reto es mayúsculo pero no imposible: deberá superar tres exigentes encuentros de los ’qualifiers’ para ganarse un lugar en el ansiado ’main draw’. Su juego sólido desde el fondo de la cancha y su capacidad de resistencia en la arcilla son sus principales cartas para superar esta barrera inicial y unirse a la élite del torneo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ignacio Buse vive un presente de ensueño. Convertido hoy en la raqueta número uno del Perú y ocupando el puesto 62 del ATP, ’Nacho’ iniciará su participación directamente en el cuadro principal entre el 24 de mayo y el 7 de junio. Este logro es sumamente significativo para el tenis peruano, pues marca el regreso de un peruano al cuadro mayor de forma directa desde la histórica participación de Juan Pablo Varillas en 2023. Buse llega con la madurez necesaria para afrontar partidos a cinco sets y con la confianza de quien ya conoce el éxito en categorías inferiores en este mismo escenario.

El tenista peruano mostró un nivel superlativo en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó este gran momento. (Video: ESPN Tenis)

Finalmente, el último integrante de esta delegación será el joven Nicolás Baena. Con apenas 18 años, Baena competirá en la edición junior del 31 de mayo al 6 de junio. La noticia de su participación fue compartida por el portal especializado ‘El saber del deporte’, resaltando que Nicolás sigue la huella de figuras como Buse y Bueno, quienes también pasaron por este certamen juvenil hace cuatro años antes de dar el salto al profesionalismo.

PUBLICIDAD

La presencia de Baena refuerza la idea de un recambio generacional saludable. Cabe recordar que, en el pasado reciente, el tenis peruano ha brillado con intensidad en la categoría juvenil de este torneo: en 2023, Lucciana Pérez alcanzó una final histórica en la modalidad individual femenina, mientras que en 2022, la dupla conformada por Gonzalo Bueno e Ignacio Buse llegó a la final en dobles, demostrando que el talento nacional se siente cómodo bajo la presión de París.

Roland Garros y sus gratos recuerdos para el tenis peruano

El Abierto de Francia ha sido históricamente el escenario donde los peruanos han escrito sus páginas más gloriosas en el deporte blanco. La conexión de los tenistas nacionales con la arcilla parisina va más allá de un simple torneo; es el lugar donde la garra y la técnica se fusionan para alcanzar metas que parecían imposibles.

PUBLICIDAD

El recuerdo más fresco y emocionante lo protagonizó Juan Pablo Varillas en la edición de 2023. Tras batallas épicas que paralizaron al país, ’Juampi’ alcanzó los octavos de final después de un torneo magnífico donde demostró un nivel de resistencia asombroso. Su aventura llegó a su fin ante una de las leyendas más grandes de la historia, Novak Djokovic, pero el impacto de su actuación devolvió al tenis peruano a la primera plana del deporte mundial.

Djokovic derrotó a Juan Pablo Varillas en el Roland Garros | ESPN

Sin embargo, si hablamos de hitos imborrables, es obligatorio retroceder al año 2008. En aquella edición, Luis Horna se coronó campeón en la categoría de dobles masculino junto al uruguayo Pablo Cuevas. La victoria de ’Lucho’ en Roland Garros representa, hasta el día de hoy, uno de los máximos logros en la historia del deporte peruano, al tratarse de un título de Grand Slam en la categoría absoluta. Con estos antecedentes de éxito y superación, la nueva generación compuesta por Buse, Bueno y Baena salta a la cancha con la ambición de emular estas jornadas históricas y seguir escribiendo el nombre de Perú en la tierra batida de París.

PUBLICIDAD