Imparable: Perú suma 32 nuevos proyectos de exploración minera por USD 287,5 millones en 2026

Una cifra récord de 69 iniciativas suma la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, con un valor conjunto superior a los USD 757 millones.

El congreso internacional GeoExplora 2026 reunirá en Urubamba, Cusco, a expertos, autoridades y líderes del sector para analizar el impacto de 32 nuevos proyectos de exploración minera, que representan una inversión conjunta de US$ 287,5 millones.

El evento, que se realizará del 5 al 7 de octubre, buscará impulsar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria minera nacional.

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MINEM presenta una cartera renovada con 32 nuevos proyectos

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026 está compuesta por 69 iniciativas que suman más de US$ 757 millones en inversión.

Las 32 nuevas incorporaciones para este año ya habían sido identificadas como potenciales proyectos en 2025 y ahora forman parte de la cartera oficial.

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GeoExplora 2026 integrará ciencia, academia, empresa y Estado para promover soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo minero sostenible en el país.

Entre los más relevantes destacan Sombrero (US$ 106,2 millones), Trapiche (US$ 36,8 millones), Elida (US$ 15 millones), Colquemayo (US$ 13,5 millones) e Iluminadora (US$ 12,4 millones).

Roque Benavides Ganoza, presidente de GeoExplora 2026, subrayó que el congreso convocará a académicos, empresarios, funcionarios públicos y científicos para articular propuestas que impulsen el desarrollo sostenible del país.

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“Articularemos ciencia, academia, empresa y Estado para generar soluciones que impulsen el desarrollo sostenible del Perú”, afirmó Benavides.

Inversión minera en crecimiento y salida de proyectos a ejecución

El MINEM informó que la inversión global de la cartera creció US$ 29,5 millones respecto a agosto de 2025, impulsada por la incorporación de nuevos proyectos y el ajuste de inversión en el proyecto Antapata.

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Además, 30 proyectos salieron de la cartera después de obtener los permisos necesarios, avanzando a la etapa de ejecución de actividades exploratorias.

Actualmente, solo el 0,3% del territorio nacional peruano está destinado a la exploración minera, reflejando un amplio margen para el desarrollo geológico.

El ministerio aclaró que esta salida no implica una reducción de la actividad, sino que refleja el avance natural hacia fases posteriores del ciclo minero.

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Solo el 0,3% del territorio nacional está actualmente destinado a exploración minera, lo que evidencia un vasto potencial aún por desarrollar en el país.

GeoExplora 2026: innovación, transferencia tecnológica y sostenibilidad

El programa de GeoExplora 2026 aborda 7 ejes temáticos: tecnología e innovación, transformación digital, exploraciones geológicas en minería, exploración en petróleo y gas, gestión ambiental y responsabilidad social, geología y energía del futuro, y geología aplicada al desarrollo nacional.

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El evento es organizado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), a través de su Capítulo de Ingeniería Geológica, y contará con la participación de líderes destacados del sector.

Durante el congreso también se desarrollará la feria GeoExplora 5.0, dedicada a mostrar soluciones geológicas, tecnologías avanzadas y herramientas para la gestión eficiente de recursos y la reducción de impactos ambientales.

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Perú lidera mundialmente en reservas de plata y encabeza el ranking regional de cobre, oro, zinc y otros minerales, reforzando su rol estratégico en la minería responsable.

El potencial geológico del Perú y la relevancia de la exploración

El MINEM resaltó recientemente que el Perú ostenta las mayores reservas de plata a nivel mundial y ocupa posiciones de liderazgo en reservas de cobre, oro, zinc, plomo, estaño y molibdeno en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La entidad enfatizó la importancia de la exploración minera responsable para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de las economías locales, a través de la generación de empleo y la dinamización de cadenas productivas.

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