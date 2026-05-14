Perú, en la palestra: La inversión extranjera en metales y minerales críticos en América Latina creció 288% entre 2022 y 2025

Perú, Chile y Argentina se destacan como líderes en la producción de minerales críticos para la transición energética global. REUTERS/Florence Lo

La región latinoamericana se posiciona como un eje estratégico en la economía mundial tras registrar un aumento del 288% en la inversión extranjera greenfield dirigida al sector de metales y minerales entre 2022 y 2025, según un informe del McKinsey Global Institute.

El documento, titulado “The race takes off in the next big arenas of competition”, examina cómo América Latina, con Perú como protagonista, se inserta en las nuevas industrias globales impulsadas por la transición energética y digital.

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El reporte pone en relieve el papel de la región en la cadena de suministro de minerales críticos y evalúa el potencial transformador de las llamadas “nuevas arenas de competencia”.

McKinsey Global Institute identifica que América Latina concentra el 68% de las reservas mundiales de litio y el 33% de las de cobre, lo que convierte a la región en un territorio fundamental para el abastecimiento global de materias primas esenciales para tecnologías emergentes.

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Países como Perú, Chile y Argentina aparecen como actores clave en la producción de estos recursos, en particular el cobre y el litio, insumos esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y la expansión de la economía digital.

La transición energética y la economía digital posicionan a Latinoamérica como un actor estratégico en cadenas de valor internacionales.

Nuevas industrias redefinen el panorama mundial

De acuerdo con McKinsey Global Institute, el auge de 18 nuevas industrias de alto crecimiento está transformando el entorno económico. Entre los sectores destacados se encuentran la inteligencia artificial, la electrificación, la biotecnología, la ciberseguridad y los medicamentos innovadores.

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El informe establece tres grupos principales de oportunidades para la región: sectores donde ya existen empresas latinoamericanas compitiendo, aquellos que pueden desbloquear el crecimiento de industrias relacionadas —como la electrificación y la tecnología— y los que pueden generar mejoras en la vida cotidiana, entre los que se incluyen la inteligencia artificial y los nuevos fármacos.

El documento subraya que el 90% de la capitalización de mercado de estas industrias se concentra en Estados Unidos y China, aunque América Latina posee una ventaja comparativa para integrarse en sus cadenas de valor globales.

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El reporte señala que para 2040 la región podría sumar entre US$ 60 mil millones y US$ 120 mil millones en ingresos adicionales solo por la producción de minerales críticos como el cobre y el litio, necesarios para la transición energética y digital.

El avance en inteligencia artificial, electrificación y biotecnología reconfigura la competitividad de América Latina en el mapa económico global.

Perú, centro de atención por su potencial minero

La posición de Perú es especialmente relevante, dado que el país ocupa el segundo lugar mundial en producción de cobre, mineral indispensable no solo para la electrificación sino también para la infraestructura de inteligencia artificial y los centros de datos.

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El análisis de McKinsey Global Institute destaca que la demanda global de cobre y litio ha superado ampliamente a la de otros sectores desde 2022, lo que ha impulsado el aumento en la inversión extranjera directa en la región.

Según Alonso Razetto, socio y managing partner de McKinsey & Company en Lima, “los datos son contundentes. El mundo necesita cobre y litio para la transición energética y la revolución digital, y América Latina, con Perú como un actor clave en cobre, está en una posición inmejorable”.

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Razetto también sostiene que el desafío central será traducir la llegada de capitales en desarrollo productivo y sostenible a largo plazo.

La estabilidad política y la neutralidad geopolítica de la región refuerzan a América Latina como destino confiable para inversión y desarrollo sostenible.

Impacto social y nuevas oportunidades

El informe también aborda las oportunidades para mejorar la calidad de vida en la región a través de la innovación en sectores como la salud.

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Uno de los ejemplos destacados es el desarrollo de medicamentos para la obesidad, un avance relevante en una región donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31% de los adultos padece obesidad, casi el doble del promedio mundial.

McKinsey Global Institute resalta que la relativa estabilidad política y la neutralidad geopolítica de la mayoría de los países latinoamericanos refuerzan su atractivo como socios comerciales y destinos de inversión confiables.

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Estas condiciones, sumadas a la riqueza mineral, consolidan a la región como un eslabón estratégico para las cadenas de valor globales.