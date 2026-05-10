Elecciones 2026: ONPE entrega al JNE la base de datos de actas e informes de auditoría del sistema de computo

Sobres lacrados y carpetas con logos ONPE y JNE sobre una mesa, con la bandera peruana de fondo, simbolizan la entrega oficial de actas electorales, destacando la transparencia del proceso electoral en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concretó la entrega de la base de datos de las actas electorales utilizadas en el cómputo oficial de las Elecciones Generales 2026 al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cumplimiento de los protocolos de transparencia y control de los procesos electorales en el país. La transferencia se realizó mediante el Oficio N.° 001480-2026-SG/ONPE, que especifica el detalle de cada acta, el código de ubicación geográfica y el tipo de elección correspondiente, abarcando los comicios presidenciales, la elección de senadores por distrito electoral único y múltiple, diputados y representantes al Parlamento Andino.

¿Qué contiene la base de datos que ONPE entregó?

De acuerdo con la información proporcionada oficialmente, la ONPE llevó a cabo dicha entrega tras la jornada electoral desarrollada el domingo 12 y el lunes 13 de abril de 2026, fechas en las que ciudadanos de todo el país acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. La base de datos contiene información crucial para el escrutinio y la verificación de resultados, e incluye el número de cada acta, el ubigeo y la categoría electoral, elementos fundamentales para la trazabilidad del conteo y la revisión independiente del proceso.

PUBLICIDAD

Ilustración plana conceptual que representa la transferencia segura de datos institucionales entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones mediante una carpeta digital protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remisión de la información a la autoridad electoral superior fue dirigida a Yessica Elisa Clavijo Chipoco, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, y a Gina Magaly Salazar Lozano, gerente general de la misma institución. El procedimiento, según detalló la ONPE, se diseñó para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos, cumpliendo los estándares que rigen la administración de procesos electorales en el país.

En paralelo a la entrega de la base de datos, la ONPE remitió al JNE el informe de auditoría correspondiente a los sistemas tecnológicos utilizados durante el escrutinio y la transmisión de resultados. El informe, elaborado por la empresa M&T Internacional, cuya razón social es M&T Corporation del Perú S.A.C., abarca la revisión de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados. Toda la documentación fue entregada en formato físico, en sobres lacrados, para asegurar la integridad y el resguardo de la información durante el traslado y su posterior análisis por parte del ente receptor.

PUBLICIDAD

La ONPE ha entregado oficialmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la base de datos completa de las actas electorales para las próximas Elecciones Generales de 2026.

Proceso de auditoría

El proceso de auditoría, según consta en el oficio n.º 001481-2026-SG/ONPE, constituye un requisito indispensable para validar la confiabilidad de los sistemas informáticos empleados en el conteo y la difusión de resultados. El envío de los informes responde al compromiso institucional de la ONPE con la transparencia y la supervisión externa, permitiendo al JNE y a otros actores del sistema electoral verificar la correcta implementación y funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas en la jornada.

Durante el proceso electoral, la ONPE habilitó el Sistema de Presentación de Resultados, una plataforma web que permite a la ciudadanía y a los diferentes actores políticos seguir en tiempo real el estado de cada acta, así como conocer el avance del conteo y la evolución de los resultados. Este sistema puso a disposición de organizaciones políticas, observadores y otros interesados un módulo especializado para la descarga masiva de actas y datos, facilitando el acceso a la información y promoviendo la fiscalización ciudadana de los comicios.

PUBLICIDAD

La publicación progresiva de las actas, conforme eran procesadas en el sistema de cómputo, permitió que todos los interesados pudieran consultar, verificar y descargar los documentos desde la página oficial de resultados de la ONPE. Esta medida fortaleció la confianza de la ciudadanía en el proceso, al ofrecer herramientas para el control social y la revisión independiente de los datos electorales.

Un funcionario de la ONPE retira del equipo de impresión la relación de electores para la segunda vuelta. Este documento se colocará en el ingreso a cada aula de votación para orientar a los ciudadanos el día del balotaje. (ONPE)

Importancia de la entrega de este material al Jurado Nacional de Elecciones

El envío de la base de datos y de los informes de auditoría se inscribe en las disposiciones legales que rigen los procesos electorales en el país, y forma parte de las acciones de cierre y verificación posteriores a los comicios generales. Tanto la ONPE como el JNE mantienen canales de cooperación institucional para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y la integridad de los resultados.

PUBLICIDAD

La entrega formal de estos documentos a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones representa una etapa clave en la consolidación de los resultados de las Elecciones Generales 2026, y permite avanzar hacia las siguientes fases del proceso, que incluyen la proclamación oficial y la posible atención de recursos o impugnaciones, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en la normativa electoral vigente.

Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el JNE anunció auditoría informática en las Elecciones 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la implementación de una auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú. Asimismo, confirmó que ello tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la fiabilidad de los resultados electorales. El JNE busca que cada etapa del proceso de votación sea evaluada bajo parámetros técnicos independientes antes de la segunda vuelta presidencial y las elecciones regionales y municipales programadas para el mismo año.

PUBLICIDAD

La auditoría informática abarcará los procedimientos de procesamiento de datos electorales y los sistemas tecnológicos utilizados durante la jornada y el escrutinio. El Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, reforzado con profesionales independientes, asumirá la revisión para garantizar dictámenes fundamentados en evidencia técnica.

Un fiscalizador del JNE revisa las listas de electores recién impresas en la sede industrial de la ONPE en Independencia. El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad. (ONPE)

En paralelo, el JNE descartó la posibilidad de convocar a elecciones complementarias para las generales de 2026, al considerar que no existen bases legales para realizarlas fuera del ámbito municipal y bajo circunstancias muy específicas. El organismo advirtió que ampliar el proceso electoral contravendría el principio de legalidad y pondría en riesgo la seguridad jurídica.

PUBLICIDAD