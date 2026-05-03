Perú

En los ojos del mundo: Canadá y Australia concentran el 42% de la inversión en exploración minera del Perú, ¿Qué metal buscan?

El sector ejecutó USD 788 millones en exploración minera en 2025, registrando un crecimiento del 38,5% respecto a 2024 y mostrando renovado dinamismo

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Primer plano de diversos minerales: una pila de polvo y rocas azules, una roca grande marrón anaranjado, una roca gris con tonos óxido y una pila de material granular oscuro
El oro concentra el 40,7% y el cobre el 32,2% de los fondos, superando juntos el 70% de la inversión en exploración minera en Perú.

La cartera de proyectos de exploración minera en Perú para el año 2026 evidencia el predominio del capital extranjero en una etapa crucial para la industria extractiva nacional.

De acuerdo con la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, la presencia histórica de Canadá y Australia en el sector se consolida este año, concentrando en conjunto el 42% del total de la inversión prevista.

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Ambas naciones refuerzan su papel como principales actores internacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales estratégicos.

Perú: US$757 millones distribuidos en 17 regiones mineras

Según cifras oficiales presentadas por la viceministra, la cartera de exploración asciende a US$757 millones, monto destinado a 69 proyectos ubicados en 17 regiones del país.

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“Canadá lidera la participación extranjera con cerca del 38% de la inversión, seguido por Australia con alrededor de 4%”, precisó Figueroa en su intervención. Ambos países mantienen una “presencia histórica en la exploración minera peruana, particularmente en proyectos vinculados a cobre, oro y zinc”.

El capital extranjero, liderado por Canadá con el 38% y seguido por Australia con el 4%, domina la inversión minera en la etapa de exploración en Perú. (Cortesía: Shutterstock)
El capital extranjero, liderado por Canadá con el 38% y seguido por Australia con el 4%, domina la inversión minera en la etapa de exploración en Perú. (Cortesía: Shutterstock)

Durante el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la funcionaria también destacó que el capital peruano muestra un rol relevante en la cartera, representando un 41,5% del total de la inversión.

Esto posiciona a los inversionistas locales como protagonistas en la fase exploratoria, evidenciando un mayor involucramiento nacional en el desarrollo de la industria minera.

Oro y cobre, los protagonistas de la cartera

El análisis de la composición del portafolio revela un claro enfoque en dos minerales clave. El oro capta el 40,7% de la inversión total, mientras que el cobre concentra el 32,2%.

Juntos, estos minerales absorben más del 70% de los recursos destinados a exploración. “La apuesta se mantiene en metales clave para la industria mundial”, subrayó la viceministra.

La diversificación en otros minerales todavía es limitada. El zinc alcanza una participación del 13,8%, seguido por la plata con el 6,2% y el estaño con el 4,5%.

Esta distribución refleja que la cartera sigue orientada principalmente a metales tradicionales, aunque existe interés por ampliar el abanico de oportunidades en etapas posteriores del ciclo minero.

mineria - cobre - 24 de noviembre - Peru
La cartera de exploración minera en Perú para 2026 suma USD 757 millones y posiciona al país como destino competitivo en el sector.

Exploración, pilar para el desarrollo sostenible

Durante su exposición, Figueroa remarcó la importancia de la exploración para la sostenibilidad del sector. Explicó que “la exploración es una fase crítica para garantizar la sostenibilidad del sector, ya que permite descubrir nuevos yacimientos y extender la vida útil de las operaciones existentes”.

Esta afirmación, sustentada en cifras oficiales, refuerza la necesidad de mantener un flujo constante de inversión para asegurar el dinamismo y la competitividad de la minería peruana.

En 2025, la inversión ejecutada en exploración alcanzó los US$788 millones, lo que representó un crecimiento del 38,5% respecto al año anterior. Este incremento evidencia, según la viceministra, “un renovado dinamismo en el sector”.

Además, Perú figura entre los principales destinos globales para la exploración minera, alcanzando el quinto lugar en el ranking mundial de 2025. El logro posiciona al país como un polo atractivo para el capital internacional y subraya la relevancia de fortalecer los marcos regulatorios y de promoción para mantener la tendencia ascendente.

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