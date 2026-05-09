Último conteo de ONPE al 99.3%: Candidatos Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el pase a segunda vuelta con Keiko Fujimori

Una caricatura política muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga tensos ante una urna electoral, mientras Keiko Fujimori observa con confianza desde un podio con el logo de Fuerza Popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú llegó a un poco más del 99.3% de actas contabilizadas, dejando el escenario electoral a la espera de apenas 800 actas para conocer el resultado definitivo sobre qué candidatos disputarán la segunda vuelta presidencial. Según los resultados más recientes, Roberto Sánchez suma 1 997 598 votos, equivalentes al 12.015%, mientras que Rafael López Aliaga registra 1 987 214 votos y un 11.909% del total, manteniendo una diferencia inferior a 11 mil sufragios entre ambos.

Proceso de contabilización de actas

De acuerdo con información publicada por ONPE, el avance del conteo oficial se ha ralentizado debido a la revisión de actas que presentan inconsistencias numéricas, ausencia de firmas o información ilegible. Esta situación ha añadido incertidumbre y expectativa al proceso, pues el margen entre los candidatos en disputa por el segundo lugar se mantiene dentro de un rango muy estrecho.

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, permanece en el primer lugar con un 17.138% de los votos, lo que la convierte en la única candidata que ha asegurado su pase a la segunda vuelta presidencial. Detrás de Fujimori Higuchi, la disputa entre Sánchez y López Aliaga ha concentrado el interés de analistas, partidos y electores, ya que cualquier variación en las actas restantes podría modificar el orden final.

En una caricatura editorial, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga muestran preocupación durante el conteo de votos, mientras Keiko Fujimori sonríe ante su 17.1% en la pizarra y un funcionario de la ONPE revisa actas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia se acorta a 10 mil votos

La diferencia entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se sitúa en torno a los 10.384 votos. Con los datos oficiales de la ONPE al 99.3%, Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre su rival, aunque el desenlace se mantiene abierto por la cantidad y naturaleza de las actas pendientes de revisión

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En el programa Al final del Día de Canal N se ha detallado que, en el reporte anterior, con el 98.460% de actas contabilizadas, Sánchez lideraba con una ventaja de 23.924 votos sobre López Aliaga. El progreso del escrutinio ha ido ajustando ese margen, mostrando un escenario de alta volatilidad en el tramo final del conteo. “La diferencia entre ambos candidatos ha disminuido conforme se procesan las actas observadas”, informó el medio. El candidato de Juntos por el Perú se perfila para disputar la segunda vuelta, pero la incertidumbre persiste hasta cerrar la contabilización de actas observadas y resolver los recursos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Durante la recta final del conteo, la ONPE ha enfrentado dificultades operativas por la existencia de actas con errores materiales, firmas faltantes y discrepancias numéricas. Estos documentos deben ser resueltos por los Jurados Electorales Especiales antes de sumarse al total, lo que impide anticipar con certeza absoluta el resultado definitivo. El procedimiento establece que solo tras la resolución de todas las actas observadas se podrá declarar formalmente concluidos los resultados de la primera vuelta.

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Una caricatura política contemporánea retrata a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga confrontados por una urna electoral peruana, mientras Keiko Fujimori observa la escena desde un podio de Fuerza Popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primera vuelta

La jornada electoral celebrada el 12 y 13 de abril mostró un nivel de participación significativo y una fragmentación del voto entre múltiples alternativas. Los reportes de los principales medios peruanos han destacado el crecimiento de Sánchez en las últimas etapas del conteo, desplazando a López Aliaga al tercer lugar. Los resultados preliminares ya situaban a Sánchez por encima del exalcalde de Lima en porcentajes de voto válido, aunque en ese momento la diferencia era inferior a los cinco mil votos.

El proceso de conteo ha sido seguido de cerca por misiones de observación electoral y organizaciones de la sociedad civil, que han subrayado la importancia de la transparencia y la resolución eficiente de las actas observadas. En este contexto, la ciudadanía y los partidos políticos mantienen la atención sobre los reportes oficiales de la ONPE y las decisiones que adopten los Jurados Electorales Especiales.

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Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará el 7 de junio?

La definición del candidato que pasará a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori dependerá de la resolución de las actas pendientes y la validación final por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El calendario oficial establece que la segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio, fecha en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente o presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. En ese escenario, la diferencia mínima entre Sánchez y López Aliaga marca una de las competencias más ajustadas de las últimas décadas en la política peruana.

Hasta el cierre de esta edición, el país sigue a la espera del anuncio final de la ONPE, mientras los equipos de ambos candidatos mantienen la vigilancia sobre cada nueva actualización del conteo. El desenlace de la primera vuelta presidencial depende ahora de las últimas 800 actas y de la actuación de los órganos electorales encargados de garantizar la integridad del proceso.

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